Se retiró el Kun Agüero

Con lágrimas en los ojos y la voz entrecortada, Sergio “Kun” Agüero comunicó que no podrá seguir jugando al fútbol a causa de la afección cardíaca detectada en octubre tras un partido de la Liga española.

“He decidido dejar de jugar al fútbol profesional. Ya todos saben el por qué, estoy orgulloso y feliz por mi carrera”, subrayó el ‘Kun’ Agüero entre lágrimas, en una emotiva despedida que brindó con una rueda de prensa en las instalaciones del estadio catalán Camp Nou.

El delantero surgido de Independiente de Avellaneda deja tempranamente la actividad debido a que no prosperó el tratamiento médico que lleva adelante desde hace dos meses para superar la arritmia cardíaca que se le detectó en octubre pasado, durante un partido de Liga ante el Alavés.

“Agradezco a Independiente, donde me formé; al Atlético de Madrid, que apostó por mí y me trajo a Europa; al City, que me trató de maravillas; y al Barcelona, que me apoyó en un momento importante de mi carrera”, enumeró el ‘Kun’.

“Agradezco también a todos los hinchas de los clubes donde jugué y a la selección argentina, que es lo que más amo. Me voy con la cabeza alta y muy feliz. No sé qué me esperara en mi nueva vida pero tengo gente que me quiere y me desea lo mejor”, añadió Agüero, a quien acompañó el presidente del Barcelona Joan Laporta y su ex técnico en el City, el catalán Josep Guardiola.

El jugador precisó este miércoles que tomó “la decisión hace diez días, hice todo lo posible para ver si había alguna esperanza, pero no había muchas”.

“Estoy muy orgulloso por mi carrera y muy feliz, siempre he soñado jugar al fútbol desde los cinco años, cuando toqué una pelota”, añadió el delantero azulgrana.

“Menos mal que me pasó ahora y no antes (más joven)”, afirmó Agüero, considerando que deja el fútbol con una gran carrera tras de sí.

Agüero dijo que se tomará ahora un descanso, pero en el futuro espera “seguir vinculado al fútbol”.

Las frases más destacadas del Kun Agüero

“He decidido dejar de jugar al fútbol profesional”

“Es un momento muy duro, pero estoy convencido por la decisión que tome ya que se trata de mi salud”

“Lo médicos me dijeron que lo mejor era dejar de jugar”

“La decisión la tomé hace 10 días”

“Hice todo lo posible para ver si había alguna chance, pero no podía seguir”

“Estoy muy orgulloso por mi carrera”

“Cumpli mi sueño de jugar en primera división y de jugar en Europa”

“Las primeras semanas fueron muy duras y los médicos me decían que había posibilidades de dejar el fútbol. Así que era algo que venía procesando”.

“Es verdad que hasta último momento no perdí las esperanzas, pero la realidad es que se trata de mi vida y esta es la decisión correcta”.

“Menos mal que esto me pasó ahora y no antes”

“Los momentos más lindos de mi carrera fueron el gol a Racing jugando para Independiente, la Europa League con el Atlético, el gol ante el QPR que le dio el título al Manchester City y la Copa América”

“No me quiero olvidar de mi último gol: fue al Real Madrid y la verdad es que fue muy emocionante”.

