Sobisch: «No voy a ser candidato a nada y no apoyo a nadie»

Tras conocerse la conformación de alianzas para las elecciones del 16 de abril en la provincia de Neuquén, donde Juntos por el Cambio incorporó a Encuentro Republicano Federal , el espacio liberado por Miguel Ángel Pichetto a nivel nacional, Jorge Sobisch aclaró que él no será “candidato a nada” y que no apoya la fórmula de Pablo Cervi y Jorge Taylor.

En diálogo con LMNeuquen, el ex gobernador señaló que la decisión de Encuentro Republicano Federal de sumarse a JxC en Neuquén fue de sus autoridades locales y trascendió que el propio Miguel Ángel Pichetto tampoco estaría de acuerdo con esto.

“Yo no apoyo a nadie”, subrayó Sobisch

, y apuntó no sólo a Cervi y Taylor, sino también a quienes formaron parte de lay que ahora se fueron de ese partido, como Nadia Márquez, Carlos Coggiola y Raúl Muñoz, al presidente de ERF en Neuquén, Juan Ríos; y a la apoderada Silvina Angli. “Llegaron a la política por cargos. Por eso no los apoyo a ellos ni a ninguno de los que me usaron para llegar. Para mi son todos lo mismo”, indicó e ex gobernador.