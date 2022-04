Se reúnen las listas no azules del MPN en el interior de Neuquén

El sector del MPN que sigue al diputado nacional Rolando Figueroa prefiere que no se lo denomine como lista Violeta. Son “equipos de trabajo” que este sábado a las 17 estarán en Chos Malal. Por su parte, la Azul y Blanca que lidera Guillermo Pereyra (senador mandato cumplido y ex dirigente petrolero) comenzará a las 10 en Zapala.

La lista Azulse demoró tanto en organizar el cónclave en El Chocón, que otras dos líneas se adelantaron en organizar encuentros. Las y los azules se iban a reunir a fines de febrero, luego los líderes reprogramaron para marzo y la última cita quedó establecida para el 30 de abril.

En el norte neuquino, el encuentro con Figueroa será a las 17 en el Club Sociedad Estudiantil de Chos Malal. Ya hubo encuentros previos en Neuquén y Plottier para elaborar proyectos y la propuesta de trabajo para este encuentro también tiene cariz de reunión de trabajo, se indicó.

No se indicó si los adherentes y emepenistas que siguen a Figueroa disputarán las seccionales, por ejemplo.

En el caso de la Azul y Blanca, la reunión se centrará en consolidar el espacio y analizar posibilidades para disputar los cargos electivos y analizar si disputarán esos espacios.

“Nos vamos a reunir referentes de toda la provincia en Zapala , estamos en el armado, en la construcción política de la provincia. Yo no soy candidato a nada, cada uno va a exponer para dónde vamos porque estamos perdiendo identidad; queremos construir en una forma distinta, territorial. No sé si vamos a participar para junta de gobierno y convencionales, analizaremos si se disputan las seccionales. Estamos hablando de cambiar la calidad de vida de la gente, ganar las elecciones con buenos candidatos no amontonando gente en colectoras”, planteó Pereyra en declaraciones radiales a la 750Nqn.

Con la presencia de militantes y referentes de toda la provincia, la línea interna del MPN que conducen Guillermo Pereyra y Marcelo Rucci produjo en Zapala, su acto político de lanzamiento de la Agrupación de cara al proceso electoral interno del partido provincial.

“No venimos a romper con el partido”, señaló Guillermo Pereyra y resaltó que la agrupación Azul y Blanca no va en contra de nadie, “venimos a cambiar la forma de hacer política”.

“Con la participación de todos, sin candidatos impuestos. Porque los candidatos para participar de las internas del MPN los van a elegir ustedes. Fíjense la diferencia con los otros espacios, nosotros no vamos a elegir los candidatos a dedo, los vamos a acompañar en una construcción colectiva”, aseguró.

Pereyra hizo un repaso sobre el fracaso de los gobiernos nacionales y pidió tener memoria “cuando vengan los representantes de los partidos nacionales en campaña. Recordemos que senadores y diputados nacionales recorrieron la provincia buscando el voto y no volvieron nunca más”.

Dijo que para plantarse frente al centralismo porteño “nuestro proyecto debe trascender las fronteras del MPN y llegar a todo el pueblo de Neuquén, a los independientes e inclusive a aquellos partidos que quieran participar de este espacio, porque estamos por amor a Neuquén y no por un interés personal”.

A su vez, criticó la deuda impagable con el FMI que adquirió la gestión de Mauricio Macri y observó que por ese motivo “ahora el Gobierno Nacional ha apuntado todos los cañones a la provincia del Neuquén; porque tenemos gas, tenemos petróleo, tenemos energía. Como se quedaron sin caja, los partidos nacionales vienen por nosotros. Creen que va a ser la solución si ganan en la provincia”.

En esto ponderó la trayectoria del MPN “porque se plantó para no dejarlos entrar ni ahora ni antes, cuando se querían llevar al ISSN y la caja de jubilaciones y no lo permitimos”.

Pereyra también apuntó contra la pérdida de identidad en el partido, “pero nosotros queremos recuperarla”.

Criticó el uso de colectoras, “que muchas veces dejan afuera a nuestros propios candidatos, y transforman la política en un negocio». Por eso explicó que “tenemos que atacar estos negocios para tener una provincia rica, donde se combata la desocupación”.

“Llevo muchos años en la dirigencia gremial y jamás negocié de espaldas a los trabajadores, de la misma manera en la política no voy a negociar de espaldas a mis compañeros, ni al pueblo. No voy a ser candidato, estoy aquí porque quiero mucho a mi provincia y a mi partido; y no los voy a dejar caer”, concluyó.

Marcelo Rucci: “Las puertas están abiertas para todos”

El ex intendente de Rincón de los Sauces y secretario general del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, Marcelo Rucci, dijo que “cuando hablamos de la línea Azul y Blanca, venimos a decirles que ustedes tienen la posibilidad de ser los candidatos. Las puertas están abiertas para todos, no necesariamente tienen que ser petroleros. Tenemos compañeros universitarios, independientes, empresarios, trabajadores, deportistas; por eso venimos a abrirles las puertas para que cada uno busque el lugar y se lo gane”.

“Acá tenemos la posibilidad de volver cada uno a su localidad y multiplicar el mensaje. Este espacio no lo da el MPN ni ningún partido político; porque vemos que los candidatos y los funcionarios son puestos a dedo. Y lo pudimos ver en la pandemia, que cuando más los necesitábamos se quedaron cómodamente en la casa”, agregó.

Rucci aseguró que la Azul y Blanca está en lucha “porque a esta provincia la están entregando” y criticó que en la Legislatura “llaman a las productoras a ver qué les parece un proyecto de ley, ¿vamos a hacer una ley para los neuquinos o vamos a hacer una ley para las corporaciones?. Hay que hacer una ley que nos represente a los neuquinos”.

En este sentido, denunció que “nos están invadiendo la provincia las corporaciones políticas nacionales, las corporaciones empresarias nacionales y extranjeras; porque esta provincia tiene una gran oportunidad a través de los hidrocarburos”; y recordó que como contrapartida más de cien Pymes cerraron desde el inicio de la pandemia “y el 80% de las que quedan están agonizando. No queremos planes sociales, queremos trabajo”.

Por último, remarcó que la agrupación Azul y Blanca “es lealtad, no esos vivos que vinieron acá para tener un cargo y después sacaron los pies del plato. Esos son traidores”; y reclamó que se abran las seccionales y “que la Junta de Gobierno y la Convención, estén al servicio del pueblo y no al servicio de cuatro vivos, que han transformado al MPN sin respetar ninguna bandera».

Participaron del encuentro el vicepresidente primero de la Cooperativa CALF, Martín Pereyra; la intendenta de Rincón De Los Sauces, Norma Sepulveda; la presidenta del Concejo Deliberante, Daniela Rucci; la presidenta del Concejo Deliberante de Añelo, Delia Díaz; Hugo Salazar ex intendente Buta Ranquil, el convencional (MC), Jorge ‘Luli’ Allende; el ex concejal neuquino Hugo Righetti; el ex viceintendente de Junín de los Andes, Enrique ‘Quique’ Flores y el presidente de la Seccional Huiliches del MPN, Andrés ‘Chino’ Figueroa; el secretario de Industria y Tecnología de Plaza Huincul, Marcos Miranda; el concejal de Loncopué, Carlos ‘Gata’ Fuentes; también participaron funcionarios comunales y dirigentes de entidades intermedias, deportivas y culturales de distintas localidades de la provincia.

Fuente: Diario Rio Negro