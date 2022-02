Santi Maratea, el influencer detrás de las colectas solidarias que se viralizan en redes

Durante este fin de semana el nombre Santiago Maratea cobró relevancia en redes sociales y portales de la Argentina: en menos de 24 horas consiguió mas de $100 millones para ayudar a combatir los incendios en la provincia de Corrientes. ¿Qué hay detrás de este influencer que moviliza millones?

Maratea nació en San Isidro el 25 de junio de 1992. Es el menor de cuatro hermanos y hace tres años sufrió la pérdida de su madre que se quitó la vida.

Santi comenzó a ser reconocido por los jóvenes a través de Twitter y YouTube en la última década. Pero su fama se agigantó cuando comenzó a hacer contenido en Instagram. Allí, cautivó público de todas las edades e incluso llegó a tener su propio programa radial, llamado Generación perdida, por Vorterix.

En la actualidad, Maratea tiene más de 2 millones y medio de seguidores en Instagram y más de seis millones entre todas sus redes sociales. Consciente de su relevancia e influencia, en el último tiempo comenzó a organizar colectas solidarias de todo tipo.

Santiago hace notar la importancia que le da a sus movidas solidarias, no solo en términos económicos: suele dedicar varios posteos para seguir el avance del tema, y, siempre que puede, se acerca personalmente a colaborar.

Incluso, algunas de estas historias tuvieron finales tristes, y Santi, auténtico, no tuvo problema en mostrar su dolor y tristeza en aquellos momentos.

Las campañas solidarias más conocidas de Santi Maratea

El joven colaboró, por ejemplo, para tratamientos casi imposibles de realizar, como el de Ezra, que padecía un cáncer muy agresivo, o para conseguir medicamentos costosos, como el que necesitaba el locutor Julio Sosa para combatir la ELA.

Además, ayudó en causas menos conocidas, como la donación de casi 100 mil dólares a los atletas argentinos que querían viajar al Sudamericano de Ecuador.

También decidió donar dinero a un santuario de elefantes, para el traslado de Tamy desde el Ecoparque de Mendoza a Brasil y, en otra ocasión, recaudó más de dos millones de pesos para la comunidad Wichi en Salta.

Otro caso muy recordado es el de Emma, una bebé con Atrofia Muscular Espinal (AME) que necesitaba el medicamento más caro del mundo, valuado en más de dos millones de dólares. Maratea juntó el dinero en tiempo récord.

El beneficio de Santiago Maratea con las colectas solidarias

A fines del año pasado, Santiago Maratea habló del beneficio económico que obtiene de las colectas solidarias que hace a través de sus redes sociales: “Me podría haber hecho famoso por saber usar muy bien los bitcoins y usar mi poder de inversión en ayudar a otra gente, pero lo más groso que yo tengo es la cantidad de personas que se suman, lo alto que es mi rating, si lo comparamos con la tele, cuando me pongo a ayudar”, expresó en Los ángeles de la mañana.

“Cada vez que hago una colecta la cantidad de gente que ve mis historias sube. Es evidente que hay un interés en la gente en ser parte, en pertenecer. Uno puede usar la empatía como motor de productividad. A mí me va mejor y gano más plata porque ayudo a otras personas… Yo vivo del laburo que tengo de siempre y es con las marcas y como influencer”, contó el joven sobre su fuente de ingreso.

Luego, confesó que perdió varios sponsors por sus colectas benéficas: “Tuve que dejar muchas marcas de lado también, porque me quise meter en temas que abarcaban las marcas para las que laburaba y no podían encargarse en ese momento. He dejado a las empresas que mejor me pagaban pero la fuerza que tiene lo que hago genera mucha más plata que el trabajo que tengo como influencer. Nada funciona tanto como esto”.

Por último, reconoció que para él, su fuente de ingreso ya está cubierta con su presencia mediática: “Con las redes yo tengo un negocio armado que camina solo. Puedo desaparecer cinco meses y el negocio va a seguir funcionando igual”.

