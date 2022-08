Subsidios a la energía: escándalo y repudio por la publicación de listas de políticos, deportistas y famosos en medios oficialistas

La lista de políticos, empresarios y deportistas que recibieron subsidios millonarios para pagar la luz

La lista completa y los montos que recibieron en subsidios

Carlos Tevez: $2.933.000

Marcela Tinayre: $187.313

Mirtha Legrand: $89.608.

Familia Blaquier: $1.600.000.

Julio Comparada (ex presidente de Independiente): $233.747

Araceli González: $335.124

Hilda «Chiche» González, la esposa de Eduardo Duhalde: $474.008

David Nalbandian: $74.369

Carlos Fernando Rosenkrantz: $48.256

Eduardo Constantini: $289.743

Fabián Cubero: $25.467

Francisco Macri, hijo de Mauricio Macri: $60.830

Daniel Funes de Rioja: $257.000.

Cristian «El Lobo» Ledesma (ex jugador): $216.918

Amadeo Francisco Juncadella: $756.068

Jorge Luis Magnasco (represor): $123.425

Juan Carlos y Sebastián Bagó, los dueños de laboratorios Bagó: $1.000.000.

Alberto Roemmers, el fallecido dueño de los laboratorios Roemmers: $203.026.

El consumo en KwH por año

Bago, Juan Carlos 33.785

Bago, Sebastian 99.081

Blaquier, Alejandro 39.770

Blaquier, Carlos Herminio 8.360

Blaquier, Ignacio 4.608

Blaquier, Maria Elena 14.658

Blaquier, Santiago 20.440

Blaquier, Santiago 158.637

Bulgheroni, Alejandro Pedro 16.187

Comparada, Julio Alberto 34.392

Costantini, Eduardo Francisco 42.631

Cubero, Fabian Alberto 3.747

Eskenazi Storey, Matias 106.897

Eskenazi, Enrique 34.269

Funes De Rioja, Daniel Carlos Lucio 37.943

Galuccio, Miguel Matías 19.988

Gonzalez, Araceli Edith 49.308

Gonzalez, Hilda Beatriz 70.468

Herrera De Noble, Ernestina Laura 201.212

Juncadella, Amadeo Francisco 109.806

Ledesma, Cristian Raul 31.916

Macri, Francisco 8.835

Madanes, Javier Santiago 87.456

Magnasco, Jorge Luis 18.160

Mastellone, Pascual 2.923

Menditeguy, Isabel 11.550

Mirenna, Fernando Christian 30.917

Mirenna, Juan 19.681

Mirenna, Marcelo Pablo 35.021

Nalbandian, David Pablo 11.056

Perez Companc, Jorge Gregorio 22.884

Rosenkrantz, Carlos Fernando 7.174

Tevez, Carlos Alberto 426.000

Tinayre, Marcela 27.560

Tinayre, Rosa Martinez De 13.184

Werthein, Karina 13.533

La publicación de una lista de políticos, empresarios, famosos y deportistas que supuestamente recibieron subsidios para pagar la luz, por parte de los medios oficialistas C5N y Página/12, el mismo día en que el Gobierno anunció subas de tarifas debido al nuevo esquema de segmentación, generó un escándalo y desde la oposición denuncian que se violó la ley de protección de datos personales con un único fin: escrachar.

Todo comenzó con un informe de Jorge Rial en su programa Argenzuela, de C5N, el canal de los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa, en el que dio nombres de “la lista de famosos subsidiados”, como se anunció en uno de los graph.

Haciendo una suerte de paso de comedia, el exconductor de Intrusos dijo que había salido a correr y un desconocido le había acercado un sobre papel madera con la lista que incluía a figuras del mundo del espectáculo, deportistas de renombre, políticos y algunos de los empresarios más poderosos del país que, según dijo Rial, recibieron subsidios de luz.

“Sin vergüenza: son millonarios y reciben subsidios”, podía leerse en pantalla. “Para indignarse: ricos, famosos y subsidiados”, era otro de los mensajes.

Jorge Rial mostró la lista en su programa Argenzuela, de C5N. Jorge Rial mostró la lista en su programa Argenzuela, de C5N.

