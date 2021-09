Siete años sin Gustavo Cerati: qué pensaba de cada álbum de estudio que grabó durante su etapa solista

Mucho se dijo y se escribió sobre Gustavo Adrián Cerati, el maravilloso cantante, guitarrista y compositor que fue un verdadero embajador del rock argentino en el exterior. Sin embargo, a siete años de su muerte, ¡sí, ya son siete años! (“El tiempo es veloz”, diría David Lebón), proponemos sumergirnos en lo que pensaba él mismo de cada álbum de estudio que grabó durante su etapa solista.

Está claro que no fue el mismo Cerati el que en 1993 editó Amor Amarillo que el Gustavo de Fuerza Natural, su último trabajo de estudio. ¿Qué opinó de cada álbum?, ¿Qué lo entusiasmaba?, ¿Qué secretos guardaba o dejaba entrever? A continuación, un recorrido por su flamante carrera por fuera de Soda Stereo en palabras de él.

Amor Amarillo (1993)

“ No estoy pensando en desarrollar una carrera solista. Simplemente hice un disco solo ”, decía el cantante en una de las entrevistas que dio para promocionar esa producción.

Amor Amarillo salió a la venta el 1 de noviembre de 1993 y fue una sorpresa para los seguidores de Soda Stereo porque era algo muy distinto a lo que Gustavo venía haciendo con la banda. El disco contó con el rol protagónico de Cecilia Amenábar, quien además de ser la fuente de inspiración del compositor, hizo los coros en algunos temas.

“Cuando me embarqué en esta historia de ser padre tuve la necesidad de hacer una limpieza. Fueron diez años de andar girando y después de Dynamo (1992) vino bien colgar los guantes un tiempo. Hasta la muerte de mi viejo, en 1992, mi vida estaba programada ”, manifestaba.

En ese álbum, le hizo un homenaje a Luis Alberto Spinetta al grabar una versión muy recordada de la canción “Bajan”, uno de los clásicos del disco Artaud, de 1973.

“ Una vez vi un CD mío a diez pesos. Me dio vergüenza y me lo llevé ”, diría años después al recordar Amor Amarillo.

La obra tomó valor con el correr de los años y, hoy en día, no hay fanático de Cerati que no destaque sus letras. “Te llevo para que me lleves”, “Lisa” y “Pulsar” fueron los sencillos.

Bocanada (1999)

Habían pasado dos años del mítico “gracias totales” y de la disolución de Soda Stereo. El segundo disco solista de Gustavo fue muy esperado por los fans y el periodismo especializado dado a la intriga que se abrió en ese momento de incertidumbre luego del final de la banda.

Considerado por muchos como el primer álbum en solitario -teniendo en cuenta que era el primer trabajo luego de la separación del grupo-, Bocanada se convirtió rápidamente en un éxito.

Editado el 28 de junio de 1999, fue grabado en el estudio Casa Submarina y en los famosos Abbey Road de Londres. Algunos de los temas más recordados son “Bocanada”, “Beautiful”, “Paseo Inmoral” y el exitoso “Puente”. Pero tranquilamente se pueden mencionar varias canciones más sin el riesgo a equivocarse porque cada una es especial.

“El lugar que uno ocupa a partir de todo lo que pasó con Soda Stereo es un lugar privilegiado. Por un lado, siento la responsabilidad de hacer mejor música; y por otro lado, sé que yo funciono como antena de la música que me gusta hacer y de lo que observo a mi alrededor y es captado por una cantidad de gente de forma masiva”, expresó el músico en una entrevista con el programa “Plaza Italia”, de la televisión chilena, en agosto de 1999.

En otro reportaje de esa época, detalló: “ Se separa bastante de lo que hice hasta el momento . Tiene un aire de bolero crooner de los años ‘50 con música sinfónica de los ‘70 más una batería medio brutal y un DJ. Es el foco puesto en el humo entre dos personas que no tienen nada para decirse. Una still-picture. No sé si es el disco en el que mejor canté pero sí en donde más interpreté . Los tres primeros temas forman un disco dentro del disco”.

