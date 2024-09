Senado: aprueban Boleta Única y financiamiento universitario, tajante rechazo al DNU de fondos a la SIDE

l Senado sesionó más de 12 horas este jueves, votando temas clave como la Boleta Única de Papel (BUP) y la ley que blinda el presupuesto universitario, ambas aprobadas, y al cierre propinó otra dura derrota parlamentaria al Gobierno, rechazando el DNU que el presidente Javier Milei había firmado otorgando 100 mil millones de pesos a la Secretaría de Inteligencia del Estado SIDE.

Con escasa participación de Victoria Villarruel (fue Bartolomé Abdala el que estuvo a cargo de casi toda la sesión), el oficialismo intentó que el tema no estuviera en el orden del día, pero una maniobra de la oposición en el comienzo de la jornada logró instalarlo, y así se encaminó a un número de votos que excedió largamente los dos tercios necesarios para rechazar esa movida libertaria.

El detalle en números muestra que la Cámara Alta aprobó el proyecto de la BUP, con 39 votos a favor y 30 en contra, que deberá regresa a Diputados por las modificaciones que tuvo. Y en el tema del financiamiento a las universidades, el saldo a favor fue todavía más concreto, ya que hubo 57 votos a favor, 11 en contra, y una abstención, la de la senadora María Huala (PRO). Luego se siguió con las votaciones en particular de los 9 artículos, también aprobados, y la mira ahora pasa al Gobierno nacional, que deberá decidir si acepta esa nueva normativa o apela al veto.

Finalmente, la candente votación por el dinero que iría a los fondos reservados de la SIDE recogió 49 votos en contra, 11 a favor y dos abstenciones.

La definición de los temas tratados se definió durante la reunión de Labor Parlamentaria, donde los jefes de bloque del Senado, junto a la vicepresidenta y titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel, discutieron los puntos en un encuentro de alta tensión, que terminó en otra sonora derrota legislativa para el Gobierno.

1.50 Francisco Paoltroni: “La SIDE, para espionaje interno, manejo político y caja, mejor no”



El senador formoseño, recientemente expulsado de La Libertad Avanza por oponerse fervientemente a la postulación de Ariel Lijo para la Corte, y a la gestión de Santiago Caputo, continuó con su línea argumental: “Acompañar este DNU sería perder absolutamente la coherencia, después de haber votado negativo el aumento a los jubilados y a las universidades».

«Voy a votar negativo este fondo reservado para la SIDE porque no encuentro justificativo para acompañarlo, cuando durante 20 años todo lo que escuché fue: ‘La SIDE ha sido una herramienta para extorsión política, manejos espurios con la Justicia», disparó sin medias tintas.

Luego, el formoseño ahora en representación de Libertad, Trabajo y Progreso, contradijo el argumento que apunta a la prevención del terrorismo y definió a los últimos 20 años como “terrorismo económico”. “Si fuese ese el argumento, pensando que las dos grandes potencias militares, con mayores presupuestos de inteligencia en el mundo, como Estados Unidos e Israel, no pudieron prevenir esos tremendos desastres que le propinó el terrorismo, ¿qué queda para un país empobrecido para el nuestro?”, comparó.

“Podés gastar todo el presupuesto que se te ocurra y se te va a morir más gente por desatender a la población”, desafió, señalando que “creo que tenemos que tener un orden de prioridades, sabiendo cuál es la situación económica del país. Si me dijeras que empieza a mejorar, yo diría que hay que empezar por los jubilados, seguir por las universidades, pero la SIDE, para espionaje interno, manejo político, caja y todo lo que ya hemos visto en los últimos años, mejor no”, concluyó.

1.30 Oscar Parrilli: “Están preparando un organigrama para hacer es espionaje político”

El senador neuquino apuntó contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y señaló: “¿Ustedes se olvidan de que Santiago Maldonado estuvo 90 días desaparecido supuestamente y después apareció por arte de magia, que se había tirado por propia voluntad y ahogado? ¿O el caso de Nahuel, en Bariloche, donde se descubrió que tenía una bala por la espalda? ¿Quién era la ministra de Seguridad?”, apuntó.

“Esta señora que está peleando por estos fondos reservados en realidad lo que quiere hacer es apropiárselos y no rendir cuenta a nadie, precisamente es quien está atrás del tema. Por eso proponemos que se rechace este DNU. Además se dice en la prensa que ya los gastaron. Si 366 mil millones tenían para un año, ¿cómo hicieron para gastar en una semana 100 mil millones? Evidentemente acá no hay inteligencia, están preparando un gran organigrama para hacer espionaje político”, aseguró.

“Lo más raro y evidente de todo esto es que las personas que están atrás son los mismos que hicieron espionaje político durante la gestión de Mauricio Macri y nosotros fuimos víctimas. Lo hicieron sobre familiares del ARA San Juan. Obviamente la Justicia macrista después lo desligó y dijo que fue interno, por seguridad presidencial. Además, lo que quiere Bullrich es intentar hacer, con gastos reservados, todas las inversiones en infraestructura de Defensa. Acá hablaron mucho de transparencia, pero lo que están haciendo es exactamente al revés”, despotricó el funcionario.

00.44 Financiamiento universitario aprobado

Tal como se sabía, el proyecto de financiamiento universitario impulsado por la oposición fue convertido en ley, con una votación en general aprobada por 57 votos afirmativos, 11 negativos y una abstención.