Al aire, Rial leyó con cifras exactas los supuestos consumos en kilowatts de los nombrados en esa lista, que superaban los 400 Kw subsidiados que ayer anunció la secretaria de Energía, Flavia Royón, así como el supuesto monto que habría recibido en sus tarifas de luz. “Indigna mucho”, dijo Diego Brancatelli, uno de sus panelistas.

El tema siguió en la pantalla del canal oficialista después en los programas de Gustavo Sylvestre, Minutouno, y de Pablo Duggan. «Ricos con plata de todos«, era uno de los títulos que se mostraba en la pantalla.

Ese listado luego fue publicado en detalle por el diario Página/12 con el título “La lista de políticos, empresarios y deportistas que recibieron subsidios millonarios para pagar la luz”.

El programa de Gustavo Sylvestre habló de «Subsidios VIP». El programa de Gustavo Sylvestre habló de «Subsidios VIP».

El matutino, propiedad del Grupo Octubre del sindicalista Victor Santa María, explica que el listado da cuenta de nombres que “no renunciaron a los subsidios que propuso la administración de Cristina Kirchner, en 2011”. Es decir: una lista totalmente extemporánea, sacada de contexto.

Ese año, la entonces Presidenta (hoy vice) había habilitado un sistema de renuncia voluntaria a los subsidios del Estado Nacional en los servicios de agua, luz y gas. La política pública fue un fracaso rotundo. Se lanzó el 2 de noviembre y no duró siquiera dos meses porque casi nadie se anotó.

De un universo de 12 millones de clientes residenciales a nivel nacional, el padrón voluntario sólo logró la adhesión de 31.500 usuarios, es decir apenas el 0,25%. El objetivo mínimo era alcanzar los 100 mil anotados, pero no se llegó ni a la mitad de esa cifra. Es más, a algunos anotados que renunciaron voluntariamente a recibir subsidios en sus tarifas jamás se los retiraron.

Ahora, una década después, en medio de una política de quita de subsidios y segmentación de tarifas, parte de los nombre de aquellos que, como la mayoría de los argentinos, no se anotaron en la renuncia voluntaria, sale a la luz de la manos de medios oficialistas en lo que representa una violación a la ley de protección de datos personales, según explicó a Clarín la diputada nacional de la UCR Karina Banfi.

La diputada nacional de la UCR, Karina Banfi. La diputada nacional de la UCR, Karina Banfi.

“Toda base de datos consignada para alguna cuestión específica, como en este caso subsidios, tiene que tener el consentimiento expreso de las personas de esa lista para que se publique en un medio”, detalló Banfi, especialista en acceso a la información pública y gobierno abierto.

Es decir que, para no violar la ley, tanto C5N como Página/12 tendrían que haber consultado uno por uno a los nombrados pidiéndoles autorización, algo que en algunos casos es imposible ya que varios de los nombrados son empresarios que ya fallecieron.

Banfi calificó a la difusión de la lista como una “canallada” que “tergiversa la información”. Según expresó, “usa datos personales y es información desactualizada de una política vieja que refritan para ponernos unos contra otros”.

“Tiene que actuar de oficio la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP), que no se hace cargo. Ya que en la segmentación te hicieran firmar una declaración jurada en la que renunciabas al secreto bancario y fiscal, es algo que viola la ley de datos personales, y la agencia, tengo entendido, no hizo nada al respecto”, cuestionó la diputada radical.

Banfi pidió la inmediata intervención de la Agencia, que está a cargo de Beatriz Anchorena, exfuncionaria de la Jefatura de Gabinete e integrante del Instituto Patria, think tank de la vicepresidenta Cristina Kirchner.

“La Agencia es el organismo controlador del uso de datos personales. Para publicar que estás en una base de datos asignada a cualquier tipo de subsidio te tienen que pedir autorización, si no es persecución. Esto lo hacen para poner uno contra otro. La línea del kirchnerismo es ponernos unos contra otros”, insistió la radical, que le envió una nota a la AAIP para que investigue de oficio el tema.

