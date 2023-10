Segundo debate presidencial 2023: qué cambios harán los candidatos para el duelo en la UBA

Luego de un primer careo en el cual los presidenciables se atuvieron a su guión, en esta oportunidad deberán debatir sobre los siguientes ejes temáticos: seguridad, trabajo y producción y, por último, desarrollo humano, vivienda y protección del ambiente.

De cara a las elecciones generales los candidatos de las distintas fuerzas políticas se verán nuevamente cara a cara este domingo en el marco de la segunda edición del debate presidencial. En esta oportunidad, la sede elegida es la Facultad de Derecho, en la ciudad de Buenos Aires.

Luego de un primer careo en el cual los presidenciables se atuvieron a su guión, en esta oportunidad deberán debatir sobre los siguientes ejes temáticos: seguridad, trabajo y producción y, por último, desarrollo humano, vivienda y protección del ambiente.Informate más

En este marco, los principales candidatos tomaron nota de los desaciertos que cometieron el domingo pasado y ajustaron algunas tuercas. Veamos.

Segundo debate presidencial 2023: cómo se prepara Sergio Massa

Contento con su desempeño en la primera instancia, una vez más la estrategia del oficialismo será polarizar con Javier Milei. El candidato a presidente de Unión por la Patria ve con entusiasmo su posible desempeño en el eje Seguridad, en el cual se siente cómodo. El ministro de Economía apelará a sus logros en el municipio de Tigre, tales como la instalación de botones antipánico y un centro de monitoreo. Lo preparan para la contienda discursiva en esta materia el diputado Ramiro Gutiérrez y Eduardo Feijoo, exsecretario de Tigre encargado del área.

En tanto, Massa prepara los ejes de Producción y Trabajo junto al secretario de Industria, José Ignacio de Mendiguren, y el equipo económico que conforman Guillermo Michel, Leonardo Madcur y Gabriel Rubinstein. En esta instancia se calzará el traje de ministro para destacar los números en materia de empleo bajo su gestión.

Respecto a Desarrollo humano, Vivienda y Protección del ambiente, temática introducida por la ciudadanía, el candidato de UP prepara su intervención junto al viceministro de Ambiente, Sergio Federovisky. En este punto, ya se anticipa una polarización con La Libertad Avanza. En declaraciones a la Televisión Pública Federovisky remarcó: “Detrás del negacionismo ambiental hay intereses económicos: la libertad es libertad para contaminar”.

En la primera instancia de debate, sorprendentemente, ninguno de los oponentes a Massa le preguntó por el «yategate» que protagonizó Martín Insaurralde. Esta vez, desde su equipo creen que no faltará la alusión, a la cual el candidato responderá destacando que pidió la renuncia del exfuncionario.

Segundo debate presidencial 2023: cómo se prepara Patricia Bullrich

La candidata a presidenta de Juntos por el Cambio es consciente de su mala performance en el primer debate. Horas después del domingo dijo haber sufrido una «gripe fuertísima» para justificarse. Por ello, sabe que no hay lugar para errores en esta segunda instancia.

La ex ministra de Seguridad se preparó, al igual que en las semanas previas, con simulacros en un set de televisión. La presión para este domingo también aumenta porque se confirmó la presencia de un invitado en el público: Mauricio Macri. El exmandatario, quien no cesa en su coqueteo con Javier Milei, estará presente en la Facultad de Derecho.

En el equipo de Patricia Bullrich apuestan a que se luzca en el eje Seguridad, área de la que fue ministra. No obstante, la estrategia no termina en la Facultad de Derecho. La candidata arremetió esta semana contra Javier Milei con una denuncia penal a la acusación que hizo el economista de que ella, como parte de Montoneros, habría «puesto bombas en jardines de infantes». En la misma línea, Bullrich armó una campaña en redes sociales para recordar los elogios que le daba tiempo atrás el economista le otorgaba.

A su vez, en esta estrategia de lleva y trae de los votos de la derecha, Bullrich continúa mostrando gobernabilidad apoyada por gobernadores de su espacio, quienes a fin de año tendrán a su cargo una docena de provincias

Segundo debate presidencial 2023: cómo se prepara Javier Milei

A la instancia televisiva del debate presidencial Javier Milei suma una aparición pública igual de importante en términos de audiencia. El sábado a la noche, el líder de La Libertad Avanza será el invitado del programa que conduce Mirtha Legrand, al cual asistirá acompañado por su pareja, Fátima Florez.

