Todo lo que necesitas saber sobre las plantas medicinales

El 90% de los mexicanos han usado una planta medicinal al menos una vez en su vida, ya sea en tecitos, pomadas o productos homeopáticos.

El uso de las plantas medicinales es un conocimiento milenario que ha trascendido desde las sociedades ancestrales hasta nuestros días. En todo el mundo, generaciones enteras las han utilizado para calmar dolencias, enfermedades o padecimientos.

El artículo El uso tradicional de las plantas medicinales, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), puntualiza que para que una planta sea considerada medicinal, su flor, hojas, fruto, raíz o corteza deben tener propiedades curativas o preventivas para algún padecimiento.

En México, existe un gran número de plantas de uso tradicional producto de la herbolaria precolombina y la europea. Y de acuerdo con Roberto Campos Navarro, académico de la Facultad de Medicina de la UNAM, al menos el 90% de la población mexicana ha hecho uso de ellas.

La Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio) también menciona que en el registro del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) actualmente existen 3.000 especies de plantas con algún atributo medicinal, y se calcula que en el país podrían existir unas 4,000 plantas curativas.

Uso de las plantas medicinales

En el país, el 85% de las platas son extraídas del medio silvestre y solo se ha hecho análisis farmacológico del 5% del total. Aunado a esto, México ocupa el segundo lugar mundial en plantas documentadas para este fin.

Las plantas, árboles, arbustos y otras especies vegetales han sido la medicina más accesible y eficaz para pueblos y comunidades. Su uso más común ha sido a través de las hojas, flores, tallos, raíces, cortezas, frutos, semillas, bulbos y cáscaras.

Las plantas medicinales actualmente son utilizadas en infusiones o té, machacadas para emplastos, tónicos, cocimientos para vaporizadores o en presentaciones más procesadas como las homeopáticas.

La medicina tradicional hasta nuestros días sigue ofreciendo remedios para curar y aliviar males físicos, emocionales y espirituales. También han ayudado a prevenir enfermedades e incluso procurar la longevidad.

La investigación Plantas medicinales la realidad de una tradición ancestral refiere que el uso de terapias complementarias, que incluyen los remedios con plantas, es una práctica que continúa extendiéndose a nivel mundial. Los remedios tienen una gran variedad de presentaciones, con dosis variadas.

Plantas medicinales accesibles

A lo largo de todo el país, se pueden encontrar plantas medicinales: en jardines, cultivos de traspatio, mercados y tianguis. Existen registros e investigaciones vigentes sobre plantas usadas para tratar enfermedades comunes como diabetes, quemaduras, resfriados y problemas estomacales.

Uno de los estudios más importantes y vigente en México, es el de la Annona diversifolia, la cual ha sido estudiada para reducir las convulsiones en personas con epilepsia.

Hay otras plantas a las que se les atribuyen beneficios significativos, como la buganvilia para el combate de la tos seca, reducir la fiebre y ayudar a eliminar la mucosidad de las vías respiratorias. La planta del vaporub se emplea contra el vómito, infecciones del oído, dolor de muelas, malestar de gargantas y como antiséptico.

Las hojas del guayabo, el árbol de la guayaba, se emplean como antiséptico contra la diarrea, la tos y el acné. La yerba santa tiene propiedades para disminuir la fiebre y el dolor estomacal, y ayuda al buen funcionamiento intestinal. Y como estas existen miles de plantas más que son usadas diariamente.

La creencia generalizada dicta que todas las plantas pueden calmar los males, pero antes de tomar decisiones personales se sugiere consultar a un facultativo. También no se recomienda sustituir tratamientos médicos por suplementos o remedios caseros.

Top 10 de las plantas medicinales más efectivas

¿Te gusta cuidarte y aprovechar los recursos que la naturaleza te ofrece? Si es así, seguro que te interesa este artículo. En él vamos a hablarte de las plantas medicinales más completas y eficaces. Conocerás cómo usarlas y cómo te pueden ayudar. Muchas de ellas tienen varios usos, por lo que tenerlas en casa te puede ayudar en distintas situaciones.

¿Por qué son importantes las plantas medicinales?

Seguro que has escuchado en alguna ocasión a alguien criticando el uso de plantas medicinales. Esa persona tal vez no sepa que muchos de los fármacos tradicionales que consumimos se basan en ellas. Por ejemplo, el ácido acetilsalicílico de la popular aspirina procede de la corteza del sauce blanco. Hay multitud de ejemplos similares que no hacen sino mostrarnos el camino hacia lo natural.

¿Medicamentos tradicionales o plantas medicinales?

En muchos casos no tiene sentido enfrentar estas dos opciones, pues cada una tiene su lugar y utilidad. Lo ideal es valorar las opciones tras la visita al médico, en caso de ser necesaria. Y, sobre todo, seguir sus indicaciones si son claras tras su diagnóstico.

Sin embargo, si se trata de algo sencillo, como un dolor o inflamación pasajera, puedes elegir lo que más te compense. Esto quiere decir que a veces un medicamento tradicional puede ser más potente que una hierba medicinal. Sin embargo, la diferencia de efectividad no es tanta como para tolerar sus efectos secundarios. En ese caso, la decisión estaría clara.

