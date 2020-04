Silvia Torres Carbonell, del IAE: “Estamos viendo la punta del iceberg y me preocupa la pandemia económica”

19 Visitas

“ Ahora estamos mirando solo la punta del iceberg, que son las muertes por coronavirus. Pero debajo están las muertes adicionales por la recesión, la pobreza y el desempleo ”, le dice a Infobae Silvia Torres Carbonell, una referente en el mundo de los emprendedores que está al frente del Centro de Entrepreneurship del IAE Business School y otras organizaciones de apoyo a pequeñas empresas. La especialista comparó a la situación actual con un “coma inducido” para la economía que traerá graves consecuencias si no se diseña una salida rápida y ordenada.

Torres Carbonell es parte del grupo ReseteAr, formado por más de 300 empresarios y especialistas en salud que elaboran alternativas para manejar la crisis.

También es parte de Nuestra Voz, el grupo de empresarios y emprendedores que se creó el año pasado con el objetivo que generar mensajes en las redes y también, en este contexto, de aportar recomendaciones al gobierno. Nuestra Voz se manifestó en las últimas horas con el hashtag “No nos aislemos”, en referencia a la actitud que tomó el gobierno argentino con respecto al Mercosur. “No podemos aislarnos en un momento en que la cooperación internacional y la colaboración entre los países es clave para salir de esta crisis #NoNosAislemos #integradoscrecemos” , tuiteó Torres Carbonell.

— ¿Por qué considera que solo se ve la punta del iceberg?

— El coronavirus provocó que entremos a un coma inducido de la economía, del que va a ser muy difícil salir para economías como la nuestra, que son muy endebles y vulnerables. Hay informes que ya hablan sobre las muertes adicionales al coronavirus, provocadas por el desempleo y la pobreza, como el crecimiento de enfermedades cardíacas y suicidios por la presión y la tensión que la gente está enfrentando. Es algo que ha pasado en las anteriores depresiones económicas. Mucha gente va a sufrir por la pobreza y el hambre y también por la mayor violencia familiar y en la calle.

— ¿Hay opciones para salir de la cuarentena sin aumentar el riesgo de contagio?

—No estoy opinando del tema sanitario. Pero hay medidas y protocolos que se pueden adoptar para sacar a la economía del freezer. Hay muchas tecnologías que están permitiendo el tracking o los pasaportes de inmunidad que se están probando en otros países. No veo un plan para una salida ordenada y rápida. No hay en el grupo de expertos que asesora al Gobierno economistas o personas del mundo empresario. Me preocupa la pandemia económica.

— ¿Qué alternativas se pueden tomar para evitar esta situación?

— Me asusta que la cuarentena está prevista hasta el 10 de mayo y el pico se espera también para mayo. Va a ser difícil salir justo en ese momento. Estoy muy preocupada porque bajo el paraguas de las medidas que se toman para aliviar la pandemia hay un desacople y un aislamiento con el mundo. Y un alineamiento con otros países no democráticos. Como lo que sucedió con la salida de las negociaciones en el Mercosur. Yo creo que se puede salir con protocolos y propuestas tecnológicas que generen todas las industrias para volver a la actividad. Si te dejan ir al supermercado, también podrían funcionar los entes públicos registrales o la Justicia que está frenada hace 40 días.

Pin it Silvia Torres Carbonell (izquierda) es Directora Ejecutiva del Centro de Entrepeneurship del IAE Business School

En este momento, las políticas populistas empeoran aun más. Al contrario, creo que es una oportunidad de salir fortalecidos y de repensar las cuestiones de fondo, como el poder de los sindicatos o la enorme burocracia estatal. ¿Cuántas personas están hoy sosteniendo al Estado? Hay municipios con una baja muy fuerte en la recaudación porque la gente no puede pagar los impuestos y no se puede emitir sin control.

Hay muchas tecnologías que están permitiendo el tracking o los pasaportes de inmunidad que se están probando en otros países. No veo un plan para una salida ordenada y rápida. No hay en el grupo de expertos que asesora al Gobierno economistas o personas del mundo empresario. Me preocupa la pandemia económica

— ¿Qué puede pasar de ahora en adelante si se mantienen las medidas?

— Estuvo bien poner la economía en el freezer en un primer momento. Pero ahora hay que pensar un plan de salida. Si no hay actividad económica en el amplio sentido, desde el kiosco hasta la gran siderúrgica, la Argentina va a sufrir el triple. Y no aislarnos del mundo. No digo que no se están haciendo cosas y no estoy en desacuerdo con la cuarentena, pero seamos conscientes de que no se puede separar perder vidas por el coronavirus que las otras vidas que también se van a destruir . Estoy preocupada de no encontrar una salida para que este freezer económico no cueste más vidas también. Más en un país con escasas reservas y recursos. La pobreza va a crecer. El dólar se disparó y eso no sucede en otros países.

— En tu contacto permanente con el mundo de los emprendedores, ¿qué actitud está viendo?