00.30 Atauche: “Los presupuestos educativos alcanzarían si no financiaran cajas políticas”

Cerrando el debate, el jujeño jefe del Bloque de La Libertad Avanza Ezequiel Atauche señaló que «cuando llegamos a este Gobierno, se les debía un trimestre a los salarios de nuestros docentes: octubre, noviembre y diciembre. Nosotros, por supuesto, nos pusimos al día. También actualizamos el presupuesto de las universidades en un 70%, algo que no se hacía desde el 2022, para demostrar que no somos un relato. Como era año electoral, hubo un montón de desmanejos, cuestiones raras y silencios cómplices del desfinanciamiento, que hoy se convierten en grandes banderas y discursos”.

“Los sindicatos docentes, cuando llegamos al Gobierno, habían firmado una paritaria con el 0% de aumento. ¿No es complicidad eso? Había 200 puntos de inflación. En agosto del 2022 Massa ¡recortó! el presupuesto universitario en 70 mil millones de pesos y tuvo la posibilidad, caradurez y complicidad de cerrar su campaña en un colegio universitario. Nadie lo abucheó, no hubo ninguna marcha”, puntualizó el legislador.

“El presupuesto universitario estaba congelado desde septiembre del 2022. Cuando llegamos, el 56% del presupuesto estaba sin rendición de cuentas. ¿Por qué no les decimos la verdad a los argentinos de una vez por todas? Acá pasan muchas cosas raras. Hoy los que siempre estuvieron callados se dieron vuelta y salen a reclamar. Los presupuestos de educación alcanzarían perfectamente si, primero, se gastaran bien, y segundo, si no financiaran cajas políticas”, acusó apuntando claramente al kirchnerismo, que creó en sus gestiones numerosas universidades públicas. Así dio cuentas de algunas de esas casas de estudios, incluso de algunos que con muy poco egresados tuvieron, haciendo simples divisiones de presupuesto, un costo sideral por estudiante.

Además, Atauche comentó: “Nosotros hemos intentado y tramitado paritarias que nos fueron negadas, queremos decir que el presupuesto y los salarios docentes se han aumentado en un 71% y que los gastos de funcionamiento de las universidades están 100% garantizados. Este Gobierno no sólo no recortó, actualizó, propuso paritarias y aseguró las clases”.

“Aquí estamos hablando de una cosa: tenemos que reparar y corregir porque existe inflación, que hemos heredado y que se resuelve cortando gastos innecesarios. Nos referimos a los gastos políticos escondidos dentro de las partidas presupuestarias de las universidades que no rinden cuentas hace más de 10 años. Primero hay que bajar la inflación y transparentar en qué se gasta el dinero de los argentinos. Lo único que queremos es contar la verdad”, definió Atauche.

00.15 Fernández Sagasti: «Espero que a las palabras no se las lleve el viento por una rotonda o un puente»



La senadora mendocina, vinculada estrechamente con Cristina Kirchner, enfatizó que “espero que todas las palabras que escuchamos sobre la reforma del 18 y la movilidad social ascendente no se las lleve el viento, no ya en el posible veto, sino también cuando veamos el presupuesto universitario. Estoy segura de que va a venir recortado y que las palabras de los senadores no se las lleve el viento por una rotonda, un puente o alguna obra que no se siguió en alguna provincia. Las palabras de los legisladores en esta época cambian semana a semana y nos dejan las pruebas documentales al alcance de la mano. Veremos en pocas semanas si la palabra de los legisladores tiene más que ver con los hechos o no”.

“Este debate atrasa, viene el oficialismo con ideas que son viejas, crueles y elitistas”, definió la legisladora y mencionó “debates que creía saldados en esta joven democracia”, como el “nunca más” a la dictadura. “Otro de los debates que pensé que estaba saldado era la dignidad de nuestros jubilados, yo viví con 17 años el 2001, crecí con Norma Plá. Vi diputados que se dieron vuelta en un mes, vi a los mismos personajes hacer lo mismo: Patricia Bullrich, Sturzenegger, radicales, y encima apaleando a abuelos y niños en la plaza. Los remedios de jubilados del PAMI están financiados por el impuesto PAIS, es decir, que no es que no tiene financiamiento, sino que tenemos que preguntar dónde está. Pensé que había cosas intocables, pero me equivoqué”, manifestó.

“La tercera cosa que pensé que era una discusión saldada era lo que nos convoca ahora: la universidad pública, gratuita y de calidad. Esto se hizo en base a muchas luchas, no sólo la reforma, sino la gratuidad, que la otorgó el general Perón en el 49. La noche de los bastones largos, la noche de los lápices, ni hablar de los años 90 o del 2001, López Murphy. Ahora todos acá se llenan la boca hablando de que las universidades son instituciones faro de la Argentina en el mundo, de la UBA estando entre las mejores 100, todos estamos de acuerdo con los premios Nobel, el espíritu crítico, la cultura, el arraigo”, reconoció.

