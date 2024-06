Salud, jubilaciones, políticas sociales y hasta seguridad, al tope de los recortes libertarios

El ajuste del gobierno de Javier Milei no dejó ningún área sin tocar y hubo podas profundas en la mayoría de las áreas, que se suman a una caída interanual de la ejecución presupuestaria. Una de las claves es la falta de Presupuesto 2024, por lo que no se actualizaron por inflación las partidas, pero también hubo bajas significativas del gasto en términos reales. En el Ejecutivo se jactan del refuerzo de las partidas en políticas sociales, pero los números también muestran que no hubo incrementos ciertos. Las fuerzas de seguridad fueron también blanco de los recortes de La Libertad Avanza.

La motosierra de Javier Milei no dejó ningún área sin tocar en el Estado nacional desde que comenzó a funcionar, el pasado 10 de diciembre. Existieron recortes profundos en salud, jubilaciones, obras públicas y en la política alimentaria pero también en seguridad, rompiendo el relato libertario. La ejecución presupuestaria experimentó una caída interanual del 28% solamente en seis meses.

El objetivo que se trazó el Presidente de ajustar el gasto público lo está cumpliendo con creces. Primero, porque tiene el mismo cálculo de ingresos y egresos que en 2023, sin actualización por inflación. Y segundo, porque el nivel de gasto hasta que se desarrolló el 31 de mayo tiene bajas significativas en términos reales en relación al mismo período del año pasado.

Por ejemplo, gracias a la actualización de haberes jubilatorios por debajo de la inflación, que fueron parcialmente compensados por bonos, el organismo que se encarga de la seguridad social, Anses, ejecutó $ 9.222.417 millones, con una caída del 26,9% en términos reales. Y las jubilaciones y pensiones sufrieron una pérdida del poder de compra del 25%.

Milei arribó a la conducción de la Casa Rosada anticipando que su programa económico iba a contemplar a “los caídos”, aquellos sectores más vulnerables de la sociedad, a través de la asistencia del Ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello. “Va a tener billetera libre”, dijo antes de asumir la presidencia. Pero esas palabras no se plasmaron en hechos ya que la estratégica Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia enseñó en su nivel de gasto una baja del 40%. De hecho, las transferencias a comedores comunitarios y merenderos sumaron $ 451 millones, en contraste con los $ 9.386 millones de igual período de 2023, una baja del 95,2%.

Hay otras cifras que dan cuenta del recorrido de Capital Humano en este 2024: ajustó programas como Potenciar Trabajo (-67%), el Plan Nacional de Primera Infancia (-79%), Economía Social (-99%) y el Plan Nacional de Protección Social, con una caída del 94%. En los pasillos de la Casa Rosada, según le consta a PERFIL, los funcionarios que mayor diálogo tienen con el jefe de Estado se jactan del incremento del gasto social y colocan como ejemplo las erogaciones para los beneficiarios de la Tarjeta Alimentar al no tener intermediarios. No obstante, contó con un recorte real de 24% esa prestación.

En Salud también apareció la motosierra, con casos elocuentes en programas sensibles, todos con mermas importantes. Figura, por ejemplo “Acceso a Medicamentos, Insumos y Tecnología Médica” (-52%), “Respuesta al VIH, Infecciones de Transmisión Sexual, Hepatitis Virales, Tuberculosis y Lepra” (- 75%), Atención Sanitaria en el Territorio (-97%), y el Fortalecimiento del Sistema Público de Salud (-72%). Es más: los programas de prevención de enfermedades no transmisibles, endémicas y patologías específicas contaron con recortes de entre el 58% y el 72%. En el plan del ajuste, aparece el conjunto de Hospitales Nacionales, que tuvieron recortes que van entre el 9% y el 24%. El “no hay plata” recayó también en el Instituto Malbrán y la Anmat, agencia reguladora de los medicamentos, con el 19% y 15% respectivamente. Mientras que la Agencia Nacional de Discapacidad, que maneja el abogado de Milei, Diego Spagnuolo, se mantuvo alineada al objetivo del achique y mostró un ajuste del 27%.

En tanto, servicios sociales como Agua y Alcantarillado (-59%), Vivienda y Urbanismo (-75%) y Educación (-43%) también contaron con problemas. En materia de subsidios de energía, las transferencias a la firma Enarsa fueron de $ 603.366 millones (es decir, una baja del 59,3% en términos reales).

28% fue la caída de la ejecución presupuestaria en los primeros seis meses de gestión

Hasta la seguridad en la era Milei pasó por las cuchillas de la motosierra pese a que el economista expresa cada vez que puede es una prioridad en su gestión y Patricia Bullrich, la encargada del área, habla de los progresos que cosechó durante este tiempo. Todas las fuerzas de seguridad sufrieron, comenzado por Policía Federal (-26%), Gendarmería Nacional (-25%), Policía de Seguridad Aeroportuaria (-17%) y Prefectura Naval (-24%). El mismo escenario se da en las Fuerzas Armadas, con baja en la ejecución presupuestaria en el Ejército (-11%), la Armada (-18%), y la Fuerza Aérea (-10%).

Otro dato adicional que surge al ver qué pasó con un programa dedicado al narcotráfico que depende de la cartera de Bullrich, el de Delitos Complejos y operaciones antidroga: en relación al mismo período del año pasado, se gastó un 37% menos y el presupuesto en lo que va del año no se modificó a diferencia de otros programas: es de 37.670 mil millones, con una erogación de 23.724 millones, es decir que se gastó un 62,98%. Juan Pablo Costa, del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), que analizó todos los números, sostuvo ante este medio que “hay caídas en la ejecución por encima del 30% en general, salvo los servicios de deuda pública que solo caen 3 puntos. El resto de las funciones cayeron muchísimo, al igual que pasa con todos los ministerios. Se observaron las prioridades de gestión en este tiempo”.

Áreas en rojo