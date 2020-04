Se otorgaron más de 1.000 millones de pesos en créditos a empresas

Emprendedores, profesionales y comerciantes de las localidades de Neuquén capital, Villa Pehuenia, San Martín de los Andes, Villa la Angostura, Plottier, Villa El Chocón, Picún Leufú, Zapala, Huinganco, Chos Malal, Junín de los Andes, Piedra del Águila, Centenario, Aluminé, Caviahue, Cutral Co, Moquehue, Villa Traful, Rincón de los Sauces, Andacollo, San Patricio del Chañar y Vista Alegre han recibido esta asistencia financiera, mientras que 519 solicitudes crediticias continúan en proceso de gestión.

Para acompañar a micro y pequeñas empresas y trabajadores autónomos y monotributistas que no pueden acceder al BPN y que hayan sido afectados por la pandemia de coronavirus, el Iadep dispuso de una línea de financiamiento para la emergencia de 100 millones de pesos.

Para clientes que no acrediten la nómina de empleados con el BPN, el plazo será de 12 meses y la tasa de interés para la pyme será del 20 por ciento TNA (la tasa es 24 por ciento, pero con un subsidio del Iadep del 4 por ciento). También incluye un plazo de gracia de tres meses a tasa cero.

lun Abr 27 , 2020

