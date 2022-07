Ruiz ya tiene un nuevo partido con el que buscará la reelección

“Vamos por la reelección de la Municipalidad de Plottier, estamos en la construcción de un partido de distrito federal, por lo que no solo vamos a poder postularnos para la intendencia, sino con diputados provinciales, nacionales, y también para gobernador de la provincia”, lanzó la jefa comunal.

Ruiz aseguró que varios líderes de espacios políticos ya se acercaron a ella para unificar fuerzas en este nuevo partido, pero que aún no quiere dar detalles ya que están en construcción.

gentileza

El nombre de esta nueva fuerza está definido indicó Ruiz, y dijo que ya concluyó la primera etapa de presentaciones, que están realizando la segunda y que, una vez completado los requisitos que establece la justicia, anunciará el nuevo partido.

“Esto surge a partir de la propia gente que ve el trabajo que llevamos adelante día a día, y que quiere sumarse para tener un mejor Plottier”, comentó la jefa comunal.

Ruiz consideró que no se sabe qué va a pasar con el partido Siempre -que preside Andrés Peressini- ya que la Justicia los convocó a dar explicaciones y aún no emitió fallo al respecto.

“Por eso no me quiero quedar en la incertidumbre, también se trata de poder tener un lineamiento hacia adelante y llevar adelante esta construcción ya que hay muchos vecinos involucrados, y eso me gusta mucho, porque la participación es bien amplia”, aseguró Ruiz quien aclaró que ella irá por la reelección en 2023.

La intendenta aclaró igualmente que aún no envió su renuncia al partido y dijo que espera poder afiliarse pronto al nuevo que está en proceso y de esa forma dejar desestimada su participación en la fuerza que la llevó a la intendencia por primera vez.

Con ella se irían muchos vecinos que había afiliado cuando estuvo en campaña y que ya no encuentran su lugar en el actual partido. “Estamos en distintas sintonías con Andrés Peressini, no nos llevamos bien, él piensa de una manera y yo de otra”, consideró la dirigente.

Ruiz recordó que las diferencias con su antecesor comenzaron en el primer año de la pandemia del coronavirus cuando ella no acató todas las restricciones que emitió el gobierno provincial. “En Plottier acompañamos al comerciante, y teníamos un contacto diario con los vecinos y entendimos que se podía trabajar. Fue solo pensar diferente”, aseveró.

Fuente: LMN