En una estrategia por mostrar un costado sensible del economista, desde hace semanas su entorno lo vinculó con la humorista, a quien el «león» fue a buscar al programa de Marcelo Tinelli causalmente el mismo día en que se conoció el escandaloso affaire de Martín Insaurralde en un yate en Marbella. Para mostrar distancia de «la casta», el candidato concurrió a los estudios de «Bailando por un Sueño» en un auto visiblemente sucio y que no era de alta gama.

En el entorno del candidato a presidente aseguran que no busca cambiar su estrategia respecto al primer debate, del cual lo consideran ganador. En este marco, buscan que continúe mostrándose «tranquilo y centrado».

Es en materia de Seguridad es en donde esperan que el líder de La Libertad Avanza se muestre más sólido y despliegue sus propuestas de mano dura. Respecto a Trabajo y producción, el economista se preparó con su candidato a secretario de Trabajo, Gustavo Morón, un exfuncionario de los gobiernos de Mauricio Macri y Alberto Fernández.

El candidato de La Libertad Avanza insistirá en negar el cambio climático, un tema que ya fue reconocido en tratados internacionales que tienen la adhesión de Argentina.

Las claves del segundo debate presidencial 2023

Después del evento organizado en el Centro de Convenciones Forum de Santiago del Estero, el segundo intercambio entre los postulantes presidenciales se llevará a cabo el próximo 8 de octubre.

Dónde se realiza

La Cámara Nacional Electoral (CNE) dispuso que el segundo debate presidencial se realizará en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), al igual que en 2015 y 2019. En caso de un tercer debate también se utilizará el edificio de la UBA como sede.

Quiénes participan

Los cinco postulantes a la presidencia se verán las caras el 1 de octubre para discutir, intercambiar ideas y captar el voto indeciso de cara a los comicios presidenciales. Una semana después, el 8 de octubre, replicarán el debate en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Tanto Javier Milei como Sergio Massa, Patricia Bullrich, Myriam Bregman y Juan Schiaretti confirmaron su asistencia.

Primer debate presidencial 2023

Ubicación de los candidatos

El 8 de octubre, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, se espera que los postulantes a la presidencia intercambien los puestos, por lo que el orden será: Schiaretti, Bullrich, Milei, Bregman y Massa.

Qué temas se debatirán

En el segundo acto, con sede en la Universidad de Buenos Aires, los competidores por el sillón de Rivadavia tendrán que discutir sobre Seguridad, Trabajo y producción; y Desarrollo humano, vivienda y protección del ambiente.

Estructura del debate

En cuanto a la estructura, los participantes deberán exponer y brindar sus respectivos discursos en el siguiente orden:

Presentación (1 minuto)

(1 minuto) Exposición en los bloques temáticos (2 minutos en cada tema)

en los bloques temáticos (2 minutos en cada tema) Preguntas y respuestas cruzadas (60 segundos)

cruzadas (60 segundos) Derechos a réplicas (60 segundos)

(60 segundos) Cierre (60 segundos)

Cómo será el operativo

La presentación se realizará ese día a partir de las 21:00 y participarán Javier Milei (La Libertad Avanza), Patricia Bullrich (Juntos por el Cambio), el ministro de Economía, Sergio Massa (Unión por la Patria); Juan Schiaretti (Hacemos por Nuestro País); y Myriam Bregman (Frente de Izquierda).

El debate se llevará a cabo bajo un estricto operativo de seguridad, por lo que la zona estará toda vallada y perimetrada sobre la Avenida Presidente Figueroa Alcorta, desde este sábado hasta el lunes a la madrugada.

Las últimas novedades de las elecciones 2023 y el debate presidencial en Argentina

El conductor radial Baby Etchecopar sorprendió a su audiencia al proponer durante su programa que «voten a Massa antes que a Milei».

El verborrágico y polémico periodista, proclive a manifestarse en contra del peronismo y los derechos sociales, se manifestó preocupado por lo que le podría pasar en país si el candidato libertario, Javier Milei, asciende al poder.

“Esto va a ser un desastre. Le gente no lo entiende. A esta altura no estoy para que voten a Patricia Bullrich, voten a Massa. Mirá lo que te llego a decir, eh. Pero Milei está desquiciado, no tiene estructura, está a los bolsazos”, dijo Baby Etchecopar.

