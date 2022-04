Tras debate por la acusación, habilitan juicio por homicidio ocurrido en Plottier

La fiscal del caso María Eugenia Titanti junto al asistente letrado Bruno Miciullo solicitaron que un hombre, F.A, acusado por la muerte de Elias Nahuel Canales Jimenes, sea juzgado por el delito de lesiones graves. Además solicitaron la extensión de la prisión preventiva que viene cumpliendo el imputado.

Fue en una audiencia de controversias, en la que la fiscalía y la querella presentaron dos acusaciones distintas ante el juez de garantías.

Desde la fiscalía se explicó que en la audiencia de formulación de cargos, F.A, quedó acusado por el delito de homicidio simple. Pero que en el marco de la investigación, las evidencias criminalísticas arrojaron como resultado que “fue un conjunto de lesiones lo que desarrolló el traumatismo encefálico que llevó a la muerte de la víctima”. En ese contexto, Miciullo explicó que partir de ese resultado, se determinó que las lesiones con la pala no determinaron la muerte de Canales Jimenes. “Esas lesiones por sí solas o aisladas, no hubiesen tenido la entidad necesaria para llevar a la muerte a la víctima”, indicó, y planteó que si hubiese recibido la atención necesaria, no habría fallecido.

En ese sentido, desde el Ministerio Público Fiscal requirieron la apertura a juicio por el delito de lesiones graves, en calidad de autor (artículos 90 y 45 del Código Penal). “Entendemos que las evidencias criminalísticas avalan la postura escogida por la fiscalía”, sostuvo Miciullo.

“La víctima luego de los golpes se reincorporó, subió a la moto junto a su hermano y a los metros cayó.” En ese momento el hermano lo golpeó con el casco y la víctima continúo manejando la moto, hasta que cayó otra vez al piso, sin levantarse de nuevo, aclararon desde la fiscalía.

La fiscal del caso agregó que “lo que se pudo establecer en el marco de la acusación es que no fue una sola la causa de ese desenlace fatal, sino una sumatoria de eventos que sufrió la víctima”.

Por su parte el abogado querellante, quien intervino en representación de la familia de la víctima, solicitó que sea juzgado por el delito de homicidio simple.

Tras escuchar a ambas partes, el magistrado resolvió que la acusación debe encuadrarse en el delito de homicidio.

En una segunda parte de la audiencia, desde la fiscalía requirieron la extensión de la prisión preventiva del imputado por el plazo de tres meses, entendiendo que siguen vigentes los riesgos de fuga y entorpecimiento. Y agregaron se valoró también que la expectativa de la pena es de efectivo cumplimiento.

El juez de garantías hizo lugar al pedido de la fiscalía y prorrogó la medida cautelar por el plazo solicitado.

De acuerdo con la teoría del Ministerio Público Fiscal, la agresión se produjo aproximadamente a las 18:45, cuando la víctima, Elías Nahuel Canales Jiménez, se presentó en una vivienda de un barrio de Plottier para comprar drogas, aunque sin contar con el dinero para hacerlo. En ese contexto se inició una discusión y, ante la insistencia de Canales Jiménez, un hombre de 32 años, F.A, salió del domicilio, tomó una pala y comenzó a golpearlo en la cabeza. Un hermano menor de Canales Jiménez llegó al lugar y logró trasladarlo unos 300 metros a bordo de una motocicleta, hasta que cayeron en una esquina cercana y el hermano lo golpeó con el caso. La víctima fue asistida en el lugar y llevada, primero al hospital de Plottier y, luego, al Castro Rendón, de Neuquén, en donde murió producto de una fractura de cráneo grave.