En la misiva, marca que “la publicación de esta base de datos no fue publicada dentro de los marcos de la transparencia activa» por lo que «es imperante que desde la Agencia se despeje toda duda acerca algún tipo de colisión entre el derecho a saber y la protección de datos personales”.

En caso de no obtener una respuesta de Anchorena, Banfi adelantó que cursará una denuncia penal para que se investigue la filtración.

En tanto, ante la consulta de Clarín, el organismo que debe tutelar por la custodia de este tipo de datos solo se limitó a emitir un escueto comunicado oficial. «La Agencia de Acceso a la Información Pública comunica que está tomando conocimiento de los hechos a fin de evaluar los posibles cursos de acción», señalaron.

La oposición denuncia escraches y fascismo

Además de Banfi, diferentes dirigentes de la oposición salieron a repudiar la publicación de la lista en C5N y Página/12. “Ahora quieren corregir este desastre de un plumazo, con un ajuste de tarifas que encima niegan disfrazándolo de reordenamiento de subsidios. Y lo peor, hacen fascismo publicando listados de gente que ellos mismos subsidiaban de manera automática”, escribió Cristian Ritondo, jefe de diputados del PRO, en redes.

«Cuando gobernaba @mauriciomacri denunciaban un TARIFAZO. Ahora que gobiernan ellos denuncian y persiguen a argentinos que siempre pagaron sus facturas, para justificar la suba de tarifas», criticó María Eugenia Vidal.

“A que hora publica Página12 el listado de todos los beneficiarios de planes sociales y cualquier otro subsidio del Estado? #ElRelatoSeCaeAPedazos”, se preguntó irónica Silvia Lospennato.

“La sociedad ya no se compra la doble vara kirchnerista. Escrachar ciudadanos y difundir información personal es moralmente reprochable siempre. Disfrazan de investigación periodística operaciones políticas pero cada vez les funciona menos porque nadie les cree”, agregó.

Y siguió: “El repudio debe ser unánime y masivo. Hacen una lista caprichosa y arbitraria de algunas pocas sobre las millones de personas q reciben un subsidio que el propio gobierno otorgó. Que sigue? Qué otra información personal estamos dispuestos a q los medios para-oficiales difundan?”.

En tanto, la diputada Sabrina Ajmechet tuiteó: “El Gobierno y sus periodistas falderos decidieron violar la intimidad de ciudadanos argentinos señalándolos y dando información sobre sus gastos. El gobierno debe proteger a los ciudadanos, no escracharlos. La intromisión del Estado en la vida privada es intolerable en democracia”.

“Hagan el tarifazo y ya, ese método de hostigamiento y escrache a otros argentinos, como si tuvieran en las filas K algún dirigente sumido en la pobreza, es perverso”, los cruzó Carolina Piparo, diputada de Avanza Libertad.

Desde la Coalición Cívica, Maricel Etchecoin se sumó al repudio. “Más fascista no se consigue. Ante la imposibilidad de justificar la medida, escrachan ciudadanos. Es la metodología que siempre usaron, no nos olvidemos del abuelo. No podemos naturalizar estas prácticas”.

«Nunca hubo tan poca seguridad sobre los datos personales que el gobierno tiene de cada ciudadano. La entrega de la información a medios favorables al kirchnerismo viola la privacidad de la información en custodia del estado. #violacióndedatos», manifestó Silvana Giudice, extitular del ENACOM durante la gestión de Mauricio Macri.

Otros diputados optaron por replicar mensajes de periodistas. Fue el caso de Mario Negri que retuiteó un comentario del periodista económico Esteban Rafele: «‘Filtran’ datos personales que solo tiene el Estado (fulano cobra subsidios) y que no significan ninguna irregularidad (todos cobramos subsidios). Y justo cuando el Estado debería demostrar responsabilidad porque pidió a las personas datos sensibles sobre sus ingresos. En fin».

Javier Milei, en tanto, hizo lo propio con un mensaje escrito por Javier Lanari, de LN+. «Mandaron a menores a escupir periodistas. Encerraron, persiguieron, insultaron y se burlaron de todo un país en cuarentena. Que publiquen una lista de ‘ricos subsidiados’ es fascismo de baja intensidad…», fue el tuit que reenvió el libertario.