Sagasti entonces cruzó a los senadores oficialistas y aliados, diciendo: “A mí no me van a correr con que ‘hicieron política creando universidades’. Ojalá se creen más universidades en mi provincia y lo discuto con cualquiera. No creo en una universidad de élite, sino en una que le otorgue derecho a educarse a todos. Fui la primera generación universitaria en mi familia y vi a mis viejos llorar de emoción, quiero eso para todos. Quiero que sea el verdadero gesto de poder ejercer la libertad. Para quienes todo lo excusan en el superávit fiscal, quiero decirles que nosotros también creemos en presupuestos equilibrados y que tenemos la autoridad moral para decirlo”.

“Se tiene que ser muy cobarde para quedarse callado frente a un Gobierno que lo único que ofrece al pueblo es miseria. Hoy abunda en la dirigencia la especulación, la cobardía y la vendetta”, definió y mencionó que la beca Progresar está congelada en $20.000 desde el año pasado. “Si hablan de cuántos egresan, tenemos que partir de las condiciones de vida que tienen. Si no resolvemos estas necesidades, el aprendizaje será una ilusión, no van a egresar de la escuela ni de la universidad con calidades de vida tan pobres”, argumentó.

“La libertad real es la igualdad de oportunidades. A mí lo que más me asusta de este Gobierno es el corazón de este plan, que no sólo es desmontar la universidad, la salud, las industrias, el federalismo, los recursos naturales, entregarlos a las corporaciones amigas. El corazón es transformar las conciencias y decirnos que si estamos mal, vamos a estar mejor si le pisamos la cabeza al de al lado. Nosotros queremos ciudadanos libres, con oportunidades para todos y todas. Ojalá podamos seguir mirándonos a los ojos y sostener con los votos lo que dijimos con las palabras”, insistió la senadora peronista.

23.45 Juan Carlos Romero

El salteño Juan Carlos Romero, ya entre los discursos finales, señaló que «esta ley trata de corregir la mala herencia del Gobierno anterior», porque «la transferencia del año pasado fue de 1,4 billones y en el 2024 son 3 billones, un 120% de aumento, y es posible que sea corto». «Pero el Gobierno también pagó 14 mil millones de deuda atrasada, entonces se ha juntado el problema de inflación de fin y principio de año, que no se pudo compensar esa caída hasta el momento».

Agregó el legislador cercano en muchos temas con el oficialismo que «el presupuesto va a ser el lugar para la verdadera discusión. El esfuerzo de la universidad es de todos los argentinos que disponemos de los recursos para esta importante misión, pero lamentablemente no está favoreciendo a los sectores de menores ingresos. Sí favorece a los medios y altos. El 9% de los estudiantes que hoy asisten a la universidad pública pertenecen a los sectores de menores ingresos. Hay que pedirles a las universidades que repiensen el sistema, optimicen los resultados con equidad y transparencia».

«El crecimiento de las universidades hizo que muchas de las chicas se lleven el 30% de los recursos, mientras que las seis más grandes se llevan el resto, aquí también hay inequidad. La Universidad Nacional de Avellaneda publicó que tiene 21 mil alumnos, egresados en el 2021 hubo 37, el 0,17%. Algo anda mal, tenemos que intentar corregir la realidad. El Gobierno anterior también abrió casas nuevas de estudios y fueron casas de empleo del kirchnerismo», señaló Romero, que señaló que apoyaría «el financiamiento universitario en general, y negativamente algunos artículos».

23.20 José María Carambia se rió de los diputados que cambiaron su voto

José Carambia, senador de Santa Cruz admitió que no iba a ser «no muy objetivo con el tema» por su trayectoria como docente universitario, pero dejo un pedido «muy especial» a sus colegas, reclamando que cuando el presidente Milei vete el financiamiento universitario, «porque lo va a vetar, y este tema vuelva acá, no pase como en Diputados y no cambiemos los votos, como pasó con ocho diputados que, mágicamente, cambiaron el concepto en menos de un mes».

22.35 Martín Lousteau: «¿No está la plata? Eligen que no esté»

El senador porteño remarcó el contexto económico en el que se debate el proyecto de financiamiento de las universidades: «Está claro que el Gobierno nacional recibió un desastre económico, con inflación galopante, déficit y reservas negativas. También está claro que había que ordenar esto, porque si se desordena el Estado, se desordenan la economía y la vida familiar. El Gobierno dice que lo está haciendo, pero lo hace sobre el enorme esfuerzo de la población. El PBI está cayendo a un ritmo del 4% anual, el consumo está colapsando, perdimos 200 mil puestos de trabajos registrados en relación de dependencia. Y, con todo ese esfuerzo, llegamos a un 4,2% de inflación, es decir, al de Guzmán en 2022«, comparó.

«El Gobierno decidió abordar el supuesto reordenamiento definitivo de la economía. ¿Qué hizo? Generó una devaluación de 118%, acelerando la inflación. Un tercio de la inflación de enero (20%) es lo que ayer el presidente se alegró por no recomponerle a los jubilados. También generó liberación de precios por el DNU, en prepagas, colegios, servicios y combustibles, por ejemplo. Lo que le ocurrió a la enorme mayoría, la clase media y media baja, es que tuvo un colapso de su poder adquisitivo. Pero a otros no: el Gobierno a los más ricos de los más ricos les bajó Bienes Personales, a las grandes empresas se les hizo una rebaja por 30 años de todos los impuestos, los que nunca pagaron impuestos ahora blanquean a tasa cero», contrapuso el radical.

