Soñaba con ser futbolista y un tumor le impidió jugar: ahora se convirtió en el DT más joven de la Argentina

El fútbol argentino está lleno de historias. De superación, de constancia, de adversidad que se revierte, de trabajo a pulmón, de gente que, lejos de los flashes, le pone el pecho y ayuda simplemente por el amor a los colores, al club de barrio. Claro, como si esto último se pudiera resumir en la palabra “simplemente”. En las últimas semanas, un equipo del interior de nuestro país entró en los libros grandes del fútbol argentino por haber tenido al entrenador más joven de la historia. Su nombre es Lautaro Durán y Germinal de Rawson es su pasión.

Con 22 años, Lautaro dio la cara por el club que milita en el Federal A y se sentó en el banco de suplentes como líder del equipo en un mal momento. Tras la renuncia del DT, Durán tuvo que ocupar el cargo, incluso siendo más joven que muchos de sus dirigidos. Sin embargo, lo más difícil fue “separar la parte del hincha”.

Es el menor de tres hermanos y la pasión por Germinal llegó como un legado familiar. “Toda mi familia es bien germinalista”, contó en diálogo con TN mientras todavía tenía puesto el camperón con los colores verdiblancos característicos del equipo chubutense.

Lautaro Durán tenía el sueño de ser jugador profesional, pero un imprevisto le cambió el camino. (Foto: lautaroduran_02/IG)

“Yo de chiquito jugaba en Germinal, desde los cuatro años, esta pasión es algo que llevamos siempre”, contó dejando en claro su amor por el club. Incluso, vive a solo cinco kilómetros de las instalaciones.

La edad de Lautaro llamó la atención y lo convirtió en récord. Sin embargo, el camino que lo llevó a pasar de un lado de la línea de cal al otro es impactante: cuando perseguía su sueño de convertirse en jugador profesional le descubrieron un tumor en la rodilla y ya no pudo jugar al alto nivel.

“Me fui a probar a Buenos Aires estuve en Sportivo Italiano, hice las inferiores acá, en Germinal llegué a debutar en el Federal B, estuve dos años jugando allá. Después me volví para jugar acá el Regional y en ese transcurso me enteré del tumor que me salió en la rodilla”, recuerda.

Si bien no era algo que en su momento le impidiera jugar, el dolor se fue acrecentando y la preocupación también: “No me dolía, no me molestaba, entonces seguí jugando con normalidad. Después de que terminó el torneo me salió la posibilidad de volverme a jugar a Buenos Aires y tomé la decisión de hacerme una resonancia para ver a ver qué era la pelota que tenía al lado de la rodilla, me dio que era un tumor y que me lo tenía que sacar de urgencia porque era maligno”.

Tuvo que someterse a dos operaciones para poder extraer el tumor y no la pasó nada bien. Allí sus afectos fueron clave: “La familia que siempre acompaña, los amigos que siempre son los que apoyan y la gente de Germinal”.Play Video

Lautaro Durán soñaba con ser futbolista, pero el descubrimiento de un tumor le cambió la vida.

Justamente, esa gente de Germinal es la que hoy disfruta de su crecimiento y su presente. Para Lautaro resulta imposible de ocultar su pasión al hablar del club de su vida. Al mencionar al equipo se le dibuja una sonrisa que no pasa desapercibida.

Esa alegría se trasladó a todos cuando el 2 de julio de este año se sentó en el banco de suplentes de Germinal como el técnico de la Primera División y rompió un récord: se convirtió en el entrenador más joven de la historia del fútbol argentino en debutar de manera profesional. Si bien el resultado no fue el esperado, mirando hacia atrás, repasando su historia, este gran sueño toma muchísima relevancia.

¿Cómo fue el tratamiento para el tumor?

-Tuve dos operaciones, una de urgencia. Después lo mandaron a analizar y el tumor dio que era maligno, entonces me tuvieron que volver a operar. Con mi familia, tomamos la decisión de no hacer quimioterapia, pero sí la radioterapia porque creo que quimioterapia es algo que te va destruyendo casi total. Entonces con la edad que tengo creo que lo podía batallar, obviamente tratándolo con oncólogos y con los médicos, pero creo que fue lo mejor. Me quedó el control de por vida por tomar esa decisión y a partir de ahí no pude volver a jugar profesional.

-¿Cuál es tu rol ahora en Germinal?

-Ahora estoy de técnico en la Primera local y ayudante de campo del Federal. Después de que terminé el curso de entrenador tuve dos años en inferiores, un año a cargo de la Reserva, me subieron a Primera.P

Lautaro Durán del sueño de ser el entrenador de Germinal de Rawson a ser el más joven en debutar en la historia del fútbol argentino. (Video: TN)

-¿Cómo te tomó esta situación, teniendo 22 años, asumir el cargo de entrenador con jugadores que son mucho más grandes incluso?

-Al poco tiempo que arranqué obviamente se hacía difícil porque muchos de los jugadores que hoy están acá son amigos míos, jugué con ellos también, entonces fue medio complicado. Después te vas acostumbrando. Aclarás el lugar que uno ocupa y ellos también saben qué cargo tiene cada uno y que tienen que cumplir con lo que el técnico les diga. Creo que al principio costó un poco, pero se fue haciendo llevadero con el tiempo y vas aprendiendo también de muchas cosas.

-Llegar a hacer técnico en la Primera en Germinal era un sueño tuyo, pero teniendo 22 años, ¿te llegó de repente, ya lo veías venir o te la habían planteado en algún momento?

-Obviamente no me lo esperaba tan pronto, es algo que sí me lo había propuesto. Era un sueño, algo que me propuse a futuro. Tuve la suerte. Es algo hermoso que me toca vivir y lo estoy disfrutando. Soy hincha del club y obviamente la pasión está, es inevitable.

-Se te forma una sonrisa al recordarlo, ¿Cómo lo tomó tu familia?

-La familia feliz. Por ahí con nervios porque a esta edad es difícil ver a un técnico en Primera División entonces es algo que para muchos fue sorprendente. Creo que estuve a la altura, supe responder a las situaciones que me tocó vivir, con el partido que me tuve que hacer cargo que fue contra Olimpo, también fue algo hermoso para mí. Me hubiera gustado acompañarlo con un resultado, pero bueno, es algo que va a quedar para mí y para la familia.

Lautaro Durán en acción en Germinal de Rawson. (Foto: Lautaro Durán)

-También queda para la historia del fútbol argentino

-Me enteré por los medios. No sabía, te soy sincero. Me esperaba una gran repercusión por hacerme cargo de un equipo del Federal con 22 años, pero no sabía que iba a ser el técnico más joven.

-Y a partir de ahora, ¿qué se viene?

–Yo me sigo capacitando, sigo aprendiendo para poder llegar más lejos todavía. Ahora tengo pensado seguir disfrutando los lugares que ocupo, a cargo de la Primera local, porque sé que puedo potenciar a los chicos de Reserva. Yo le voy a dar mucha importancia a los chicos que van creciendo y que sé que están a la altura para jugar en una Primera y después aprender de Cristian Corrales, que hoy el técnico del federal, creo que voy a aprender mucho al lado de él y voy a aprovechar y disfrutar esto. Después con el tiempo se van a ir dando las cosas, va a ir apareciendo alguna oportunidad y obviamente uno va a tomar la que mejor vea.

