Sesión Especial N° 002/2020

Pin it

Pin it

Este martes, se realizó en la Casa Legislativa de la ciudad una nueva sesión especial, en la cual estuvieron presentes todos los ediles. . Se aprobó la Ordenanza N°4120, que beneficiará a todos los comerciantes que no se hayan encontrado exceptuados en el DNU ni disposiciones posteriores, la cual será enviada al Ejecutivo Municipal para su aplicación. . La Sesión de hoy fue transmitida en vivo por la página oficial de Facebook del Concejo Deliberante de la ciudad. Esta modalidad se aplicará en todas las sesiones que se realicen de acá en adelante y prontamente será publicada en el canal de YouTube del Concejo Deliberante.

Tweet it

Tweet it

Share on Facebook

Share on Facebook

Tweet it

Tweet it

Share on Facebook

Share on Facebook

mar Abr 28 , 2020

Share on Facebook Tweet it Email Share on Facebook Tweet […]