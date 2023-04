Siembra de nubes, la técnica para provocar lluvia y combatir las sequías

La siembra de nubes es una técnica que ha sido probada en diferentes lugares. Sin embargo, su efectividad depende de varias condiciones.

La siembra de nubes, o bombardeo de nubes, es una técnica enfocada a provocar lluvia o nieve. Aunque se pueda suponer como una invención reciente, la verdad es que la historia de este proceso artificial se remonta a los años 40, específicamente a 1946.

El responsable de comenzar la siembra de nubes fue Vincent Joseph Schaefer, un químico y meteorólogo estadounidense. Durante el año referido, el científico llevó a cabo la primera serie de experimentos para investigar la física de la precipitación.

Como tal, la técnica en cuestión fue empleada por primera vez en Massachusetts, Estados Unidos. En aquella ocasión Vincent Joseph Schaefer y su equipo lograron sembrar nubes con bolitas de hielo seco, consiguiendo, así, producir nieve. El evento, según Britannica, dio inicio a la meteorología experimental y al control del clima.

Desde entonces, la siembra de nubes se ha seguido desarrollando y usando para combatir sequías en diferentes partes del mundo. México, en sus regiones más áridas, no ha sido la excepción. Igualmente, la Ciudad de México es un lugar donde la técnica se ha puesto en práctica.

Qué es y cómo se hace la siembra de nubes

Además de lo mencionado hasta el momento, se puede agregar que la siembra de nubes consiste en la liberación de yoduro de plata en estas masas de la atmósfera. El sistema no puede ser aplicado a cualquier nube; las seleccionadas deben contener agua por debajo de los cero grados Celsius. De dicha manera se logra condensar la humedad en gotas.

Al paso del tiempo se han utilizado distintos medios para dispersar el yoduro de plata en las nubes. En la actualidad es común el uso de drones, pero aviones y cohetes también figuran en la tarea.

“LOS AVIONES ESTÁN CARGADOS CON EL YODURO DE PLATA Y CON UN ASPERSOR ROCIAMOS LA SOLUCIÓN A LAS NUBES, ES COMO CUANDO APLICAMOS SPRAY AL CABELLO, ES UNA GRAN VENTAJA PORQUE NO HAY FUEGO, NO HAY BOMBAS, NO HAY EXPLOSIONES, LO QUE HAY ES UN LÍQUIDO COMPLETAMENTE ESTABLE E INCOLORO Y AMIGABLE CON EL AMBIENTE”, EXPLICA, A EXPANSIÓN POLÍTICA, MANUEL MUSTIELES IBARRA, CREADOR DE LA SOLUCIÓN QUÍMICA DENOMINADA “RAINMAKER”.

A pesar de la expectativa que puede generar la siembra de nubes, los científicos advierten que esta no es ni simple, ni mágica. Al respecto, en el texto publicado en The Conversation, William R. Cotton, profesor emérito en meteorología de la Universidad Estatal de Colorado, afirma que la técnica no es tan prometedora como la gente desea, pues los experimentos requieren el tipo correcto de nubes, y las condiciones adecuadas de temperatura y viento.

El caso de México

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la cantidad y duración de las sequías han aumentado un 29% en el mundo. Con el fin de hacer frente a esta problemática, y a sus consecuencias, las secretarías de Agricultura y de Defensa Nacional (Sedena) han puesto en acción el programa de estimulación de lluvias en las presas del sistema Cutzamala, mismo que abarca a la Ciudad de México y al Estado de México y Michoacán. Este año el proyectó dio comienzo el 28 de marzo y estará vigente hasta el próximo 7 de mayo.

