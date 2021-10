The Get Back: la docuserie sobre The Beatles dirigida por Peter Jackson llega a Disney

Luego del estreno de McCartney 3, 2,1, llega una nueva serie sobre Los Beatles que impactará por su realización y también por la cantidad de momentos desconocidos para muchos que son relatados a lo largo de los tres episodios. Dirigida por Peter Jackson, ganador de tres premios Oscar por su trilogía de El Señor de los Anillos, The Beatles: Get Back realiza un recorrido por las sesiones de grabación de la banda en el año 1969 y transporta al espectador a ese momento de quiebre de la historia de la música mundial.

El proceso creativo de Paul McCartney, John Lennon, Ringo Starr y George Harrison y el vínculo entre ellos se verá como nunca antes con una aproximación a los momentos más íntimos de la banda.

Esta docuserie anunciada a principios de año será también el reflejo del trabajo arduo de los cuatro de Liverpool cuando intentaban escribir 14 nuevos temas mientras se preparan para su primer concierto en vivo luego de tres años sin cantar para el público. En medio de esta tarea titánica saldrán a la luz los lazos de amistad más fuertes y sensibles de cada uno de ellos. Este momento que se vivió como una encrucijada que los puso entre la espada y la pared les permitió sacar a relucir todo su talento, su ingenio creativo y el gran lazo de amistad que se había construido en los años previos a esta situación tan límite.

The Beatles en la azotea de Savile Row en Londres, durante su último concierto The Beatles en la azotea de Savile Row en Londres, durante su último concierto

Las demoras, las idas y sobre todo las vueltas de este proceso nos permiten a los espectadores poder volver a disfrutar de algunas de las canciones más icónicas de la banda, mientras contemplamos momentos íntimos de la composición e intercambio de ideas.

Jackson se basó en un material que incluyó casi 60 horas de filmaciones nunca antes vistas que fueron muchas de ellas filmadas durante 21 días por Michael Lindsay-Hogg en el año 1969 y también tuvo acceso a más de 150 horas de audios inéditos que estuvieron guardado en una bóveda ¡durante 50 años!. El director de El señor de los anillos tuvo la posibilidad de reconstruir a partir de estos tesoros ocultos y crear una material documental inédito.

“En varios aspectos, el extraordinario material de Michael Lindsay-Hogg capturó múltiples líneas argumentales. La historia como amigos y como personas. Es la historia de flaquezas humanas y una asociación divina”, comentó Peter Jackson sobre el estreno de este documental y agregó: “Es un relato minucioso del proceso creativo, con la composición de emblemáticas canciones bajo presión, en medio del clima social de principios de 1969. Pero no es un relato nostálgico: es crudo, honesto y humano. Durante más de seis horas, llegarán a conocer a los Beatles con una intimidad que jamás habrían creído posible”.

Guitarra en mano, habla Paul McCartney y escuchan Ringo Starr, George Harrison y John Lennon, junto a Yoko Ono Guitarra en mano, habla Paul McCartney y escuchan Ringo Starr, George Harrison y John Lennon, junto a Yoko Ono

The Beatles: Get Back muestra también la última actuación en vivo de la banda, nada más y nada menos que aquel show en la azotea de Savile Row en Londres, donde funcionaba el estudio de grabación, y en el que interpretaron canciones como “Don’t let me down”, “Get back” y “I’ve got a feeling”. El material estuvo guardado como un tesoro durante más de medio siglo, y pronto verá la luz para delicia de los fanáticos de todas partes del mundo.

Peter Jackson estuvo trabajando sobre este material durante tres años y decidió editar todo en tres entregas de dos horas de duración, que estarán disponibles a partir del 25, 26 y 27 de noviembre de manera consecutiva en la plataforma exclusiva de Disney+. Paul McCartney es también productor de este documental junto a Ringo Starr, Yoko Ono Lennon, Olivia Harrison, Peter Jackson, Clare Olssen (Nunca llegarán a viejos) y Jonathan Clyde (The Beatles: Eight Days a Week – The Touring Years).

Como complemento a este estreno, también se va a publicar un libro de 240 páginas y tapa dura con las transcripciones de esas conversaciones inéditas que veremos en la serie y un centenar de fotos también novedosas y exclusivas nunca antes publicadas. La edición tendrá versiones en al menos nueve idiomas.

Larga vida a los Beatles.

si te gustó, compartilo Twitter

Facebook

WhatsApp



Me gusta esto: Me gusta Cargando...