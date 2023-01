Shakira y Bizarrap superaron a “Despacito” de Luis Fonsi y Daddy Yankee con la “Session #53″

En un impresionante debut para una canción en español, en solo 24 horas Bizarrap y Shakira marcaron un nuevo hito para la música global. El productor argentino y la cantante colombiana lograron superar las 15 millones de reproducciones en Spotify y recolectaron más de 55 millones de views en YouTube. Este récord se encargó de superar a “Despacito”, que marcó un hito en la música hispana en 2017.

Bizarrap hoy cuenta con dos canciones en el Top 10 global. Además de su colaboración con Shakira, la Session #52 con es español Quevedo se encuentra entre los más escuchados del mundo, a seis meses de su lanzamiento. La “Music Sessions #53″ fue grabada entre agosto y octubre en Barcelona, mientras el productor argentino se encontraba en pleno tour europeo.

Uno por uno, los récords que rompió la “Session #53″ de Bizarrap y Shakira

La expectativa por la salida de la “Music Sessions #53″ de Bizarrap y Shakira fue muy fuerte. Encabezó las tendencias a nivel mundial gracias a su letra, compuesta de frases ingeniosas, en donde la colombiana destroza a su expareja Gerard Piqué y Clara Chía Marti, la joven de 23 años con la que le fue infiel.

A un poco más de un día de su salida, el video tiene más de 65 millones de reproducciones en YouTube y sigue sumando. También, la “Music Sessions #53″ se metió en los primeros lugares de las listas de varios países.

Leé más: Bizarrap y Shakira lanzaron la Session #53: un hit instantáneo donde la cantante humilla a Piqué y Clara Chía

Cuál fue la reacción de Gerard Piqué ante la canción de Shakira y Bizarrap

Gerard Piqué rompió el silencio luego de que Shakira publicara su nuevo tema junto al productor argentino Bizarrap. En la canción, la cantante colombiana lo critica ferozmente luego de su separación y también apunta contra su novia, Clara Chía Martí.

Piqué anunció en un stream que Casio ahora es nuevo sponsor de la Kings League, una liga de fútbol que se emite en Twitch. “Este reloj es para toda la vida”, ironizó. Automáticamente todos los presentes empezaron a burlarse de la situación. Incluso el Kun Agüero, quien era uno de los hosts del stream, se animó a cantar por la famosa marca de relojes.

Gerard Piqué le contestó a Shakira y desató la locura en las redes (Foto: Captura)

Qué dijo Shakira después de que Piqué le respondiera por la Bizarrap session

Horas después de que Gerard Piqué reaccionara con ironía a la novedad, la colombiana usó sus redes sociales para enviar un mensaje a sus fanáticas; “Lo que para mí era una catarsis y un desahogo jamás pensé que llegaría directo al número uno del mundo a mis 45 años y en español”, comenzó escribiendo Shakira. Para celebrar que el tema con el productor argentino rompió un nuevo récord de streams en Spotify, reflexionó sobre el malestar que sintió tras su separación de Gerard Piqué: “Quiero abrazar a las millones de mujeres que se sublevan ante los que nos hacen sentir insignificantes.

“Mujeres que defienden lo que sienten y piensan, y alzan la mano cuando no están de acuerdo, aunque otros levanten las cejas. Ellas son mi inspiración”, sumó. En ese sentido, Shakira reconoció que para ella rendirse nunca fue una opción: “Este logro no es mío sino de todas. Hemos de levantarnos 70 veces 7. No como nos lo ordena la sociedad, sino de la manera que se nos ocurra, la que nos sirva para salir adelante por nuestros hijos, nuestros padres y por aquellos que nos necesitan y esperan en nosotras”.

Algunos números de la session #53

Según compartió YouTube, en tan solo 16 minutos, el clip alcanzó las 2 millones de visualizaciones. Tardó tan solo 16 horas para superar las 30 millones de reproducciones.

Ocupa el primer puesto en tendencias musicales en YouTube de la Argentina, Chile, Colombia, México, Perú, Uruguay, Bolivia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y Paraguay. También en países fuera de la región, como España, Estados Unidos, Australia, Canadá, Dinamarca, Irlanda, Luxemburgo e Islandia.

Los lugares donde suena la colaboración de Bizarrap y Shakira (Foto: YouTube).

“Music Sessions #53″ también se encuentra entre las primeras posiciones de los rankings de tendencias musicales del Reino Unido (#2), Países Bajos (#3), Portugal y Bélgica (ambos en el puesto #4), Italia, Suecia, Finlandia, Francia, Nueva Zelanda y Emiratos árabes en la #5 posición. Además de llegar a las tendencias de Noruega, Suiza, Austria y Brasil.

Shakira sigue siendo una de las artistas más convocantes a nivel mundial. (Foto: Instagram / shakira)

La reacción de los YouTubers

A su vez, los videos reacción, un formato típico de la plataforma, registraron un gran aumento en el interés de las personas. El término de búsqueda “Reacción Shakira” en YouTube Argentina registró un pico en la noche del estreno. Mientras que en las consultas relacionadas a este término, aparece Ibai, quien cuenta con el video reacción más visto al momento, con más de 4M de visualizaciones. Dentro de este tipo de contenidos, le siguen en cantidad de visualizaciones los españoles DjMaRiiO (+1.3M) y TheGrefg (+1.1M).

Bizarrap no es el primer productor en compartir sesiones de estudio en YouTube, pero pocos han podido traducir una serie de este tipo de formato en el éxito mundial que tuvo el artista argentino en los últimos años.

Los números de Bizarrap en la popular plataforma (Foto: YouTube).

Cada video de su canal, se volvió enormemente popular en todo el mundo, llegando regularmente a las listas Global Top Songs y Global Top Artists de YouTube, como fue el caso de la “BZRP Music Sessions #52″ con Quevedo.

A nivel global, en el último mes Bizarrap lleva acumuladas más de 160 millones de reproducciones, siendo Argentina, México y España, los tres países donde más se escucha. Estos datos y más estadísticas de sus videos, se pueden encontrar en YouTube Charts.