«No solamente se cayó el poder adquisitivo, sino que para acumular ahorros tuviste que pagar impuestos, pero ahora el Gobierno puso la tasa de plazo fijo por debajo de la inflación: tus ahorros valen menos y los tenés que usar para vivir, pero comprás menos que antes. A los salarios docentes y no docentes les pasó exactamente esto, pero peor. La caída de los salarios universitarios es de más de un tercio de su poder adquisitivo en lo que va del año. La inflación del 25% de diciembre y la del 20% de enero no se les reconoció a los trabajadores universitarios. Por eso perdieron mas que el resto de los trabajadores estatales. Vaya si esto no es un principio de revelación sobre lo que piensa el presidente de la educación», ironizó Lousteau.

Entonces destacó que este «principio de revelación» del tema educativo no es «solamente si es adoctrinamiento o no, es lo que hacen con el dinero. No tenemos dinero en el presupuesto para que tengan mucho margen de discreción y haya ajuste donde quiere. Primero fueron los gastos de funcionamiento y mintieron, hasta que las universidades estuvieron cerca de no poder abrir las puertas. Con la marcha histórica, el Gobierno aceptó que no lo estaba ajustando como corresponde, pero todavía incumple y se hace el piola. Estamos hablando de docentes en la pobreza, que se van de las universidades. Son 2,2 millones de estudiantes de grado, 200 mil de posgrado y los futuros docentes, denominados por una senadora como ‘casta'», cruzó a Álvarez Rivero.

«Vamos a comparar si la plata está o no está. Dicen que esto sale 740 mil millones de pesos, son 600 millones de dólares. Las estimaciones más bajas del blanqueo dicen que van a ser 10 mil millones, el Gobierno se anima a pronosticar 40 mil millones de dólares. ¡Sobra para pagar lo que hay que pagar a las universidades para los sueldos! ¿No está la plata? Eligen que no esté. A los que blanquean no les quieren cobrar un peso. Por eso cuando se debatió la ley de Bases dije que tenían que estar las jubilaciones, la obra pública y la educación, porque se bajaban impuestos a diestra y siniestra, para que no haya plata en el Estado. Este Gobierno no quiere hacer un reconocimiento al esfuerzo del pasado, no quiere aliviar las angustias del presente ni dar ninguna certidumbre a futuro», definió Lousteau.

Por último, el senador exclamó: «El presidente vetó y celebró que a los jubilados se le negara el equivalente a 3 kilos de carne picada por mes. Se alegró de eso. Vaya si eso no es otro principio de revelación sobre la ideología del ajuste en Argentina. Los llamó ‘héroes de la patria’ y ahora dice que va a vetar este proyecto, pero no creo que sea tan obcecado, tan ignorante. Porque quienes tienen que hacer los números de Hacienda le van a decir que no es nada y creo que no se va a animar porque vio a una sociedad movilizada para proteger la única cosa del Estado que te permite soñar con un futuro mejor. Sería un enorme error vetar algo tan pequeño en gasto y tan importante», repitió.

22.11 Carmen Álvarez Rivero dijo que la universidad es «una casta y una estafa»

La senadora del PRO propuso hablar del «financiamiento educativo argentino, pero en profundidad». Señaló los niveles de pobreza y sostuvo: «Es estratégico que todos esos chicos tengan la oportunidad. De esos chicos, el 62% viven en la región centro y, como no se les enseña leer en tiempo y forma. Sólo un 30% de los chicos que terminan la primaria comprenden y pueden escribir como corresponde. Cuando llegan a la secundaria arrastran año tras año una enorme frustración, por la que abandonan la escuela. Yo les recuerdo que es obligatoria desde el 2006. ¿No merece que le prestemos atención y hablemos de cuántos fondos vamos a disponer para que todos terminen la escuela secundaria?», propuso.

«Me gustaría ponerles un datito de cuántos chicos están en esta situación. Si los de la secundaria son entre 800 y 900 mil y dejan el 40%, ese abandono va acumulándose y son más de 6 millones de jóvenes argentinos que hoy ya tienen hasta 35 años, que no han terminado la escuela secundaria. Una locura. La universidad tampoco se salva, ese 40% que puede terminar el secundario, sólo un 30% ingresa a la universidad y sólo un 20% de ellos terminan. Cada vez hay menos médicos y en localidades importantes, como Río Tercero, no hay pediatras», puntualizó.

Por último, la senadora de Córdoba finalizó con los tapones de punta: «El corporativismo universitario que surgió por exceso de politiquería ha servido para repartir cargos en las universidades. Por supuesto que se ha ido deteriorando la calidad educativa. Eso sin duda constituye una casta y una estafa. Muchos declaman lo igualadora que es la educación, pero lamento decirles que no es lo que pasa hoy», dijo, sin hablar del presupuesto para las universidades.

22.00 Fernando Salino: «No es gastar, es invertir»

«Para que existan profesionales de calibre, hay que invertir. No es gastar, es invertir. Vos invertís cuando sabés que el dinero que ponés en algo te va a dar un rédito futuro. Tenemos que invertir en ciencias», remarcó el senador de Unión por la Patria. Además, contra las críticas del oficialismo, destacó: «El impacto de haber disminuido el impuesto PAIS es entre el 0,13 y el 0,18 del PBI, la oficina de Presupuesto del Congreso dice que es el 0,14. Bueno, los que están desesperados para que digamos de dónde sale la partida, ya le encontramos una solución. Sin hablar de Bienes Personales, que se lo adjudicamos a los jubilados», señaló.

