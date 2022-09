“Soñaba ver en los medios a alguien gorda, negra y hermosa como yo”: el discurso de Lizzo tras ganar un Emmy

Lizzo se llevó un premio Emmy al mejor reality por Lizzo’s Watch Out for the Big Grrrls, un programa en el que varias mujeres compiten por sumarse al cuerpo de baile que la acompaña a la cantante en su gira mundial. Su discurso fue realmente emocionante y se llevó una ovación que se prolongó durante varios segundos.

“Cuando era chica soñaba con ver a alguien como yo en los medios: gorda como yo, negra como yo y hermosa como yo”, aseguró al recibir el galardón ante la gran multitud que llenó el Microsoft Theater en el centro de Los Ángeles.

De esta manera, la artista se refirió a la premisa fundamental del concurso que se estrenó en marzo por Amazon Prime Video y que contó con la participación de 13 bailarinas con sobrepeso.

El reality representa los principios de Lizzo, que siempre fue muy activa a la hora de defender la belleza no hegemónica. “Hace un año estas mujeres estaban grabando un concurso que cambió sus vidas, ahora han ganado un Emmy y han ido de gira mundial”, destacó sobre las participantes de su exitoso programa.

Los seguidores de la estrella señalaron rápidamente que ya cuenta con un Emmy y varios Grammy, por lo que solo necesitaría un Oscar y un Tony para lograr la consideración de “EGOT”, la etiqueta con la que se destaca a los ganadores de los cuatro principales premios en la industria del espectáculo estadounidense.

Premios Emmy 2022: Geena Davis recibió un premio especial por su trayectoria

En uno de los momentos más emotivos de la entrega, la actriz Geena Davis recibió el Governor Awards por promover la igualdad de género en la industria del entretenimiento a través de su instituto dedicado exclusivamente a esa materia.

“Como ustedes saben, la televisión puede con frecuencia impactar directamente en cómo la gente se ve a sí misma y juzgar su valor en el mundo”, indicó la intérprete cuando recogió la estatuilla.

Geena Davis recibió el Governor Awards por su trayectoria en los premios Emmy 2022. (Foto: REUTERS/Mario Anzuoni) Por: REUTERS

En ese sentido, la protagonista de éxitos como Thelma & Louise, Glow y Grey’s Anatomy destacó que todavía queda mucho trabajo que hacer para que todos los espectadores se sientan representados en la pantalla.