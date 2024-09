Triunfazo de Los Pumas ante Los Springboks por el Championship

Los Pumas volvieron a ver acción en el Rugby Championship 2024, y en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero. superó en un partidazo a Sudáfrica por 29-28, y festejó su tercera victoria en la competencia, doblegando después de mucho tiempo al actual campeón del mundo.

De ante mano fue un partidazo, con momentos para ambos equipos, el primer tiempo inició con diferencia de 17-0 para Sudáfrica. Argentina se sobrepuso con gran envión anímico, poniéndose 26-17, y en el cierre, descontó el actual campeón del mundo.

En el complemento, los Springboks fueron un poco más, se adelantaron y empujaron siempre, obligando a Los Pumas a defenderse más que atacar, con dos penales dio vuelta la diferencia; Albornoz metió una patada entre los palos que marcó la diferencia mínima 29-28, y esta vez la suerte corrió para la celeste y blanca, donde Libbok erró un penal en el final, decretando el triunfo argentino.

Por primera vez, Los Pumas logran ganarle en la misma competencia a los tres grandes de Oceanía, primero a Nueva Zelanda como visitante, luego a Australia de local, y ahora ante el Bicampeón del mundo. En la última fecha jugará nuevamente ante los Springboks de visitante, buscando dar la sorpresa.

SEGUNDO TIEMPO:

En el arranque del segundo tiempo, primero Polland , y después Manie Libbok, con dos penales, pusieron en ventaja nuevamente al campeón del mundo por 26-28.

A los 69´Tomás Albornoz, la figura de Los Pumas en el partido, no falló con su patada, envió la ovalada entre las H y volvió a poner a Argentina arriba en el marcador 29-28.

La gran chance de Sudáfrica estuvo a los 79´cuando Manie Libbok tuvo un penal en posición inmejorable para darle el triunfo a su equipo, pero falló en la patada y la diferencia mínima se mantuvo. Aun así la última fue de los campeón, pero supo defender muy bien y dejando una gran victoria en casa

PRIMER TIEMPO:

En un vertiginoso primer tiempo, los Pumas fueron siempre para adelante frente al poderío del campeón del mundo, que se puso arriba en el arranque por 17-0 , Aphelele Fassi en primer turno, Jesse Kriel después, más las conversiones, y un penal de Pollard, dejaron a los Springboks.

La remontada inició desde los 14´primero Carreras con una rápida carrera que terminó entre los palos, para el 7-17. A los 21´ apareció Pablo Matera en posición de Win, y tras correr por la línea apoyó en el in goal para descontar y dejar el 14-17.

Con el envión anímico, los Pumas fueron a buscarlo, y a los 26´tras un maul, Joaquín Oviedo dio una gran asistencia para Joel Sclavi, y puso el try que dio vuelta las acciones 19-17 para Argentina. A los 34´los dirigidos por Contempomi volvieron a golpear con un juego asociado luego de un line, y Tomás Albornoz se metió al in gola para apoyar el cuarto try, y estirar diferencias 26-17.

En el cierre de la primera etapa, Cobus Reinach apareció por la punta y apoyó un gran try para Sudáfrica, que le permitió achicar diferencias y cerrar los primeros 40´26-22.

Leyenda

LA PREVIA:

El historial contra los africanos no es alentador, ya que el seleccionado argentino los enfrentó en 36 partidos, de los cuales los sudafricanos lograron imponerse en 32, mientras que la Albiceleste se quedó con el triunfo en tres oportunidades y sólo hay un empate (16-16 en 2012). Vale destacar que el combinado nacional consiguió los tres triunfos ante su venidero rival en esta misma competencia y el fin de semana intentarán dar un nuevo golpe.

La primera alegría ante los Springboks data de 2015 en Durban, donde Los Pumas ganaron el partido 37 a 25. Un año después, el segundo triunfo en la historia fue en el norte del país, más precisamente en Salta, escenario en el que se impuso 26 a 24. Finalmente, la última emoción llegó en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, en 2016, cuando lograron un 32 a 19, en lo que fue la mayor diferencia hasta el momento.

En 2024 el estreno de Los Pumas fue el sábado 6 de julio en Mendoza, cuando perdieron por 23-13 con Francia en el primer test match. Seis días más tarde llegó la revancha, esta vez en el José Amalfitani de Liniers, con triunfo nacional por 33-25. Asimismo, la ventana de julio tuvo su fin el sábado 20 en donde el combinado nacional argentino visitó Maldonado para medirse ante Uruguay, a quien superó de manera aplastante por 79-5.

Ahora, con el Rugby Championship 2024 como objetivo, Los Pumas hicieron su debut en Wellington, Nueva Zelanda, ante los All Blacks el sábado 10 de agosto, y se impusieron por 38-30, mientras que una semana más tarde cayeron en Auckland, ante el mismo rival, por 42-10. Luego, sumaron su segunda derrota consecutiva, este vez en el estadio UNO de La Plata, frente a Australia por 20-19, pero luego, también ante los Wallabies, el combinado nacional que es dirigido por Felipe Contepomi aplastó por 67-27, en lo que fue una victoria histórica.

Las Probables Formaciones

Los Pumas (Argentina): Thomas Gallo, Julián Montoya (C), Joel Sclavi, Franco Molina, Pedro Rubiolo, Pablo Matera, Marcos Kremer, Joaquín Oviedo, Gonzalo Bertranou, Tomás Albornoz, Mateo Carreras, Santiago Chocobares, Lucio Cinti, Bautista Delguy, Juan Cruz Mallía.

Springboks (Sudáfrica): Ox Nche, Malcolm Marx, Thomas du Toit, Salmaan Moerat (C), Ruan Nortje, Marco van Staden, Ben-Jason Dixon, Jasper Wiese, Cobus Reinach, Handré Pollard, Makazole Mapimpi, Lukhanyo Am, Jesse Kriel, Kurt-Lee Arendse, Aphelele Fassi.