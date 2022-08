Subastarán una guitarra icónica de Elvis Presley

Una nueva colección del mundo del rock saldrá en subasta en los próximos días. Se trata de artículos que pertenecieron a Elvis Presley. Fue su exesposa Priscilla quien anunció que el 27 de agosto estarán a la venta 200 joyas y una guitarra histórica que pertenecieron al cantante.

Se trata de una colección que Elvis le había regalado a su manager, el coronel Tom Parker. Priscilla, de 77 años, aseguró que decidió apoyar la subasta en parte porque estaba cansada de ver tantos artefactos falsos de Elvis a la venta.

Priscilla Presley con las joyas de Elvis. (Foto: REUTERS/Aude Guerrucci)

La colección está compuesta por 200 artículos, incluidos anillos de oro incrustados con joyas, gemelos, relojes y cadenas, que fueron sido reunidos por GWS Auctions.

Una guitarra que marcó una presentación histórica de Elvis Presley

Dentro de estos artículos que saldrán en subasta también incluye la guitarra tocada por el cantante durante su famoso especial de televisión de regreso (’68 Comeback Special), emitido por la NBC el 3 de diciembre de 1968 y que marcó el regreso de las actuaciones en vivo de Presley, quien había abandonado las giras al dedicar el tiempo completo a su carrera en el cine.

“Hay tanto producto por ahí que no es auténtico en absoluto y eso me preocupa. Quiero saber con seguridad que eso va a ir a alguien que se va a cuidar de ello, me encanta”, contó Priscilla Presley.

Recordemos que se casaron en 1967, con quien tuvo una única hija, Lisa Marie Presley. La pareja se separó en 1972 y se divorció en 1973.

El director de “Elvis” contó que tiene una versión de la película que dura cuatro horas

La historia del rey del rock llegó hace poco a los cines. La biopic de Elvis Presley fue uno de los estrenos más esperados del año bajo la dirección de Baz Luhrmann.

Interpretada por Austin Butler y con la participación de Tom Hanks como el manager del cantante. El film tiene una duración de 159 minutos, pero el cineasta australiano contó que podía haber sido una película de 240 minutos.

En declaraciones Radio Times, Luhrmann confirmó que existe material de hasta cuatro horas que se rodó para la película y que hay muchas escenas que quedaron afuera, como la reunión de Elvis con el presidente Richard Nixon, entre otras.

“Tengo una versión de cuatro horas”, sostuvo el director. También, en la entrevista aclaró que tuvo que reducirla a 2 horas y 30 minutos. “Me hubiera gustado apoyarme más en algunas de las otras cosas, porque hay mucho más”.

Luhrmann contó que llegó a registrar la relación de Elvis con la banda o como el Coronel Tom Parker la dejó a un lado. Además, entre las escenas eliminadas de Elvis, también se incluye “una mayor exploración de la relación de Elvis con su primera novia Dixie”, que hubiera servido para profundizar aun más cómo “se empeña en buscar y buscar el amor, encontrándolo en el escenario pero en ningún otro lugar”.

La biopic, protagonizada por Austin Butler y Tom Hanks, muestra la compleja dinámica entre el artista y su representante.

También explicó que llegó a filmar secuencias que mostraban la adicción del cantante a los barbitúricos y cómo comenzó a hacer locuras, como ir a ver a Nixon. “Lo tuve ahí por un tiempo, pero llega un punto en el que no puedes tenerlo todo, así que solo traté de rastrear el espíritu del personaje”, destacó.