21.50 Maximiliano Abad: «Es como pegarse un tiro en los pies»

El senador bonaerense de la UCR manifestó que «tenemos un presidente que ya dijo a los cuatro vientos que va a vetar la ley de financiamiento educativo. ¿Somos conscientes de la brecha que hay entre un pueblo que pide recursos para la educación y un presidente que se lo niega? Por eso el papel del Congreso de la Nación es central frente a esta dicotomía, no da lo mismo cómo nos posicionamos hoy», convocó a sus pares.

«Dicen que hay que pasarle la motosierra a la educación y, al mismo tiempo, que el país tiene que crecer y que tenemos que insertarnos en el mundo. Yo tengo una mala noticia: esto es como querer correr una maratón y, antes de empezar la carrera, pegarse un tiro en los pies«, ironizó el funcionario.

Además, opinó que «el Gobierno nacional tiene una profunda brecha entre lo que dice y lo que hace: declaran a la educación como servicio esencial y ahora vienen a negarle los fondos a la educación de calidad. Tiene una interpretación gravísima de lo que está ocurriendo, acá no se está peleando con un gremio. La sociedad argentina va a defender con uñas y dientes el derecho a la educación para forjar un futuro de oportunidades». «¿Para qué lo incorporaron en el Pacto de Mayo?«, recriminó.

21.45 Guillermo Andrada habló sobre la educación de los médicos argentinos

El senador de Catamarca criticó la gestión de Javier Milei, afirmando que «Acá el problema es que no quieren gastar ni medio peso más porque están en una situación compleja, ayer vimos que la inflación, que la tienen frenada, subió. El ajuste que se está haciendo en Argentina es enorme, lo están pagando los jubilados, las provincias y las universidades. Acá lo que quieren hacer es buscar un superávit financiero, ajustar desde lo fiscal y ver si siguen así hasta conseguir préstamos, que todavía no ha llegado ninguno».

«Celebro que estemos aprobando este proyecto, es muy importante que Argentina tenga muy buena educación superior, recuerden que si el día de mañana tienen una situación grave van a ser atendidos por médicos de nuestras universidades y todos queremos que estén bien formados», remarcó el médico cirujano recibido en la Universidad Nacional de Córdoba.

21.30 Bruno Olivera Lucero chicaneó a la oposición

El senador oficialista sanjuanino dijo: «Quiero destacar un punto que considero la raíz por la cual estamos acá debatiendo esta ley: durante el Gobierno anterior se congeló el presupuesto y se giraban tarde las partidas, con un promedio de 60 días. Con lo cual me pregunto: ¿dónde estuvieron el año pasado todos los que están preocupados?», chicaneó y definió: «El equilibrio fiscal no se negocia, como dijo el presidente».

«Lo más alarmante de este proyecto es que no establece de qué forma se va a financiar, si se va a quedar un impuesto, o si se va a quitar de otra partida, con lo cual es contradictorio en el marco jurídico actual. Está claro que la oposición quiere establecer un discurso en el que ellos llevan la bandera de la educación y nosotros somos los malos, pero eso no es así y la gente lo sabe. La educación es sin lugar a dudas un pilar fundamental para este Gobierno. Queremos más transparencia, más auditorías», comentó y sentenció: «No vamos a acompañar el proyecto».

21.15 Flavio Fama defendió el proyecto de aumento a las universidades

El senador catamarqueño de la UCR comentó: «No tenemos presupuesto para este año porque el presidente le pidió al exministro de Economía que lo frenara, porque un presupuesto desactualizado es una herramienta formidable que le permite al Ejecutivo actuar con discrecionalidad, haciendo actual la motosierra y la licuadora. Esa es la verdad de por qué estamos acá».

«El presidente ayer tuiteó que es mucho mejor una verdad incómoda, que una mentira confortable. Coincido con eso. Mentir es decir que las universidades nacionales no tienen organismos de control ni son auditadas«, remarcó Fama. «También me gustaría desmitificar que sólo producimos egresados de grado, la universidad pública es mucho más que eso. Tiene posgrados, tiene colegios preuniversitarios, extensión, investigación, fomento de la ciencia. Hay una variedad de mecanismos que las universidades llevan adelante todos los días», sumó.

«45 de los senadores somos egresados de las universidades e institutos públicos nacionales, hay 15 de privadas. Más de un millón y medio de alumnos argentinos que esperan tener un futuro están en las universidades públicas. Son el 75% —como mínimo— del sistema, llevan más del 90% de la investigación y el desarrollo en Argentina, más de 150 años de historia. Las instituciones gozan de más prestigio que cualquiera de nosotros o de los presidentes que hayamos conocido. Son la esperanza de un país mejor«, concluyó.

20.54 Comenzó el tratamiento del financiamiento universitario

Eduardo «Wado» de Pedro inició el tratamiento del proyecto que busca blindar el presupuesto universitario, frente al congelamiento impulsado por el Gobierno de Javier Milei. «Estamos ante un presidente que se jacta de que es un topo que va a destruir el Estado, pero esa destrucción es la de los jubilados, de las universidades y de las escuelas«, mencionó.