Estaba claro que el ex Soda Stereo buscaba romper con todo lo que había hecho hasta ese momento. Era un barajar y dar de nuevo, con los riesgos que eso implicaba. El álbum fue presentado oficialmente con seis funciones en el teatro Gran Rex ante unos llenos totales.

“Fue muy tranquilo y saludable tomarme todo ese tiempo porque se trataba de salir por primera vez solo”, comentaba sobre los casi dos años en los que se recluyó.

Y agregaba: “Las otras incursiones eran paralelas a Soda Stereo, tanto Amor Amarillo como Colores Santos (el álbum a dúo con Daniel Melero) e incluso Fricción. Lo que hice con Plan V y Ocio corre por otro camino, donde las canciones no son tan importantes como el trayecto. Así que esto también era un gran desafío interno, que pensé que me iba a poner mucho más nervioso, tenso y presionado. Pero no ocurrió nada de eso. Me dediqué a gozar e ir recuperando mis espacios de libertad porque hice lo que se me daba la gana ”.

En una de esas noches en el Gran Rex sucedió un hecho que vale la pena resaltar para tener en claro qué pensaba Cerati por esos días. Luego de cantar “Zona de promesas”, el público empezó a corear “Soda, Soda…”, mientras empezaban a sonar los acordes de “Aquí y ahora”. En ese momento, Gustavo -en forma de respuesta a ese clamor popular- dijo sutilmente: “Esto es aquí y ahora”. No había dudas de que quería dejar en claro que Soda Stereo era parte del pasado.

En cuanto al disco, en otra entrevista, analizó: “Es como una película, con muchas introducciones y momentos muy diferentes: hay partes más rockeras, otras más electrónicas y tramos más acústicos. Pero hay algo que los une, con un toque de euforia y melancolía. Tiene una atmósfera misteriosa, con momentos de profunda bocanada de aire”. (Palabras extraídas del libro 50 años de rock en Argentina, de Marcelo Fernández Bitar).

Siempre es Hoy (2002)

Publicado el 26 de noviembre de 2002 -tras más de un año y medio de grabación-, Siempre es Hoy mostró la faceta más electrónica de Cerati después de Bocanada y +Bien, la banda sonora de la película que llevó el mismo nombre.

Estaba la idea de que el flamante álbum sea doble, ya que se contaba con mucho material, pero finalmente terminó siendo editado en un único disco debido a la difícil situación económica que atravesaba la Argentina.

“ Tiene momentos de felicidad y de enojo. Siento que es celebratorio . Sobre todo de la vida en sí, de los diferentes matices de la vida. Esa es mi sensación general. Traté de huirle a los pozos melancólicos”, decía el compositor en un reportaje por esos días.

Y añadía: “Siento que en ciertos momentos hablé de energías más bajas, que son parte del hoy pero hasta en eso hay una intención de celebración. Tengo la sensación de que es una mirada con muy poco cinismo, desprovista de la mayor parte de filtros que en general uno le pone ”.

Respecto al título del trabajo, subrayó: “Básicamente, es el estribillo de una canción que habla de esa celebración. ‘Siempre es hoy’, para mí, no es una prisión como concepto. Alguna vez también escribí ‘Ahora es nunca’. Es casi lo mismo, pero el ‘Siempre es hoy’ es celebratorio. Esa es la sensación que yo tengo”.

Siempre es Hoy contó con 17 temas, de los cuales se destacan “Cosas imposibles”, “Nací para esto”, “Karaoke” y “Vivo”. Además, tuvo la participación de músicos de la talla de Charly García y Domingo Cura.

El pasado 11 de agosto, día en que el músico hubiera cumplido 62 años, se estrenó el video inédito de “No te creo”, canción que formó parte de este álbum.

“El hoy es la ventana para el pasado y para el mañana. Es, de alguna manera, disfrutar realmente lo que está pasando con todas las variables que hay hoy. Los títulos de los discos, generalmente, cuando no son parte o el título de una canción, son frases que me sirven como muletilla para respuestas a ciertas cosas”, reflexionó en un diálogo con E Entertainment en 2003.

