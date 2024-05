Transparencias en Cannes 2024: los looks más osados de la alfombra roja

La 77° edición del Festival de Cannes se convirtió en un auténtico desfile de moda, donde las transparencias fueron las protagonistas indiscutidas. Este año, los diseñadores y las celebridades no escatimaron en creatividad, innovación y audacia, y presentaron atuendos que capturaron todas las miradas.

La Semana de la Moda de París dejó en claro que una de las tendencias más destacadas para 2024 es la transparencia en el vestuario. Diseñadores como Courrèges, Chloé, Saint Laurent y Acne Studios mostraron colecciones audaces para la temporada otoño-invierno 2024/2025 influidas por el movimiento #FreeTheNipple.

Georgia May Jagger, Ebony Riley, Zoë Kravitz y Nailea Devora también se sumaron a esta tendencia en París en sus elecciones de moda, y adoptaron tops y vestidos, que mostraban diferentes grados de transparencia.

Esta tendencia no solo ha prevalecido en las pasarelas, sino también entre los asistentes al prestigioso festival que celebra al Séptimo Arte, donde las transparencias dijeron presente.

Bella Hadid

Bella Hadid impactó con su look ultra transparente de Saint Laurent, con reminiscencias al viejo Hollywood (REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

Bella Hadid impactó en la alfombra roja del Festival de Cannes 2024. ¿Por qué? La modelo llevó el vestido siete de la colección otoño 2024 de Saint Laurent. El atuendoteníacon escote halter con copas confeccionadas con tela de media con total transparencia, un torso formado por varias pantimedias anudadas y una falda midi con un dobladillo marcado.

Este diseño, obra del diseñador Anthony Vaccarello, se presentó por primera vez en la semana de la moda.

El vestido de Hadid llamó la atención por su transparencia, con costuras estratégicamente colocadas, que preservan su modestia. Hadid estaba peinada al estilo del Viejo Hollywood, con un toque glamuroso acorde con la atmósfera del prestigioso festival de cine, y complementó su look con sandalias peep-toe de color caoba y pendientes de gota.

Paola Turani

Paola Turani sorprendió con un vestido negro, de transparencias y pedrería que simulaba una serpiente enroscándose en su silueta (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

La modelo italiana Paola Turani deslumbró con un impresionante vestido negro diseñado por Rahul Mishra. El vestido, conocido como “The Marvel”, destaca por su escote sin tirantes y su falda acampanada adornada con paneles transparentes.

Cuenta con un corpiño tipo corsé y detalles de lentejuelas plateadas que resplandecen sobre la base negra. Según Rahul Mishra en su Instagram, esta pieza es una obra maestra bordada a mano y presenta el motivo de una serpiente de pedrería que se enrosca alrededor de la silueta. El vestido forma parte de la colección Couture Spring 2024 de Mishra, titulada “Superhéroes”.

Stefaniya Marakova

Stefaniya Makarova lució una transparencia total con apliques rojos que simulaban pétalos de flores (Stephane Mahe/ Reuters)

La actriz rusa Stefaniya Marakova impresionó en la alfombra roja del Festival de Cannes 2024 para el estreno de la película Les Femmes au balcon (Las mujeres en el balcón).

Conocida por su recordada interpretación en John Wick 3. Parabellum, Marakova arribó al festival luciendo un vestido de tela de malla en tono nude, es decir, con una transparencia total, adornado con aplicaciones que simulaban pétalos de flores rojas.

Nadia Lee Cohen

Nadia Lee Cohen eligió un osado vestido negro con total transparencia, que ya había anticipado en redes sociales (REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

Nadia Lee Cohen, la artista, fotógrafa y cineasta originaria de Reino Unido, se consolidó como una de las personalidades más destacadas de los últimos años. Formada en el London College of Fashion, Lee Cohen desarrolló un estilo visual inconfundible, caracterizado por una estética cinematográfica que combina elementos dramáticos, independientes y extravagantes.

Esta vez, en la alfombra roja del estreno del film The Shrouds (Las mortajas) mostró su estilo único y dramático con un osado vestido de total transparencia negro, dejando ver su ropa interior. La cineasta ya había publicado el atuendo hace tres semanas en sus redes sociales, que en el festival decidió cambiar con gafas oscuras.

