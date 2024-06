Seres extraterrestres podrían estar viviendo entre nosotros, advierten científicos de Harvard

Científicos de Harvard, apoyados en estudios pasados, proponen una hipótesis que apunta a la presencia de extraterrestres entre nosotros.

Entre los temas más fascinantes está el de la vida extraterrestre, sobre todo la que podría ser inteligente. Pocas cosas nutren tanto la ficción como la posibilidad de que no estemos solos en el Universo. Pero, aun con los numerosos esfuerzos científicos y testimonios de personas de todo el mundo, todavía no hay evidencia contundente que ponga punto final a las especulaciones y que oficialice, por fin, lo que para muchos es un secreto a voces. En vista de todo este escenario que se ha hecho y deshecho con teorías y conspiraciones, no sorprende que los autores de un estudio, aún no revisado por pares, y que apunta a que hay seres extraterrestre entre nosotros, vayan ligeramente intimidados por el casi natural escepticismo que su propuesta está condenada a despertar.

La hipótesis criptoterrestre

Tal vez cueste creerlo, pero científicos de Harvard, una de la universidades de mayor renombre en todo el planeta, consideran muy probable que haya alienígenas viviendo aquí. De acuerdo con la publicación hecha, que advierte su carácter especulativo, los eventos sin explicación que muchas veces se adjudican a extraterrestres sí podrían estar relacionados con ellos, pero no con simples visitantes de otros mundos, sino con seres que, de hecho, están establecidos y operando desde la Tierra.

Los autores aventuran más detalles para su hipótesis. De entrada, hay que saber que esta propuesta recibió el nombre de «criptoterrestre». Luego, yendo a los pormenores, los autores señalan que los presuntos visitantes están ocultos en la Luna o hasta debajo de la corteza terrestre.

Con todo, estos miembros de la prestigiosa universidad reconocen que la comunidad científica tienen buenas razones para mostrarse escéptica ante lo que ellos ponen en el debate. No obstante, considerando la extraña naturaleza de sucesos sin explicación que, además, van en aumento, hacen un llamado a que no se descarte su hipótesis sin antes ser revisada.