Sapag: «El MPN está abierto y lo demostramos con más afiliaciones»

El ex gobernador de la provincia y dirigente del Movimiento Popular Neuquino, habló sobre la actualidad y el futuro del MPN de cara a un año 2023 que será electoral.

«El partido está abierto y demostramos con diez mil nuevas afiliaciones. El enemigo es el problema de la gente y no las personas adversarias», aseguró Sapag .

Además, manifestó que «la legitimación se ve en la voluntad del pueblo y la alternancia la encontramos en nuestras internas partidarias».

«Veo que seguimos siendo un partido fuerte y consolidado. Tenemos los pies en la tierra y estamos cerca de la gente. Lo veo fuerte y superó los piquetes de abril. Lo veo como un partido esperanzador» , agregó.

El dirigente reflexionó que «los piquetes de abril pusieron en juego al MPN y demostramos fortaleza». Por otro lado, aseveró que la pandemia fue una «difícil etapa que debió atravesar Gutiérrez».

«Pobreza e inflación generados en una Argentina que no encuentra el rumbo. Nuestros adversarios, nuestros enemigos, no son las personas sino que son los problemas. Gobernar no es fácil en tiempos de crisis, hay que estar atentos, muy despiertos y con los pies en la tierra. Hay que trabajar mucho», dijo.

Agregó que «creo que la interna del MPN está planteada como obligatoria, como siempre lo ha sido. No creo que sea el momento más difícil del MPN, en el 70 hubo convivencias complejas. Yo estoy tranquilo, el MPN está abierto. Gobernar en pandemia es un desafío histórico, el gobierno provincial estuvo a la altura en todos los sectores», comentó.

Fuente: NoticiasNQN

Ex gobernador de Neuquén, Jorge Sapag. -Aniversario del MPN. Internas-.