Sin interna, proclamarán como candidato del MPN a Marcos Koopmann

Solo el sector Azul presentó lista para gobernador y diputados, por lo que salteará las elecciones del 13 de noviembre. Sí habrá competencia en 25 ciudades. Pechen será parte de la fórmula y prometió traccionar para que las mujeres tengan más lugar. Hubo críticas a Figueroa por esquivar las urnas.

«Esta elección, la que iba a ser la interna más importante de la historia del MPN, la hemos ganado porque estamos presentes y los demás no se han presentado». Las palabras que tuvo ayer el exgobernador y líder de la lista Azul, Jorge Sapag, sobre el proceso convocado para el 13 de noviembre hicieron un buen resumen.

Toda la expectativa que había generado la interna para elegir el candidato del partido en las elecciones del 2023 se desinfló por falta de competidores y finalmente Marcos Koopmann será proclamado la semana que viene sin necesidad de pasar por las urnas.

Al cierre del plazo para presentar listas, solo una formalizó su propuesta para el gobierno y la Legislatura, aunque está garantizado que haya internas en unas 25 localidades del interior.

Koopmann irá en fórmula con Ana Pechen, la dos veces vicegobernadora que ya venía sonando en los últimos meses. «Yo represento la mujer que cada una de ustedes anhela esté en este lugar», afirmó ayer en el acto que se organizó en la Junta de Gobierno y prometió traccionar para que otras puedan llegar.

Los principales referentes de la lista Azul junto a la Azul y Blanca que será su aliada en la interna llegaron pasadas las 15 a la sede de Olascoaga 1002 con cientos de militantes. Además de las candidaturas, la presentación incluyó la entrega de cerca de 52.000 avales que fueron recibidos por la vicepresidenta e integrante de la junta electoral, Gloria Sifuentes.

Koopmann se mostró junto a su compañera de fórmula, la titular de la nómina de diputados, Daniela Rucci, y el intendente Mariano Gaido, quien tampoco tendrá competencia en la capital. Su actual secretaria de Capacitación, María Pasqualini, será su candidata primera concejal.

«Hemos tenido diferencias que las hemos dirimido en algunas oportunidades con el voto de las compañeras y compañeros. Hemos ganado y hemos perdido, pero siempre dentro del MPN porque no nos fuimos a ningún lado», afirmó el petrolero Guillermo Pereyra, quien marcó el tono de las críticas hacia el exiliado Rolando Figueroa.

Sapag le sumó a quienes tejen «redes y telarañas» desde Buenos Aires para arrebatarle al partido la provincia.

La nómina de diputados ubicó a Claudio Domínguez en segundo lugar. En el tercero y cuarto quedaron Ludmila Gaitán, actual diputada, y Gerardo Gutiérrez, hermano del gobernador y funcionario municipal.

Entre las sorpresas, se contó a Ramón Fernández, un histórico dirigente del Centro de Empleados de Comercio de la provincia. También a dos independientes: Paola Eva Cabeza de Cutral Co-Plaza Huincul y María Belén Aragón de Zapala.

Pechen dijo a RÍO NEGRO que ambas fueron autorizadas por la Convención del partido.

El candidato que no fue y un singular pedido

El exministro de Salud y de Ciudadanía, Ricardo Corradi Diez, blanqueó en los últimos días a qué venía su prolífica actividad en redes sociales recorriendo la provincia y hablando de lo que, según su mirada, se necesitaba de la política.

Según manifestó, estaba con interés de presentarse en la interna del MPN como candidato a gobernador, pero primero no quiso hacerlo pensando que la competencia sería entre Marcos Koopmann y Rolando Figueroa y, luego porque se había quedado sin tiempo.

Ayer se filmó entregando una nota en la Junta de Gobierno del partido para pedir aplazar la fecha de la interna, convocada para el 13 de noviembre.

