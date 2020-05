Trump rompió relaciones con la OMS, en medio de la pandemia por Covid-19

El presidente de EEUU, Donal Trump, aseguró que su país termina su relación con Organización Mundial de la Salud. El país del norte redirigirá fondos de la OMS a otras organizaciones.00:00/00:00Loading Ad

Trump anunció la decisión este viernes en la Casa Blanca tras acusar a la OMS de ignorar los informes e investigaciones elaborados sobre el coronavirus y haber gestionado mal la emergencia sanitaria del Covid-19 por creer en exceso las informaciones aportadas por China.

De esa manera, explicó en declaraciones a la prensa que la medida fue tomada “debido a que no han realizado las reformas solicitadas y muy necesarias, terminaremos nuestra relación con la Organización Mundial de la Salud y redirigiremos esos fondos a otras necesidades salud pública mundial urgentes y globales” .

A partir de la disconformidad con el desempeño de la organización durante la pandemia, el líder republicano ya había suspendido el apoyo económico a mediados de abril. El fondo se estima que es de entre 400 y 500 millones de dólares anuales, lo que equivale aproximadamente a un 15 % del presupuesto total de la OMS.

El Presidente de Estados Unidos también se mostró en desacuerdo con el trato del organismo con China. Trump afirmó en reiteradas ocasiones que la OMS fue demasiado indulgente con las disposiciones que implementaron las autoridades chinas ante la expansión del virus.

Por otro lado, anunció que está instruyendo a su gobierno para iniciar un proceso de eliminación del tratamiento especial para Hong Kong, en respuesta a los planes de China de imponer una nueva legislación de seguridad en el territorio.

Desde que comenzó la pandemia, la relación entre el organismo internacional y Trump es conflictiva. El 18 de mayo el Presidente compartió por twitter una carta que le envió a Tedros Adhanom, director general de la OMS, en la que lo amenazaba con eliminar de forma permanente la financiación de EE.UU.Donald J. Trump✔@realDonaldTrump