Natasha Poly

Natasha Poly combinó sobriedad y transparencias en su look de para el estreno del film «Emilia Pérez» en Cannes (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Natasha Poly rompió con la sobriedad de la alfombra roja de Cannes al lucir un audaz vestido negro transparente de un solo tirante. El diseño incluía un corsé a rayas y una falda asimétrica, que acentuaba su figura y añadía dinamismo al atuendo.

Para completar su look, optó por unos zapatos mules de punta afilada que complementaban perfectamente su estilo.

Lady Victoria Hervey

Lady Victoria Hervey hizo gala a la tendencia «naked» en la alfombra roja de Cannes 2024 (REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

Lady Victoria Hervey, la aristócrata británica de 47 años, hija del sexto marqués de Bristol y ex pareja del príncipe Andrés, es conocida por su estilo extravagante en eventos de alto perfil. En esta ocasión, siguió la tendencia “naked”, que está causando furor en 2024, dejando a la vista la ropa interior.

Hervey optó por un vestido largo semitransparente con escote palabra de honor, confeccionado en tul o gasa y adornado con pequeños cristales y apliques en forma de pétalos. Según difundió Harper’s Bazaar, el vestido sigue la tendencia “naked” que ganó popularidad en las últimas temporadas.

Alrededor del cuello, Herley añadió un foulard a juego, formando una larga cola que se integraba perfectamente con el diseño del vestido. Este detalle evocaba el icónico estilo que la princesa Diana lució en Cannes en 1987.

Vic Carmen Sonne

Vic Carmen Sonne se lució con un vestido de encaje blanco, perlas y transparencias de Louis Vuitton (REUTERS/Yara Nardi)

La actriz danesa Vic Carmen Sonne deslumbró con su vestido transparente de Louis Vuitton durante la premiere de su última película, The Girl With the Needle. Según definió el diseñador, se trata de un atuendo“sexy glamour de estrella de cine”, un vestido etéreo de encaje blanco y perlas.

Vic Carmen Sonne se presentó en la alfombra roja con un vestido blanco con hombros descubiertos y bordados, diseñado por el director creativo de Louis Vuitton, Nicolas Ghesquière. La elección del vestido simboliza un “momento de círculo completo” para la actriz, quien reveló que su primer objeto de deseo materialista fue un llavero de la misma marca, inspirado por un videoclip de los Black Eyed Peas.

Sienna Miller

Sienna Miller lució un vestido de gasas y transparencias de Chloé, acompañada por su hija de 11 años Marlowe Sturridge (REUTERS/Stephane Mahe)

Siena Miller suele asistir a sus eventos acompañada por su novio, Oli Green. Sin embargo, para la alfombra roja de la edición 77 del Festival de Cine de Cannes, decidió llegar con una invitada muy especial: su hija Marlowe, de 11 años. La pequeña cautivó a todos con su simpatía y naturalidad, y quedó claro que ambas son idénticas.

Miller llegó a Cannes para la premiere mundial de Horizon: An American Saga, la película producida, dirigida y protagonizada por Kevin Costner, en la cual ella también participa. Llevaba un vestido celeste de gasa con volados y transparencias de Chloé, que combinaba lo romántico y bohemio. A su lado, Marlowe lució un vestido adornado con una gran rosa en la cintura y una amplia sonrisa.

Araya A. Hargate

Araya A. Hargate eligió un vestido de encaje negro de la colección de Alta Costura primavera-verano 2017 de Maison Margiela (REUTERS/Stephane Mahe)

La reconocida actriz y modelo tailandesa Araya A. Hargate siempre destaca por su estilo y elegancia en las alfombras rojas. Para la ceremonia de apertura, Hargate lució un refinado vestido de Balmain Couture, y para el estreno del film Megalopolis capturó todas las miradas con un impresionante vestido de encaje guipur de Maison Margiela.

Se trata de un diseño de la colección de Alta Costura primavera- verano 2017 de esa casa de diseño, en la que las transparencias y la deconstrucción de las prendas forman parte del ADN de la marca.