No debes pensar que una hierba medicinal no tiene efectos secundarios o interacciones. Es importante que te informes bien antes de tomarla. Por lo general no tienen o tienen pocos y leves. Sin embargo, hay casos en los que sí que hay efectos no deseados y hay que saberlo antes de tomarlas.

Plantas medicinales más recurrentes

A continuación, te facilitamos un listado con las plantas medicinales más comunes y sus beneficios para la salud.

Manzanilla

¿Te suena a infusión que se suele tomar cuando se está enfermo? Efectivamente, es una de las más consumidas del mundo. Se usa mucho para los trastornos digestivos y afecciones en el aparato respiratorio. También es usada para limpiar los ojos cuando se tiene conjuntivitis. Debido a sus propiedades antibacterianas, sedantes, antialérgicas y antiinflamatorias es una buena compra para tu despensa.

Lavanda

Esta planta, además de ser útil para afecciones físicas, lo es para la salud mental. Alivia el dolor de cabeza, el insomnio y reduce el estrés y la ansiedad. Tiene propiedades antioxidantes y antiinflamatorias, muy útiles estas últimas en las picaduras de mosquito. Disminuye la presión arterial y la frecuencia cardiaca. Esta planta te cuida como pocas.

Tomillo

Puedes consumir esta conocida planta en infusión medicinal o externamente en cataplasma. Internamente te ofrece propiedades antisépticas, relajantes y antirreumáticas. También tiene propiedades digestivas y alivia enfermedades del aparato respiratorio. Asimismo, externamente es antisudorífico, relajante muscular y cicatrizante.

Aloe vera

Sumamente conocida, es apreciada por las propiedades de su gel. Para que tenga el máximo de estas, la planta debe tener entre tres y cinco años. Además, si la dejas dos o tres días sin regar, tendrá el gel más concentrado. Sus propiedades son regeneradoras, bactericidas, antiinflamatorias y antisépticas. Suele aplicarse en la piel, en heridas y quemaduras.

Jengibre

Añadido a algunas recetas, es un ingrediente muy potente para mejorar tu salud. Como seguramente sabrás, es una raíz. De ella se obtiene un alto contenido en zinc y magnesio que mejora la circulación. Otro beneficio es que reduce la acumulación de colesterol malo en el hígado. También refuerza el sistema inmunitario, por lo que te puede ayudar en la prevención de resfriados, por ejemplo.

Ortiga

No es de las plantas medicinales más amables con tu piel, lo sabemos. Sin embargo, merece la pena cogerla con guantes, en zonas seguras libres de contaminación. Sirve para detener las hemorragias, por ser vasoconstrictora. Mejora el sistema digestivo y, por su contenido en mucílagos, actúa como laxante. Además, su contenido en clorofila estimula la formación de glóbulos rojos. Es un gran remedio natural. Realmente, no se merece tener mala fama solo por ser urticante.

Eucalipto

Posee un olor refrescante y es usado de diversas maneras. Sus hojas frescas se usan para hacer aceite esencial y sus hojas secas para tomar en infusión. Es muy útil para calmar los síntomas del resfriado y la gripe. Despeja las vías respiratorias y tiene propiedades antisépticas y desinfectantes. Por ello, es usado tanto para las afecciones respiratorias como para desinfectar heridas en la boca.

Menta

No solo aporta un sabor delicioso, esta planta tiene mucho que ofrecer. Calma infecciones, erupciones, quemaduras y heridas en la piel. Ayuda a que cicatricen y no se infecten. Disminuye la congestión del sistema respiratorio, así que te ayudará en resfriados y tos. También es una buena aliada contra la flatulencia y la distensión abdominal. Si haces alguna comida demasiado copiosa, te sentará bien tomar un poco de menta en infusión.

Otro uso que no es tan conocido de la menta es el de tranquilizante. Reduce la ansiedad y el estrés, favoreciendo el descanso.

Salvia

Tiene un gran número de propiedades, que no te extrañe verla en infusiones para distintas afecciones. Dichas propiedades son: relajantes, diuréticas, bactericidas, antisépticas, cicatrizantes y antiinflamatorias. Ayuda a regular los niveles de azúcar en sangre y estimula el sistema nervioso en casos de agotamiento.

Espino blanco

Esta planta no puede faltar si quieres cuidar de tu corazón. Mejora la dilatación de los vasos sanguíneos, por lo que estimula la contracción del corazón y la circulación arterial. Sus propiedades antioxidantes protegen los vasos sanguíneos. Además, alivia los síntomas de la presión alta. Te decíamos la verdad al afirmar que es una planta excelente para el corazón.

Afortunadamente, hay innumerables plantas medicinales que pueden servirnos para multitud de usos. Estas son solo una muestra de las más conocidas por sus propiedades. Te animamos a que te informes sobre las que más te interesen y a buscar las que no aparecen en este listado. Esperamos que te haya servido para elegir las plantas que vas a tener en tu hogar. Así, siempre las tendrás a mano listas para usar.

