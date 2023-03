«Sesión muy intensa en el CD, por escuelas y tasas comerciales»

El jueves 9 de marzo, en una intensa jornada del Concejo Deliberante de Plottier se presentaron espontáneamente estudiantes, docentes y familiares de la EPET N° 9, explicando los problemas que tiene la escuela y que les impide el comienzo de clases.

Esta es una situación recurrente año a año en la mayoría de los establecimientos educativos.

En ese momento la concejala Resa pidió que se trate sobre tablas la petición debido a la urgencia del inicio de clases. Junto a Torres San Juan y Ramos, Malena Resa presenta un proyecto de ordenanza para que se declare la emergencia educativa en Plottier. Finalmente, el tratamiento sobre tablas del pedido de los vecinos no tuvo los votos suficientes para que se tratara el jueves y paso a la comisión de gobierno.

El segundo tema que intensificó los desacuerdos fue el del cálculo de las licencias comerciales.

Hace años que la Cámara de Comercio plantea la posibilidad de que se modifique la forma en que se calcula. El año pasado hubo un intento de modificación de la ordenanza, no solamente porque son muy altas en comparación con otras ciudades, sino también porque hoy hay dos variables de cálculo que afecta no sólo a pequeños y medianos sino también a grandes contribuyentes.

El pasado jueves, al no haber acuerdo entre los concejales, el bloque del MPN propuso que se trate el proyecto sólo contemplando la posición de la Cámara de Comercio.

Ante la negativa de algunos concejales, se solicitó que se abra la Comisión de Hacienda y luego de más de dos horas de debate, salió aprobado el proyecto que haría un punto intermedio entre las dos propuestas, la del Ejecutivo y la Cámara de Comercio.

Este proyecto significa un gran avance porque desde ahora se calculará el monto de la licencia comercial sólo en base a la facturación que tiene cada comercio.

El cambio significativo será para el 80% de los comercios de Plottier que son, según el Ejecutivo, los que facturan entre 20 y 30 millones de pesos a año y ellos, a partir de esta modificación a la ordenanza, comenzarán a pagar menos del 70 % de lo que pagaban.

Luego de la sesión la concejala Resa aseguró :»Si bien éste es un primer paso, pero fundamental en el camino de un cambio de paradigma en la política económica de la ciudad, todavía hay todavía mucho para hacer

«Para hablar de equidad entiendo que es mejor que muchos paguen poco y no que pocos paguen mucho y en ese sentido fueron mis aportes a este proyecto».

