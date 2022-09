Tiene 8 años, su equipo pasó a la final y consoló al arquero rival: “No hay que dejar a alguien llorando solo”

“No quise dejarlo solo ni que se quedara llorando porque así no funciona”. La frase es de Ciro Gon, un nene de tan solo ocho años pero que protagonizó una escena digna del que más experiencia acumuló en su vida. Su equipo, Ben Hur de Rafaela, ganó por penales la semifinal de un torneo infantil en el que participa y cuando sus compañeros festejaban el pase a la definición a pleno salto y grito, él vio al arquero rival llorando en el piso y fue a consolarlo.

“No hay que dejar a alguien llorando solo”, explicó en una entrevista que concedió luego a Radio Rafaela para cuando la sensibilidad de su gesto había dejado a todos pasmados.

“Lo abracé y le dije que va a ganar una final porque es muy bueno”

Pero el gesto de Ciro elevó su nivel con el mensaje que él, también arquero, le dio a su colega: “Cuando lo levanté lo abracé y le dije que va a ganar una final así, por penales, porque es muy bueno”.

Ciro, el arquerito de 8 años que consoló al arquero rival en una final.

Elio, el papá de Ciro: “Me siento orgulloso”

“No solo me siento orgulloso sino baboso. Fue algo que lo analizamos después y fue tremendo lo que pasó, tremendo en el buen sentido”, expresó el papá de Ciro, el arquero que fue a consolar a un rival cuando su equipo festejaba el pase a la final.

El hombre agregó: “Como enseñanza lo que no le deja, sobre todo en la parte deportiva, es que incorpora lo que le decimos. Siempre le comento que no me gusta que salga llorando de un partido, sea de una final o lo que sea. Sí quiero que salga con la cabeza en alto porque dieron todo, seguramente, y que si algún compañero de él está llorando, que vaya a buscarlo y lo anime pero bueno, Ciro hizo una más, que fue ir a buscar al contrario y eso me hace sentir un poquito más ancho”.

Pablo Aguilar, profesor de la categoría 2014 de Ben Hur de Rafael

Quien tiene a cargo el equipo del que forma parte Ciro, dijo sobre lo vivido: “Uno sabe lo que quiere sembrar, porque es penoso lo que se escucha a veces en el fútbol infantil con pibes que le piden a los padres que no les griten más, pero Ben Hur tiene unos coordinadores muy buenos, un director muy bueno como Ruben Rossi, que a mí como técnico me hizo cambiar la cabeza. Yo nunca escuché por parte de un profe la palbra ‘ganar’. Acá, desde infantiles 2010 y hasta la 2016, nuestros equipos saben que van a participar, no a competir, y siempre nos volvemos con una medalla. Acá los profes les dicen a los chcos que se diviertan, que paseen, que la pasen bien. Nosotros acá sabemos que primero debemos formar buenos chicos y que tengan buenos gestos”, cerró.

