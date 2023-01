Seguro Nacional de Bomberos Voluntarios: beneficiara a mil neuquinos

En la localidad bonaerense de Avellaneda, se lanzó oficialmente el Seguro Nacional de Bomberos Voluntarios que contempla una cobertura integral de salud para todos los integrantes del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios, en el marco de la reglamentación de la Ley 27.629.

Gracias al trabajo conjunto y al acompañamiento del Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios de la República Argentina, se alcanza esta medida que beneficia a los más de 58 mil Bomberos Voluntarios y miembros de Comisión Directiva que estén dados de alta -y con sus legajos en condiciones- en el Registro Único de Bomberos de Argentina.

La mencionada cobertura viene a reglamentar el Capítulo II de la Ley 27.629, denominado Contingencias y Riesgos del Servicio de Bomberos Voluntarios, con una póliza que tiene a Nación Seguros S.A. como la empresa aseguradora, al Ministerio de Desarrollo Social como el tomador del seguro, y a los más de 58.000 Bomberos, Bomberas y Dirigentes pertenecientes al Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios como los beneficiarios.

La póliza contempla las siguientes coberturas:

Fallecimiento por accidente. $8.000.000 si el asegurado fallece a consecuencia de un accidente cubierto dentro de los 180 días siguientes a la fecha del mismo. Este beneficio NO ES INCOMPATIBLE con el subsidio establecido en el art. 18 Ley 25.054. Invalidez total y parcial permanente por accidente. $8.000.000 si a consecuencia de un Accidente Cubierto y dentro de los 180 días siguientes a la fecha del mismo, el Asegurado sufre un estado de invalidez permanente con prescindencia de su actividad o profesión, se pagará una suma igual al porcentaje sobre la indemnización establecida, que corresponda de acuerdo con la naturaleza y gravedad de la lesión sufrida. Asistencia médico-farmacéutica (AMF). Se reembolsará hasta $3.000.000 de gastos de AMF en que haya incurrido razonablemente el Asegurado prescripta por el facultativo, con motivo de todo accidente cubierto por la póliza. Cobertura prestacional de sepelio. La Aseguradora se obliga a brindar el servicio de sepelio, hasta la suma de $150.000 realizado en cualquier punto del país por alguna de las Empresas de Servicios Fúnebres.

Cabe destacar que, si bien el SNBV utiliza el mercado asegurador y que los productores y empresas aseguran a las Asociaciones de Bomberos Voluntarios, no se viene realizando de manera óptima, pues todas las coberturas por muerte o incapacidad ya se encuentran a resguardo a través del artículo 18 de ley 25.054. Al mismo tiempo, las actuales condiciones de la cobertura Asistencia Médico Farmacéutica resultan insuficientes para dar una respuesta integral ante accidentes que pudieran ser más graves, dado el bajo monto de suma asegurada. Es por ello que es tan importante y beneficioso para el SNBV contar con esta Ley que realmente y tal como lo indica su nombre, Ley Nacional de Fortalecimiento del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios, viene a fortalecerlo desde distintos aspectos.

El acto, que se desarrolló en el Cuartel de Bomberos Voluntarios de Avellaneda, estuvo encabezado por el presidente de la Nación, Alberto Fernández; junto a la ministra de Desarrollo Social de la Nación, Victoria Tolosa Paz; el presidente del Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios de la República Argentina, Carlos Alfonso; la presidenta del Banco Nación, Silvina Batakis; el presidente de Nación Seguros, Jorge Pagliano; el senador provincial y autor de la Ley, Eduardo `Bali` Bucca; y el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi.

El primero en hacer uso de la palabra fue Jorge Ferraresi quien brindó una cálida bienvenida a todos los presentes pero en especial al presidente de la Nación, destacando que Avellaneda es la ciudad demayor cantidad de bomberos por habitante y que los bomberos voluntarios “comienzan a ser aspirantes a los 14 años y lo último que tiene ese aspirante es imaginarse este tipo de derechos sino que lo que tiene es netamente la vocación de servir a los demás (…) Son los mejores. Son los que ofrecen su vida sin pedir nada a cambio (…). Por eso siempre mi agradecimiento eterno, mi reconocimiento, mi admiración hacia la tarea que hacen (…) y también a la familia que les da ese apuntalamiento y por transmitir esa vocación”. También felicitó a Alberto Fernández por ampliar derechos, agradeció a todos los equipos que trabajaron en su articulación; a Carlos Alfonso por el trabajo para los bomberos voluntarios y a Eduardo Bucca por tener la idea y llevarla adelante.

Luego Eduardo `Bali` Bucca, expresó en primer lugar su deseo de “mandarle un fuerte abrazo y mucho cariño a la familia de Carlos Sosa que es un bombero de 3 de Febrero que este domingo perdió la vida yendo a prestar servicio. De alguna manera lo que sucedió con Carlos simboliza la importancia de esta ley que ya está vigente, que ya está funcionando y que le está dando la respuesta pertinente a la familia de Carlos”. Señaló el trabajo realizado recorriendo cada uno de los cuarteles junto a Carlos Alfonso en lo que denominó “una ultramaratón” escuchando a los bomberos voluntarios para ponerle letra a la ley, con el objetivo y la misión de crear una ley para fortalecer al Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios. Destacó el gran trabajo realizado junto a los ministerios de Seguridad y de Desarrollo Social de la Nación, luego de la sanción y promulgación de la ley, para “llegar al día de hoy y poder decir que todos los bomberos voluntarios de la Argentina tienen un seguro de salud, algo que no tiene precedentes y marca un ejemplo a nivel internacional y los argentinos tenemos que sentirnos orgullosos”. Finalmente destacó que “cuando hay decisión política porque hay una inversión de más de 1.500 millones de pesos que el Estado está financiando para poder tener este seguro de salud, son derechos que se adquieren y derechos que no creo que nadie se atreva a sacarlos y si alguien se atreve ahí estaremos para defenderlos” e invitó a continuar a recorrer este camino y poder continuar con la reglamentación de los otros dos capítulos que contempla la ley: la devolución del IVA y la creación de un sistema tarifario específico para el SNBV.

