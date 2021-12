“The Beatles Get Back”: Peter Jackson muestra la intimidad de los últimos días del grupo

En 1970 el director británico Michael Lindsay-Hogg filmó un documental sobre los Beatles durante la grabación del álbum Let It Be. La idea original del director era organizar un concierto después de dos años sin presentaciones del grupo ante el público. El proyecto se convertiría en un especial para la televisión y por supuesto incluiría la edición del disco.

Cuatro años atrás el director y productor Peter Jackson, creador de la saga de El Señor de los Anillos, utilizó el material de descarte de aquel proyecto y con sofisticadas técnicas de restauración realizó lo que llamó “Un documental sobre un documental”.

Editó 8 horas de las 60 recuperadas del film original, más 140 horas grabadas de audio. Con ellas presentó una pieza extraordinaria que contó con la colaboración de Paul McCartney y Ringo Starr junto con las viudas de John Lennon (Yoko Ono) y George Harrison (Olivia Harrison).

En esta imagen difundida por Disney+, al fondo de izquierda a derecha, Paul McCartney, Ringo Starr y George Harrison, y al frente de espaldas, de izquierda a derecha, Yoko Ono y John Lennon en una escena del documental producido por Peter Jackson «Get Back». (Disney+ vía AP)

Lindsay-Hogg había alquilado un enorme y gélido galpón para que los músicos prepararan las 14 canciones necesarias para el disco. Tenían un plazo apremiante de 21 días y aún debían decidir el lugar físico donde se realizaría el concierto. El documental revela una zona desconocida de la historia del grupo: sus vínculos personales y su manera de trabajar.

Los motivos que desgastaron la relación de los Beatles

En 1969 las relaciones entre ellos ya estaban deterioradas; el romance de John Lennon con Yoko Ono aportaba una fuerte dosis de incomodidad en los ensayos puesto que ella estuvo presente en forma constante sentada a su lado. Aunque no participaba en forma activa, su sola presencia era una clara fuente de irritación que Paul McCartney no disimuló.

En esta imagen difundida por Disney+, de izquierda a derecha, Paul McCartney, George Harrison, Ringo Starr y John Lennon en una escena del documental de casi 8 horas producido por Peter Jackson «Get Back». (Disney+ vía AP)

Por otro lado, John solía llegar tarde a los ensayos y George Harrison se sentía postergado. El único que se mantuvo al margen del clima crispado que reinó a lo largo de todo el proceso fue Ringo Starr, quien no participaba en las rencillas y se dormía en los momentos incómodos.

Qué lugares pensaron para el último concierto de los Beatles

Poco a poco los hechos se fueron decantando. El especial de la televisión quedó descartado y solo restaba elegir el lugar del show. Hoy sabemos que ese concierto legendario se hizo en la terraza del edificio de los estudios Apple, pero hasta que apareció la idea -que aportó el ingeniero de sonido Glyn Johns- consideraron opciones tales como una platea de 360 grados con balcones construidos en diferentes niveles de altura, ruinas griegas y hasta un viaje de tres días en un transatlántico.

Un momento extraordinario de la serie muestra a Paul tocando la guitarra, nada en especial, solo acordes en busca de una melodía; evoca viejas canciones infantiles y cuando algo comienza a perfilarse George se suma con su guitarra. Pronto se agrega Ringo y los tres terminan cantando a viva voz Get Back! Get Back!

El documental está disponible en Disney+.