Ahí Vamos (2006)

El disco más explosivo, exitoso y con más hits de la carrera solista de Cerati salió al mercado el 4 de abril de 2006 bajo el sello de Sony.

Tras probar con la música electrónica, el artista puso en primer plano las guitarras eléctricas de la mano de composiciones frontales. Y así manifestaba sus sensaciones por esos días: “ Hay una actitud más reconciliatoria en este trabajo ”.

También respondía sobre si se consideraba un vanguardista. “Yo creo que hay una parte mía que se sincroniza con lo más actual porque me gusta, porque soy un ávido consumidor de música. Primero, antes de ser músico, siento que soy eso: un amante de la música. Pero no me considero vanguardia, la verdad que no porque sé lo que es la vanguardia”, dijo.

Mencionar los temas más exitosos de este disco es una tarea realmente difícil porque casi todos se transformaron en hits. Sin embargo, se destacan “La excepción”, “Adiós”, “Me quedo aquí”, “Lago en el cielo” y el consagrado “Crimen”.

Ahí Vamos arrasó en ventas (logró el disco de platino sólo con las anticipadas y en México alcanzó el disco de oro) y también se llevó todos los premios importantes: cuatro Grammy Latinos, cinco MTV Video Music Awards y ocho Premios Carlos Gardel. Además, Gustavo ganó la Antorcha de Plata, la de Oro y la Gaviota de Plata cuando presentó el trabajo en el Festival de Viña del Mar en 2007.

Así lo explicaba él mismo en un diálogo con Maitena Aboitiz que fue volcado en el libro Cerati en primera persona: “ Ahí Vamos es un disco de rock, con energía de rock, o sea, muy enfocado a la guitarra como comandando un poco el sonido preponderante del disco . Yo creo que ya venía amagando con los shows que venía haciendo, que de alguna manera eran el desprendimiento de Siempre es Hoy, de esa gira. Así que fue un paso lógico para mí”.

Y acotaba: “Era el sonido que estaba buscando pero también es lo que me estaba saliendo naturalmente. La presencia de los músicos, que son parte muy importante de un disco (…) apuntaló a esa idea. Y también la necesidad de tocar y trasladar este disco a ser tocado en vivo”.

Fuerza Natural (2009)

El quinto y último trabajo de estudio de Gustavo, que se caracterizó por un sonido country/folk con presencia de guitarras acústicas, se publicó el 1 de septiembre de 2009 e invitaba al oyente a un viaje en el que el universo, la magia y la naturaleza estaban como protagonistas.

“ Lo que hice en este disco fue una composición bastante rápida. Tenía muchas ganas de hacer algo acústico , es decir, salir un poquito de la distorsión que planteaba Ahí Vamos y también del clasisimo de Ahí Vamos en cuanto a la composición. Quería que se moviera hacia lugares más libres. Después vino lo de Soda Stereo que fue tan gigante y tan power (la gira ‘Me verás volver’). Necesitaba como bajar unos cambios en ese aspecto”, narraría Cerati.

Fuerza Natural tuvo tres cortes de difusión: “Déjà vu”, “Rapto” y “Magia”. Sin embargo, más allá de esos temas, contó con otras composiciones muy reconocidas, como “Fuerza natural”, “Tracción a sangre” y “Cactus”.

El trabajo se metió rápidamente en el corazón de los fans y recibió múltiples reconocimientos. Entre otros galardones, Gustavo se llevó el Gardel de Oro por segunda vez (ya lo había conseguido con Ahí Vamos) y el disco ganó todas las categorías en las que estaba nominado. También logró tres Grammy Latinos.

“ Si yo me retirara ahora, en este momento, no creo que sea muy factible, pero supongamos que sí, me iría contento por Fuerza Natural ”, afirmaba el músico en un video del backstage de la grabación de la placa. Inexplicablemente hace siete años se fue pero, en realidad, nunca se fue…