Por su parte, Silvina Batakis expresó su orgullo de estar presente en un día tan importante y agradeció al presidente de la Nación “por poner este tema en la agenda pública de cada uno de nosotros (refiriéndose a todos los funcionarios presentes)”. Entre los temas que destacó señaló la importancia de “entre todos defender a la banca pública, a las las empresas públicas que hoy están mostrando que podemos dar un buen servicio y es un servicio a una comunidad que se organiza, como es la familia de los bomberos, que se organiza para cuidarnos a nosotros. Lo mínimo que puede hacer el Estado es, de alguna forma, colaborar para cuidarlos a todos ustedes” y cerró sus palabras con un agradecimiento a todas las bomberas y bomberos voluntarios del país “porque nos sentimos cuidados por ustedes”.

La ministra Victoria Tolosa Paz agradeció la articulación, decisión y celeridad entre los equipos de gobierno y ministerios para trabajar y oficializar los artículos de la Ley de Fortalecimiento de Bomberos. A su vez destacó que “lo urgente para el presidente es garantizar en el 2023 la vida de quienes salen todos los días, de los más de 1200 cuarteles voluntarios, cuando suena la alarma están dispuestos a dar la vida por alguien que está en peligro y eso tiene un valor para nosotros inmenso, enorme que solamente se devuelve cuando hay decisión política”.

Además, volvió a destacar el sentido de voluntariado y abnegación de las y los bomberos voluntarios: “gracias eternas porque sin dudas la Argentina sale adelante con gente como ustedes. Quiero agradecerles a todos y cada uno de los que conforman este enorme servicio nacional de bomberos voluntarios. El Registro Único de Bomberos Voluntarios (RUBA) nos permite señor presidente llegar con la certeza a cada uno de los que integran esta red”, puntualizó, poniendo en valor de esta forma la utilidad de RUBA para este seguro.

El presidente Alberto Fernández estuvo a cargo del cierre, y resaltó la idoneidad del lugar elegido para el acto, ya que están los Bomberos presentes. Alberto expresó que “para mí es muy grato poder seguir cumpliendo con ustedes, como lo he dicho aquella vez en Olivos, ustedes representan lo mejor de la comunidad Argentina, porque la verdad son hombres y mujeres que ponen todo de sí al servicio del otro en los momentos en que el otro está en situación de mayor riesgo. No es solamente el momento del incendio, es el momento de las catástrofes, siempre están al lado del que está en riesgo, del que está en peligro. y además están sabiendo que ponen en riesgo sus propias vidas. Eso los hace únicos”.

El Presidente destacó una vez más la vocación de servicio y el profundo agradecimiento a cada bombera y bombero del país: “los he visto lidiar con el fuego en Corrientes, en un momento tan complejo, tan difícil cuando se incendiaba Corrientes los he visto dejar todo allí. siempre que Argentina hay una situación de riesgo siempre hay un bombero voluntario trabajando detrás para sobrellevar, para apaciguar y para matar esa situación de riesgo, para eliminarla, eso no tiene valor. Por lo tanto, yo no sé cuánto le cuesta al Estado, si nos va a costar 1500 millones de pesos o si nos va a costar más en el futuro todo lo que invirtamos en cuidar a los mejores de los nuestros, es poco”.

Esta ley, según Alberto Fernández, permite cuidar y “poner en valor todo lo que representa el trabajo de los Bomberos Voluntarios”. También el Presidente habló sobre los capítulos que faltan reglamentar: “yo les garantizo que en los próximos 10 días va a estar resuelto el problema impositivo, con lo cual a partir de entonces dejarán de tener que pagar el IVA por las compras que hacen para tener los insumos necesarios para poder cumplir su tarea”. Y con respecto a las tarifas prometió trabajar “lo necesario hasta que ustedes tengan una tarifa diferenciada”.

También estuvieron presentes en el acto, acompañando al presidente del Consejo Nacional, el presidente Honorario Vitalicio, Carlos Ferlise; el vicepresidente 1° Ariel Vicario; el secretario general, Milton Canale; el secretario de actas, Pedro Bisogni; el director de la Academia Nacional de Bomberos Cmte. My. (R) Norberto Mucha, el director nacional de la Coordinación Única de Operaciones, Cmte.Gral. Gustavo Nicola; el presidente de Fundación Bomberos de Argentina, Vicente Gabriele; la presidenta de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Avellaneda, Marcela Marchese; junto a una delegación de dirigentes, bomberas y bomberos voluntarios pertenecientes a las distintas Federaciones y Asociaciones de Bomberos Voluntarios del país y otras autoridades nacionales y municipales.

