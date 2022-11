Sergio Massa anunció «Precios Justos»: «Mi meta es bajar la inflación al 3% y no pensar en mi candidatura»

Sergio Massa participó este miércoles 9 de noviembre en el programa A dos voces, conducido por Marcelo Bonelli y Edgardo Alfano, con quienes debatió sobre los temas más urgentes de la situación económica argentina, con especial foco en la problemática del aumento sistemático de los precios, el talón de Aquiles del Gobierno nacional. Durante el intercambio, el ministro de Economía adelantó que este viernes anunciará el plan «Precios Justos», resultante de un acuerdo con más de 100 empresas que representarían el 86% de productos de consumo masivo.

Cómo será Precios Justos

«Precios Justos» regulará el precio de 1400 productos, entre los cuales se incluyen alimentos, artículos de higiene personal, productos de limpieza y otros que integran «la canasta básica”. Los precios se mantendrían fijos durante un lapso de cuatro meses y los comercios, advirtió Massa, “no podrán hacer remarcaciones”.

“La gente va a poder controlar el cumplimiento del acuerdo con una aplicación muy simple desde su celular haciendo lectura del código de barras y pudiendo denunciar si el comercio no está cumpliendo”, expuso Massa durante su primera entrevista televisiva desde su asunción como titular de Economía.

“El Estado pone garantías y certidumbre del proceso de importaciones de bienes intermedios terminados que son parte de la cadena de valor y de insumos para las empresas que se comprometen al acuerdo de precios”. explicó.

“Queremos que produzcan mayor cantidad de productos, que tengan garantías por las importaciones y queremos que la gente vaya a los supermercados y tengan cuatro meses los mismos precios”, sostuvo el referente del Frente de Todos que conduce el Palacio de Hacienda.

Qué dijo Massa de la inflación

Con respecto a la inflación, Massa recordó el caótico contexto en que asumió como ministro, en el marco de una crisis con “reservas negativas, los dólares financieros arriba de 360 pesos”. A partir de estas peculiares condiciones, “se disparó la inflación y se cortó la cadena de precios”, explicó Sergio Massa.

“La gente está harta de que uno le eche la culpa a uno u otro que estuvo antes y nuestra responsabilidad es tratar de resolver los problemas”, consideró el Ministro,

“Vamos a cerrar el año cumpliendo la meta de reservas, con mayor nivel de acumulación del que tenemos hoy, sin haber utilizado emisión del Banco Central como mecanismo de financiamiento”, advirtió Massa en diálogo con TN.

«No van a faltar dólares», aseguró Massa

Al analizar el dólar soja, el titular de economía advirtió que primeramente el Gobierno “destrabó varias líneas de crédito que tenía pendiente”. También repasó el desembolso del BID de 1.200 millones de dólares y aseguró: “No van a faltar dólares, Argentina va a batir el récord de exportaciones este año”.

“Los dólares son fundamentales para la producción; para los sectores de consumo masivo porque le dan estabilidad a los precios; y para inversión en determinados sectores como energía, minería y telecomunicaciones”, explicó Sergio Massa a los conductores de A dos voces.

Por otra parte, remarcó que “corrimos la curva de vencimiento de pesos por dos millones de millones de pesos que vencían en septiembre, octubre y noviembre y empezamos a estabilizar la situación”.

A pesar del gradual reordenamiento macroeconómico de su gestión, el ministro admitió que “la situación es crítica” y “requiere que sigamos haciendo esfuerzos desde el Estado”.

«Hay que cuidar en qué se gastan los dólares”, observó Massa. “Se dieron situaciones en las que mientras una pyme de 3 de Febrero peleaba por conseguir un repuesto, entraban máquinas para minar cripto, motos de agua, palos de golf».

Finalmente, descalificó el “festival de cautelares para robarse las reservas del Banco Central”.

“Hubo jueces que en nombre de la urgencia autorizaron ingresos de 129 millones en telas, toallas por 20 millones de dólares”, expresó Massa en TN.

Massa habló de si se postulará en 2023

El ministro de Economía remarcó que su «principal obligación para 2023 es bajar la inflación al 3 por ciento y no pensar» en su candidatura para las elecciones del próximo año.

Massa también descartó la posibilidad de ser presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y señaló: «Tengo bastante con el trabajo que tengo acá para cerrar el año».

«Mi principal obligación para 2023 es bajar la inflación al 3 por ciento y no pensar en mi candidatura. Tengo que estar afuera de la cuestión política cotidiana por el nivel de problemas que tiene la Argentina y que no me permite distraerme ni un segundo. Es mi convicción política», indicó el titular del Palacio de Hacienda, en declaraciones al canal Todo Noticias (TN).

En ese aspecto, dejó entrever un compromiso con sus hijos y deslizó que tiene «un planteo familiar alrededor de cuánto tiempo más se puede estar expuesto, sometido a que te apunten con lo que hacés, lo que decís», aseguró.

