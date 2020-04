Tras el dictamen de la Corte Suprema, Cristina Kirchner buscará acordar una sesión virtual en el Senado para el miércoles 6 de mayo

Además la Vicepresidenta no pisa el Senado desde el jueves 12 de marzo cuando la Cámara alta convirtió en ley la reforma de las jubilaciones especiales.

Entonces, tras el aval de algunos diputados de la oposición y el camino despejado para los DNU, Cristina Kirchner le propondrá a Mayans y a Naidenoff una sesión para el próximo 6 de mayo. El objetivo: ratificar esos decretos presidenciales. Aunque en el Senado aún no está en marcha la discusión reglamentaria y aunque la UCR y el PRO reclaman sesión presencial, CFK pedirá acordar el mecanismo de sesión on line. Esgrimirá a favor de su plan el apoyo que consiguió Massa y los argumentos de Ricardo Lorenzetti, Elena Highton, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti en su resolución del viernes por la noche. La oposición del Senado, como en Diputados, venía pidiendo primero una sesión presencial para modificar el reglamento y luego avanzar por teleconferencia.

Firmaron la propuesta de una sesión virtual 15 diputados de Juntos por el Cambio liderados por Sebastián García de Luca y el ex presidente de la UCR porteña Emiliano Yacobitti: Carla Carrizo, Federico Frigerio, Juan Aicega, Dolores Martínez, Gabriel Alberto Frizza, Eduardo Cáceres, Francisco Sánchez, Martín Grande, Marcelo Humberto Orrego, Felipe Álvarez, Domingo Luis Amaya, David Pablo Schleret y Gustavo Hein.

En la lista de proyectos acordaron incluir temas vinculados exclusivamente con el coronavirus que no presentan conflictividad. Encabeza las propuestas el Programa de Cuidado del Personal de la Salud que elaboró Bucca (además es médico) y establece protocolos de cuidado, provisión de equipos de protección e insumos de seguridad y, entre otros, principios de bioseguridad para los establecimientos de Salud. También los firmantes buscan modificaciones al impuesto a las Ganancias para las guardias médicas obligatorias y un bono para médicos y enfermeros de unos $ 30000, además de una pensión graciable para familiares de trabajadores de la salud que mueran a causa del Covid-19.

La Vicepresidenta tomó la decisión tras el dictamen de la Corte que rechazó su pedido de certeza de constitucionalidad respecto a una sesión que no tenga lugar en el recinto sino de manera remota. Cuatro de los cinco jueces manifestaron que es el propio Congreso el que debe interpretar su reglamento y consideraron posibles las sesiones realizadas a través de medios tecnológicos. De hecho el debate entre los jueces también se realizó a distancia. Sólo uno de los cinco, el presidente Carlos Rozenkrantz, rechazó in limine el planteo kirchnerista.

Durante el fin de semana la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner cruzó decenas de llamados y mensajes con el presidente Alberto Fernández ; con el titular de la Cámara baja, Sergio Massa ; con su hijo Máximo Kirchner , jefe del bloque de diputados del Frente de Todos, y con el jefe del bloque de senadores oficialistas José Mayans . Según dejaron trascender desde su entorno, este domingo por la tarde también llamó al radical Luis Naidenoff , jefe del interbloque de senadores de Juntos por el Cambio. A Mayans y a Naidenoff los convocó a una reunión en su despacho el martes 28 a las 17. Les pedirá acordar una sesión por teleconferencia el miércoles 6 de mayo. Los dos deberán viajar desde Formosa, provincia donde no hay casos aún de contagio de COVID-19 por lo que el gobernador Gildo Insfran mantiene estrictas medidas sanitarias. Cuando regresan, si vuelven, deberán hacer una cuarentena en un hotel durante 14 días.

lun Abr 27 , 2020

