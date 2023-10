Tras el dictamen de la ley de GNL, Rolando Figueroa instó a trazar políticas de Estado

AUDIO: Diputado Nacional Rolando Figueroa

Tras obtener dictamen el proyecto de ley por el cual se establece un Régimen de Promoción del Gas Natural Licuado (GNL), el gobernador electo y diputado nacional, Rolando Figueroa, señaló la necesidad de “trazar políticas de Estado para que crezca el país”.

El proyecto contó en la tarde del lunes con 42 firmas de los legisladores de las Comisiones de Energía y Combustibles, y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados. Este martes el proyecto se tratará en el recinto y se espera que cuente con los votos necesarios para su aprobación.

La iniciativa plantea la creación de un régimen de promoción, propone declarar de interés público nacional la licuefacción de gas natural con destino a la exportación, con el propósito de desarrollar la cadena de valor de la industria del GNL, promover exportaciones y propiciar el desarrollo tecnológico del sector.

El gobernador electo dijo en comisión que “es el momento de trazar políticas de Estado para que crezca el país y la provincia, y nos permita dotar a los neuquinos y neuquinas de la infraestructura que nos hace falta para poder progresar”.

Figueroa lamentó el poco aporte al proyecto de ley de parte de los legisladores, aunque hizo la salvedad de su coterráneo Francisco Sánchez (JxC).

Instó a sus pares a sumarse porque entiende que “una política de Estado se tiene que armar entre todos”. Recordó que el proyecto recibió el aporte de los concejos deliberante de la provincia como así también de los sindicatos vinculados al gas y al petróleo. Incluso de intendentes electos y actuales, que son parte de fuerzas políticas de partidos nacionales que se oponen a esta ley. Adjudicó a que eso se debe a que “hay un total desconocimiento”.

Indicó que “comparar la industria del gas y del petróleo, en el cual hay que realizarse inversiones y que competimos con todo el mundo en un commodity, con un kiosco o con vender zapatos, a mí me alarma la ignorancia”.

En su intervención, el diputado neuquino dijo que los argentinos tenemos un gran desafío, que es monetizar nuestro subsuelo. “Si no lo monetizamos mientras el mundo demanda gas y petróleo, lo vamos a perder.¿Qué queremos hacer como Venezuela? Dejar nuestra riqueza debajo del subsuelo o queremos monetizarla para poder generar progreso”, remarcó.

Además, dijo que no se trata de un beneficio exclusivo para la provincia de Neuquén porque Vaca Muerta engloba varias provincias.

Figueroa agregó: «Nosotros creemos que este proyecto nos permite no solo exportar nuestro gas a Brasil, a Uruguay y a Chile, sino que también podemos dotar de energía al campo».

Se preguntó “¿Cuál es el futuro que se pretende si no se impulsa esta ley? ¿Cuál es el futuro que se le depara a la industria? ¿Qué le pasa al país si no nosotros no sancionamos esta ley?

