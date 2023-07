Thalía reveló el doble sentido de “Amor a la mexicana”

Una de las canciones más grandes de Thalía es “Amor a la mexicana”. El hit vio la luz en 1997 dentro del álbum homónimo y hasta el día de hoy continúa sonando en las radios, fiestas y en los conciertos de la famosa cantante mexicana.

Lo cierto es que más allá del pegadizo estribillo, en una de sus estrofas, la cantante hace referencia a sus preferencias en lo que se refiere a relaciones sexuales, aunque de manera metafórica y días atrás decidió destapar el misterio.

Fue a través de un video de TikTok que la cantante de “Arrasando” mostró que una de las partes clave de la canción tiene un doble sentido erótico. Mientras se pintaba las uñas y comía un postre al ritmo de su canción, expresó con miradas provocadoras que detrás de sus palabras hay un sentido oculto.

El verdadero significado de «Amor a la mexicana». (Fuente: captura TikTok/thalia)

“Yo viendo cómo les cae el 20 de mi canción de hace 26 años”, escribió Thalía para acompañar su video y también agregó en la publicación: “El doble sentido es mi especialidad”.

El fragmento citado fue: “Suavecito quiero, bien rudo lo quiero. Quiero que me llegue hasta el fondo del corazón. Lento yo lo quiero, siempre más yo quiero. Quiero que me espante hasta perder la razón. Pura caña, puro amor”.

En los comentarios de TikTok, muchos fanáticos confesaron que no había descubierto el verdadero significado de este hit de los 90: “Pinche Thalia me tuviste engañada en mi infancia y ahora la dedico a todo pulmón”, “Tía Thalia, yo de niña cantando esa rola y ahora la empiezo a entender”, “Después de 26 años logró entenderla jajaja. en ese tiempo era inocente”, “Tuvieron que pasar 26 años para saber lo que decías entre palabras”, “A mí si me cayó el hace 20 años, tanto que de cantarla y decir como lo quería salí embarazada”.

El reciente disco de Thalía

El pasado mayo, la cantante estrenó el álbum de covers Mixtape y habló en exclusiva con La Viola al respecto. Se trata de un trabajo compuesto por 11 canciones que rinden homenaje a la época de oro del rock en castellano. La artista mexicana definió a este álbum como su proyecto más personal que nació hace cuatro años y versiona clásicos que marcaron a generaciones.a

En una charla con La Viola, la cantante habló sobre el disco: “Es un proyecto multiplataforma, con un documental de 13 episodios, una docuserie musical donde hablamos de la evolución de la música, pero a través de los mixtapes que marcaron mi adolescencia, ya que fui fanática del rock en castellano. Los casetes que grababa estaban marcados en su totalidad por el rock español, con los ídolos de mi vida”.

