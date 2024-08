Tito Carrizo, Festival para decirle  NO al suicidio y SI a la vida

Es importante reconocer que cada caso de suicidio es una tragedia que afecta gravemente no sólo a los individuos, sino también a las familias y las comunidades. Por ello, dicho festival surge de la necesidad de concientizar y prevenir sobre esta problemática que aqueja hoy en día a nuestra localidad y a la cual no podemos ignorar o darle la espalda. Decimos NO al suicidio y SI a la vida.

Cabe destacar que este festival es totalmente sin fines de lucro, la entrada será un alimento no perecedero que será donado a distintos comedores e instituciones de la ciudad.

De más está decir que los esperamos el domingo 25 de agosto a partir de las 16hs en la Sala de Artes de la ciudad de Plottier, ubicada en Perito Moreno 130.