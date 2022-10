Según una encuesta, la mayoría de los argentinos cree que Cristina Kirchner es culpable en la causa de la obra pública

Según el último reporte mensual de la consultora Escenarios, la mayoría de los argentinos sigue con atención el juicio que enfrenta Cristina Kirchner por la obra pública y cree que la vicepresidenta es culpable.

Frente a la pregunta sobre qué opinión tienen respecto de la inocencia o culpabilidad de la ex mandataria, el 57,4% consideró que es culpable, el 18,6% que es inocente y el 24% no tiene una opinión definida. En el segmento de la clase media, la representación sobre la culpabilidad se elevó a más del 75% y en el segmento de clase baja cayó al 41%. El único rango etario en el que la consideración de culpabilidad está por debajo de la media es en el grupo que va de 16 a 40 años: el 52% opinó que es culpable, el 19% que es inocente y el 28% no tiene una opinión definida).

En primer lugar se había consultado a los encuestados sobre qué tan informados se consideran frente a la causa de la obra pública. La mayoría de aseguró conocer el caso: el 31,8% dijo estar muy informado y el 35,2% informado. Es decir, estamos ante un caso con fuerte repercusión pública, con el 67% siguiendo de cerca el desarrollo del juicio. Los mayores de 60 años y los residentes en la provincia de Buenos Aires tienden a estar más informados sobre la causa que la media nacional (+ del 76% está informado), mientras que los sectores sociales de clase baja tienden a estar menos informados que el promedio (53%). La clase media es el segmento altamente informado por sobre la media nacional: más del 80% está informado.

Asimismo, consultados por el sentimiento que generó el atentado a la Vicepresidenta, las respuesta más mencionada fue indiferencia (31%), seguida por sorpresa (15,2%), tristeza (13,9%), rechazo (11,4%) y enojo (10,8%). “El sentimiento dominante de indiferencia, en un hecho de suma gravedad social, política e institucional, es una expresión o un reflejo del distanciamiento profundo entre un sector amplio de la sociedad, la clase política en general y el kirchnerismo en particular”, concluyeron en el informe.

Por último, en cuanto a la intención de voto respecto a Cristina Kirchner, el 57,82% manifestó que “nunca la votaría”, el 22,58 que “seguramente la votaría”, el 10,08% “podría llegar a votarla” y el 9,53% no sabe.

En cuanto a la causa, justamente hoy la Cámara Federal de Casación Penal rechazó las recusaciones de la defensa de la Vicepresidenta contra los jueces del Tribunal Oral Federal 2, Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu, y contra los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola. Se trata de quienes la juzgan en el caso por la obra pública en Santa Cruz.

Los jueces de la Sala V de Casación, Javier Carbajo, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, rechazaron la apelación que el abogado Alberto Beraldi había presentado contra la decisión del tribunal de descartar las recusaciones. “Por regla general, las resoluciones que deciden acerca de recusaciones no son susceptibles de ser impugnadas ante esta instancia. Pues, no se trata de la sentencia definitiva de la causa, ni tampoco de alguna equiparable a ella”, dijeron los magistrados en su resolución a la que accedió Infobae.

La defensa había recusado a Luciani y Giménez Uriburu por temor de parcialidad y objetividad por integrar el equipo de fútbol Liverpool que jugó un torneo en la quinta “Los Abrojos”, propiedad del ex presidente Mauricio Macri, dado que durante su gobierno se presentó la denuncia penal que derivó en el juicio oral que se está desarrollando y se encuentra en su etapa final.