«Nuestro sistema universitario se compone de 137 instituciones y 57 universidades nacionales, estamos hablando del futuro de 2.160.000 estudiantes. Por año tenemos 230.000 estudiantes nuevos. 8 de cada 10 pibes y pibas que están por terminar el secundario piensan, sueñan y quieren seguir estudiando, pero solo 4 lo logran. O sea que teniendo un sistema económico y social que lo permita, Argentina puede duplicar la cantidad de estudiantes. La situación en la que se encuentra el sistema universitario es muy grave, funcionando con el presupuesto del 2023, el más bajo de las últimas décadas. Es el 0,34 cuando siempre fue el 0,7 del PBI», enumeró el senador peronista.

«Otro dato preocupante es que el 80% de los docentes está debajo de la línea de la pobreza», comentó Wado de Pedro y sumó: «Si el presidente veta esta ley, que es sólo el 0,14 del PBI para las universidades argentinas, confirmamos que otra vez estamos ante un proyecto para muy pocos. Las universidades generan un país más federal y este ataque sistemático también afecta el modelo productivo argentino«.

20:04 El Senado aprobó en general la Boleta Única de Papel

El Senado de la Nación aprobó el proyecto que se propone implementar la Boleta Única de Papel (BUP) para los comicios nacionales. El proyecto tiene media sanción de la Cámara de Diputados desde 2022 y ahora volerá a ese cuerpo por los cambios aplicados durante el debate en Senado

Fue por 39 votos afirmativos y 30 negativos. Se implementaría desde el 2025. La recuperación legislativa del proyecto de BUP se dio en medio del intento del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, por eliminar las PASO, una iniciativa que no tuvo consenso y que obligó al Gobierno a conformarse con la boleta única.

19:00 Maximiliano Abad consideró que la Boleta Única es más «transparente, equitativa, austera y sustentable»

El senador Maximiliano Abad aseguró que la Boleta Única de Papel es más «transparente, equitativa, austera y sustentable». «La Boleta Única de Papel mejora significativamente la calidad de la participación ciudadana, en una coyuntura que nos exige recuperar la confianza de la gente en las instituciones. Allí radica, precisamente, la importancia de este debate», inició.

En esa línea, continuó: «La incorporación de la Boleta Única de Papel, como instrumento de votación, es un avance muy relevante en el modo en que elegimos a los representantes. Porque es más transparente, más equitativa, más simple, más austera, más económica y ambientalmente sustentable».

«Estoy convencido de que la implementación de la Boleta Única es un avance trascendental en el plano institucional. Porque protege el derecho constitucional de elegir y ser elegido, con igualdad de oportunidades para las fuerzas políticas, con una votación más sencilla para la ciudadanía, y con una reducción significativa del uso de recursos financieros. Por eso trabajé con tenacidad para alcanzar los acuerdos necesarios y lograr esta sanción», resaltó.

18:30 Francisco Paoltroni defendió el proyecto de Boleta Única: «En Formosa hubo 112 boletas, estamos en la edad de piedra»

A su turno, el libertario Francisco Paoltroni celebró el proyecto mayoritario de Boleta Única, a la vez que cuestionó al kirchnerismo y al gobernador de su provincia, Gildo Insfrán. «En mi provincia hubo 112 boletas de papel. Estamos en la edad de piedra», indicó.

Asimismo, lanzó un dardo a José Mayans, con quien ya había tenido un cruce más temprano: «Es la Formosa del presidente del bloque de Unión por la Patria, José Mayans».

Sumado a esto, se refirió a los peligros de «convertirse en Venezuela». «Esto es un pasito. Es el inicio de un debate en serio. Hay que ir contra la reelección indenfinida, la ley de lemas y la ley de nepotismo«, pidió el senador.

18:10 El cruce entre Bensusán y Terenzi por la Boleta Única

El senador kirchnerista Daniel Bensusán criticó la Boleta Única de Papel al considerar que se trata de una «reforma que requiere un acuerdo amplio» y se quejó que el oficialismo no explicó los cambios que introdujo al proyecto. En esa línea, adelantó que su postura y la del interbloque es contraria a la del oficialismo.

«Una reforma de esta magnitud requiere un acuerdo amplio y análisis exhaustivo. No repitamos como loros las cosas que se dicen por ahí. Ni hablar de la capacitación que se requiere. Vamos a cambiar de un día para el otro los destinos de la próxima elección. Desde nuestro interbloque, si es que se pone a votación esto, lo vamos a rechazar», sostuvo Bensusán.

Asimismo, cuestionó el modelo de boleta porque van a estar «solo cinco nombres y solo dos con foto». «¿Dónde está el fundamento de que la BUP le da información más clara a los votantes? ¿Qué va a hacer la provincia de Buenos Aires que cada elección elige 25 diputados nacionales, solo se van a ver dos candidatos?», cuestionó.

Al cruce le salió la senadora Edith Terenzi, de Chubut, que tomó la palabra luego de Bensusán: «Hace 27 meses que no los escuchamos hablar del sistema electoral argentino. Hoy están decididos a hacerlo. Ha sido un proceso de diálogo, consensos y una nueva mayoría». Además, hizo referencia a que el proyecto ingresó a la Cámara de Senadores en junio de 2022, durante anteúltimo año de mandato del kirchnerismo y bajo la Presidencia de Cristina Kirchner como titular de la Cámara alta.

