Se viralizaron fotos de Graciela Alfano en micro bikini a los 71: “Libre de prejuicios”

Graciela Alfano disfruta de un gran momento personal. La actriz está enamoradísima del empresario Carlos Bustin, con quien se mostró en público en Punta del Este a fines de enero, y a través de sus redes no tiene ningún problema en lucirse en micro bikini, mostrando que en las redes sociales todos pueden sacar su lado más sexy.

Grace, a los 71 años, compartió fotos arriba de un yate solo vestida con diminuto traje de baño y unos lentes de sol. “Cada día un horizonte nuevo, libre de prejuicios y ataduras del pasado, disfrutando cada día en la compañía de quien nos entiende y acepta tal cual somos. ¡A vivir así! Los amo”, escribió.

Sus fotos y videos bajo el sol y mostrando mucha piel no tardaron en viralizarse. No por nada en sus redes sociales se hace llamar Icono Alfano. “Comparto con ustedes este domingo de relax y disfrute a full. Los quiero”, puso, mientras la llenaban de me gusta y comentarios elogiándola.

Se viralizaron las fotos de Graciela Alfano en micro bikini arriba de un yate. (Foto: Instagram)

No es la primera vez que la exmodelo da que hablar en las redes. Acostumbrada a las sesiones de fotos que la convirtieron en un sex symbol de nuestro país, hace unos meses apareció luciendo un traje de baño que fue tendencia. El modelo se caracteriza por su simpleza y sofisticación, consta de un corpiño triangular y una parte inferior estilo colaless, ambos ajustables mediante tiras que se atan a los lados, garantizando una silueta destacada.

Hace pocos días, como parte de las reflexiones que suele hacer en su cuenta de Instagram, en la que tiene casi un millón de seguidores, compartió unas palabras en el Día de la Mujer. “El acto más valiente para una mujer es pensar por sí misma, y en voz alta” Coco Chanel”, citó. “¡Haber tenido esa valentía es lo que hizo que llegara hasta aquí, fuerte e íntegra! ¡Les deseo coraje y energía mujeres del mundo! ¡Feliz día a todas! Las quiero”, puso.

Graciela Alfano posando en bikini en su larga carrera como modelo y actriz, (Foto: Instagram)

En un momento de su vida donde no siente que tiene que responder a mandatos sociales, Alfano confesó las relaciones de intimidad que tuvo con mujeres. “He sentido enamoramiento por mujeres con las que no he tenido sexo y he tenido sexo con mujeres de las que no me he enamorado. Creo que uno se enamora de la persona”, se sinceró en Mañanísima sobre los vínculos que ha tenido.

“Afortunadamente, he conocido mujeres talentosísimas que por su inteligencia te dejan dada vuelta y tenés ganas de estar con ellas todo el tiempo, escucharlas todo el tiempo. Tal vez lo que faltaría es la parte física. Me parece que corren por lugares separados”, reveló. “Uno puede tener muy buen sexo con alguien a quien no ama y podés amar a alguien con quien no tenés sexo. Es indiferente”, sentenció la exvedette en el ciclo de Carmen Barbieri.

Graciela contó que nunca estuvo en pareja con ninguna mujer, pero sí fueron “relaciones del momento”. “Yo no he contado mis cosas por contarlas, sino un poco para dar permiso. Siento que la sociedad es un poco pacata, un poco mentirosa, un poco doble moral”, lanzó, siempre provocativa. “Las personas famosas y que estamos muy bien paradas en la vida y que podemos hacer lo que hicimos sin ninguna culpa y si nos critican, que no nos importe un pito y que no nos entre balas, me parece que tenemos la obligación de poder liberar a toda la sociedad de esa moralina estúpida, de esa cosa pesada del ojo del otro que avergüenza”, concluyó.

Graciela Alfano compartió fotos en micro bikini arriba de un yate. (Foto: Instagram)