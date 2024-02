Temen que se hagan pasar por operadores para robar: las medidas de vecinos de Plottier ante una «policía desbordada»

Vecinos de Plottier se organizaron para combatir lo que consideran visitas “sospechosas” de personas que se harían pasar por operadores de compañías telefónicas. Constataron que este tipo de inspecciones ocurrieron en otros barrios y, ante una policía «desbordada» y la espera de una posta policial, tomaron medidas propias.

El barrio Las Lilas de Plottier tiene unos 10 años y más de 400 familias viven en la zona. Hace un tiempo, desvalijaron la casa de una vecina y desde entonces el miedo por la inseguridad se volvió parte de la cotidianeidad.

Valeria, la presidenta de la comisión vecinal, contó que hace dos días durante la mañana ocurrió otro caso que los hizo sospechar de alguna maniobra delictiva. «Se presentaron dos personas que decían ser de una compañía telefónica, con credenciales y todo, pero me pareció sospechoso», contó la vecina.

Ante la duda, llamó a la compañía de la que decían ser los visitantes, «el técnico me dijo que ellos no mandaban a nadie porque las asistencias son por teléfono y que encima en mi zona no funciona esa línea«, relató Valeria.

La situación hizo que alerten a la policía. «Estas personas fueron a la comisaria y presentaron los papeles, el personal nos dijo que eran trabajadores y que estaban haciendo su tarea«, indicó la vecina.

Luego de unas horas, las mismas personas volvieron a presentarse en el barrio, pero fue el punto de quiebre para que Valeria les pida que se retiren. Lo “curioso” fue que ese mismo día por la tarde, otros jóvenes también llegaron a la zona. «Dijeron que eran de la facultad y venían a hacer un trabajo por las bombas de agua«, contó Valeria.

«Llamé a la cooperativa y me dijeron que no mandaron a nadie, ni de la empresa, ni de la facultad», señaló la mujer. «Ellos mismos se presentaron y buscaron a estas personas, pero no las encontraron», agregó.

La vecina aseguró que no sucedió solo en su barrio, «en otros pasó lo mismo, mandaron foto y eran las mismas personas», afirmó.

A las respuestas del personal policial ante la situación y la larga espera de su llegada que presenció Valeria en el robo de su vecina, sugirió que «la policía está desbordada». Si bien pidieron al intendente una posta policial en el barrio, los habitantes de Las Lilas decidieron tomar medidas propias.

Tras los sucesos, la presidenta de la comisión vecinal contó que está formando una cámara de comisiones de barrios. «Por lo pronto hemos decidido poner más cámaras y botones de pánico, hacemos mucho hincapié en la unión vecinal, por esto también si alguna persona ingresa, un grupo fuerte lo recibe», contó.