«El mito del cuadrito para votar la lista completa tiene que ver con el efecto arrastre. El sistema mejora el voto, más pensado. Es más fácil decirle a un elector: ‘Poné la cruz en el cuadrito de la derecha’, una maniobra parecida cuando le dicen a un elector que ponga esa boleta en la urna. Esas maniobras son las que se van a terminar con este sistema», manifestó en respuesta a su par peronista.

«El Poder Ejecutivo Nacional utilizó para las PASO 2023 8.000 millones de pesos en impresión de boletas. Hay que mencionar la cantidad de partidos fantasmas y sellos de goma que utilizan la impresión de boletas para poder sobrevivir hasta la próxima elección, negocios de dos a cuatro años», agregó, y subrayó: «Se va a acabar esta frase que nos aterra a todos el día de las elecciones cuando llega un mensaje y dice: ‘Están faltando boletas'».

17:05 Edgardo Kueider defendió la Boleta Única: «Apunta a fortalecer el sistema de elección»

El peronista disidente Edgardo Kueider (Entre Ríos) defendió el proyecto de Boleta Única de Papel (BUP) al sostener que la Argentina está ante un «acontecimiento histórico» y aseguró que fortalecerá el sistema democrático.

«En los papeles somos un país federal, en la práctica no. Este proyecto apunta a fortalecer ese sistema de elección. El pueblo no gobierno ni delibera si no es a través de sus representantes», indicó Kueider.

Para el entrerriano, que es titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales, la BUP hace un aporte «importante a consolidar y fortalecer el sistema democrática».

«Les garantiza a todos los ciudadanos el derecho a elegir porque en el cuarto oscuro estará presente toda la oferta electoral, no hay posibilidad con este sistema que alguna oferta no esté», agregó.

Para finalizar, sostuvo: «Creo que hoy estamos ante un acontecimiento histórico. Argentina tiene que pasar de ser ese 20% con ese sistema que el mundo cambió. No debemos dejar pasar esta oportunidad».

16:37 El Senado inició el debate por Boleta Única de Papel

El Senado inició el debate del proyecto que busca implementar la Boleta Única de Papel (BUP). Fue luego de una extensa ronda de cuestiones de privilegio. Al comienzo, el radicalismo, en tándem con el kirchnerismo, le propinó un duro golpe al Gobierno al incluir el DNU de la SIDE.

16:25 Paoltroni cruzó a Mayans por su «cobardía» para enfrentar a Gildo Insfrán

Durante la sesión, el senador Francisco Paoltroni, quien fue expulsado del bloque de La Libertad Avanza a fines de agosto tras cuestionar la candidatura de Ariel Lijo y a Santiago Caputo, cruzó a su par kirchnerista Mayans durante la moción de preferencia. En esa línea, manifestó que él «tuvo el coraje de presentarse a elecciones contra el tirano Gildo Insfrán», mientras que el kirchnerista «tiene tanta cobardía que nunca se animó a enfrentarlo».

La respuesta de Mayans no se hizo esperar, haciendo uso de la palabra para cargar contra el libertario, a quien acusó de «traicionar» al presidente. «Nosotros [nos] confrontamos electoralmente y él salió muy lejos de nosotros. Sin tener fiscales, salió segundo con Milei, porque cuando fue solo sacó el 8%. Cuando va con el fenómeno Milei le gana a la UCR, pero gracias a Milei, a quien ahora traicionó acusándolo de tener algunas preferencias sexuales raras», arremetió el kirchnerista.

16:00 Parrilli presentó una moción contra Victoria Villarruel

El senador de Unión por la Patria, Oscar Parrilli, presentó una moción de preferencia contra la titular del cuerpo, Victoria Villarruel, quien hace semanas llevó adelante un acto homenaje a las víctimas del terrorismo.

Parrilli acusó a la Vicepresidenta de poner en duda «el pacto democrático» por expresar que abrirá «todas las causas que llevan más de 20 años cerradas» contra grupos de la guerrilla armada en la década del 70′. “Al decir eso, representa un desprecio por la división de poderes como si el cargo de vicepresidenta le permitiera abrir causas judiciales”, dijo el senador.

Sin embargo, la moción que pidió para que se repudie a Villarruel resultó negativo en la votación. Parrili sostuvo: “Los tres poderes han planteado que aquellos hechos deben ser juzgados por la justicia penal y en muchos casos han recibido condenas, pero algunos fueron beneficiados por indulto”.

14:30 El radicalismo y el kirchnerismo lograron incluir el tratamiento de los fondos de la SIDE

Al igual que Mayans, el senador Eduaro Vischi (UCR) solicitó la incorporación del tratamiento del DNU 656/24 para el final de la sesión. En ese sentido, su par kirchnerista apoyó la moción y pidió votar la propuesta del legislador correntino: «Nosotros no rechazamos el tratamiento de retiro de pliego, nada más pedíamos que se incorpore el 656, que es lo mismo que decía Vischi».

De esa manera, los senadores radicales y del kirchnerismo consiguieron incluir en la sesión el tratamiento de los fondos reservados para la SIDE, que ya fue rechazado en la Cámara de Diputados.

