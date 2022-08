Tiene 22 años y es la primera “Evita, drag queen” en interpretar el himno nacional en la Casa de Tucumán

Lady Alutrix encabezará el acto de cierre del Primer Encuentro Federal de Deporte y Diversidad. “Intentaré que sea lo más cordial e impecable posible”

Lady Alutrix recuerda emocionado que tenía 14 años cuando su primo le propuso jugar a maquillarse. “Me ofreció colocarme una peluca roja y un vestido del mismo color. Esa primera vez que me vi al espejo fue impresionante. Era una drag queen, descubrí otro mundo, ser la persona que buscaba”, expresó.

En las últimas horas, su nombre y sus perfiles en las redes sociales se viralizaron luego de que él mismo comunicara que será la primera drag queen en interpretar el himno nacional en la Casa Histórica de Tucumán.

Ocurrirá esta tarde, a partir de las 19, en el cierre del acto que iniciará el Primer Encuentro Federal de Deporte y Diversidad “Independencia para todxs”, el cual se desarrollará entre el 12 al 15 de agosto en la provincia.

Tiene 22 años y desde hace ocho se dedica a realizar esta actividad (Foto: Instagram @ladyalutrix).

“Está organizado por Monarca, un proyecto social deportivo LGBTIQ+. Son 28 delegaciones y 800 participantes. Siento mucha responsabilidad, porque cuando subo a un escenario a protagonizar un show espero que la gente lo note”, explicó Alutrix a TN.

De ocultarle todo a sus padres al homenaje a Eva Perón

El joven de 22 años homenajeará a Eva Perón con una peluca rubia, un vestido blanco y una falda celeste, mediante la cual emulará a la bandera nacional. “Todo pulcro y bien cuidado, respeto el símbolo patrio y el lugar. Intentaré que sea lo más cordial e impecable posible”, sostuvo el tucumano.

“Yo trabajo de ser drag queen. Doy clases de make up, soy profesor, y justamente gracias a eso aprendí a maquillar. Llevo ocho años en esta actividad, soy un artista, me conocen como la ‘Drag Queen de la Patria’”, indicó.

«Me conocen como la ‘Drag Queen de la Patria'», reveló (Foto: Instagram @ladyalutrix).

“Cuando comencé me producía a escondidas e iba a boliches sin mostrar el documento. Ni mis padres lo sabían. Compraba cosas, pero no usaba pelucas. A partir de ahí no paré”, contó Alutrix.

La primera persona de su familia (además de su primo) en conocer lo que hacía fue su madre: “En mi familia no lo sabía nadie, lo hacía solo. Usaba zapatos de 20 centímetros, era flaquito y chiquito, pero el maquillaje y la peluca me daban una altura que imposibilitaban ver que era un adolescente”.

El tuit mediante el cual anunció la noticia (Captura Twitter @ladyalutrixX).

“Mi primo también es drag queen y empezó tres meses antes que yo. Él me impulsó. Lo descubrí a él y dije que quería hacer lo mismo. Todo fluyó hasta 2018. Ese año me hicieron una entrevista en un canal tucumano y me vieron mis padres”, agregó.

Tras la masividad de aquella nota, sus seres queridos lo apoyaron. “Incluso mi abuela, una mujer de 72 años, cristiana, nadie me soltó la mano. Cuando era chico, mi papá se iba a trabajar y yo jugaba poniéndome las botas de mamá y ella se daba cuenta”, contó Alutrix.

El joven tucumano suele fotografiarse vestido como Eva Perón y con la bandera argentina (Foto: Instagram @ladyalutrix).

La infancia y adolescencia las atravesó con episodios hostiles, sobre todo en el ámbito escolar. “Me hicieron mucho bullying. Fui a una secundaria técnica en donde todos eran hombres. Me tiraban al piso, me daban la cabeza contra el pizarrón. Incluso me han quebrado un brazo. El que me defendía siempre era mi papá”, recordó.

La angustia y el dolor, sin embargo, se transformaron en empatía. En acercarse a los demás para entender en carne propia. “Hoy me pasa con mi hermano, que tiene 12 y le gusta usar el pelo largo. Yo le digo que él puede hacer lo que quiera, que nadie le debe imponer las cosas. Él me escucha y se defiende”, manifestó el joven.

De los casamientos a cantar el himno en la Casa de Tucumán

“Empecé haciendo todo tipo de eventos, desde cumpleaños de 15 y casamientos hasta despedidas de solteras. Si no me hubiese animado a ser drag nada hubiese pasado. Desde el dolor pude encontrar a mi álter ego para enfrentarlo”, narró Alutrix.

En la Casa Histórica de Tucumán, sitio en el esta tarde cantará el himno nacional (Foto: Instagram @ladyalutrix).

Y continuó: “Siento que soy drag todos los días. Estoy interactuando, haciendo contenidos, cada día lo vivo como drag. Esa disciplina de montarme los fines de semana, producirme, desconectarme del mundo, paralizan mis emociones. Al momento del show o antes incluso, mientras me maquillo, vivo una terapia curativa. Siento que nada malo puede pasarme”.

Respecto al evento que protagonizará esta tarde, reveló que no esperaba recibir el llamado mediante el cual lo convocaron: “Surgió con la dirección de la Casa Histórica. Sinceramente no lo dudé. Vendrán políticos, dirigentes de todo el país. Será un hecho histórico. Y ahí estaré yo para darle un broche a la comunidad y la diversidad, rubia como siempre, marcando algo distinto”.

319 vistas 319