El Gobierno fracasó así en su intento de postergar ese tema, como se había dispuesto en el acta de Labor Parlamentaria de ayer, y que no había sido firmada por los bloques del kirchnerismo y la UCR. El oficialismo había propuesto hacer una «sesión secreta» la semana próxima, que ahora quedará desechada, ya que el Senado se encamina a anular ese DNU, que ya fue rechazado también por la Cámara de Diputados.

14:21 José Mayans pidió que se trate el DNU de los fondos de la SIDE

El senador José Luis Mayans (Unión por la Patria) solicitó que se incluya en el tratamiento la aprobación de DNU relacionado con la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), además de los proyectos por la Boleta Única y la financiación universitaria.

«Ayer nos pidieron una reunión secreta. Nosotros no estamos de acuerdo. Primero por los tiempos que estamos viviendo, donde el presidente llama a diputados, utiliza el convencimiento extremo y cambian sus votos en 24 horas. Es un momento donde la gente sospecha de corrupción», argumentó.

«Obviamente dijimos que sesiones secretas [no], más para hablar de un gasto de cien mil millones de pesos y con una ministra experta en pegar a gente desarmada… Imposible que nosotros nos prestemos para eso. Nosotros queremos tratar el DNU hoy», añadió.

14:17 Comenzó la sesión en el Senado

Pasadas las 14 horas, comenzó la sesión en el Senado que tratará el proyecto que actualiza y blinda el presupuesto universitario hasta fin de año y la iniciativa que busca implantar la Boleta Única de Papel (BUP) como nueva modalidad de votación de cara a los comicios legislativos del 2025.

El temario quedó plasmado ayer en una nueva reunión de Labor Parlamentaria en que la se quitó del plan original el DNU que le otorga fondos millonarios a la SIDE. Sin embargo, el kirchnerismo insistirá por tratarlo en el hemiciclo. Necesita dos tercios para incluirlo, por lo que se deberían sumar senadores de bloques aliados al oficialismo.

La Casa Rosada desactivó ayer el desembarco del decreto de la SIDE con una solicitud pidiendo una sesión especial secreta para informar sobre el alcance y pormenores del mismo.

El proyecto de la Boleta Única de Papel

Uno de los temas centrales será la Boleta Única de Papel, que debe volver a Diputados para su segunda revisión antes de febrero, fecha en que pierde estado parlamentario. El objetivo es avanzar en un cambio institucional relevante para el sistema electoral. El modelo elegido sería el mendocino, en lugar del cordobés. Ambos sistemas son similares, pero el primero se ajusta mejor al consenso entre oficialismo y dialoguistas, ya que permite una disposición más clara de los cargos y partidos en la papeleta.

El avance del proyecto fue facilitado por los modelos impresos que el Gobierno entregó al senador por Entre Ríos, Edgardo Kueider, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, quien preparó el texto final y lo entregó a los demás legisladores. Sin embargo, el proyecto estuvo en riesgo debido a las dudas del bloque radical, que finalmente resolvió apoyar la medida tras discutir la compensación de cajas jubilatorias no transferidas a la Nación, un tema que había generado tensiones.

La BUP necesita una mayoría absoluta de 37 votos para ser aprobada, lo que complica las posibilidades de desempate por parte de Villarruel. La oposición dialoguista y el oficialismo están empatados, lo que convierte la votación en un verdadero desafío, especialmente con la presencia aún incierta de un senador de La Libertad Avanza. Además, la BUP no permitirá la opción de votar una lista completa en las generales, un pedido clave de algunos senadores que terminó por inclinar la balanza en favor del modelo mendocino.

El proyecto de presupuesto universitario

El otro punto fuerte del debate será el presupuesto universitario. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el proyecto asegura una recomposición salarial para docentes y no docentes a partir del 1 de diciembre de 2023, con un impacto estimado de $738.595 millones, equivalente al 0,14% del PBI. La oposición considera que este es el mínimo necesario para garantizar el funcionamiento de las universidades, mientras que algunos sectores oficialistas han expresado su preocupación por el impacto fiscal.

La oposición, en bloque, dejó de lado los argumentos del oficialismo, que intentó frenar la medida, argumentando un gasto excesivo. Si la ley se aprueba, podría obtener los dos tercios necesarios en el Senado, lo que forzaría al presidente Javier Milei a evaluar un nuevo veto.

El Gobierno gastó más de 75 millones de pesos en desayunos gourmet para Olivos y Casa Rosada

DNU y fondos para inteligencia

Finalmente, el debate sobre el DNU que asigna millonarios fondos a la Secretaría de Inteligencia fue aplazado para la próxima semana. Antes de la reunión de Labor Parlamentaria, el Ejecutivo había solicitado una sesión secreta para tratar el tema, con exposiciones de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y del secretario de Inteligencia, Sergio Neiffert, para explicar los detalles del decreto.

Este tema no logró consenso, y las críticas del kirchnerismo y algunos radicales llevaron a postergar su tratamiento. A pesar de que mañana podrían intentar avanzar con el debate, necesitarán dos tercios de los votos para tratarlo sobre tablas, algo que el Unión por la Patria probablemente no apoyará. Con algunas ausencias clave en la oposición, el oficialismo tiene una oportunidad de mover las fichas a su favor.

Fuente: Diario PERFIL