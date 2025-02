Rolando Figueroa sumó apoyo de referentes del MPN

El Movimiento Popular Neuquino (MPN) consolidó su respaldo al gobernador Rolando Figueroa de cara a las próximas elecciones legislativas, con un fuerte apoyo de presidentes de las seccionales del partido. A través de un documento, los referentes destacaron «su compromiso con los valores históricos del partido», tales como la defensa de los recursos provinciales, la autonomía política y el desarrollo del interior, marcando distancia de las políticas centralistas que priorizan los intereses porteños.

Los intendentes y jefes comunales del partido ya se habían manifestado en esa dirección. No así la junta de gobierno que conduce el ex gobernador Omar Gutiérrez y que lleva meses inactiva. Las bases no esperaron a que reaccione.

Figueroa, quien lidera el Frente Neuquinidad, logró alinear a las bases del MPN y fortalecer una coalición que integra a diversas fuerzas políticas, entre ellas el PRO, la UCR, sectores del peronismo y expresiones libertarias como Arriba Neuquén. Esta unidad se presenta como clave para enfrentar los comicios, donde la provincia renovará tres bancas en el Senado y tres en la Cámara de Diputados.

A favor de una dirigencia «comprometida»

Los presidentes de las seccionales resaltaron la necesidad de un liderazgo provincial que priorice el bienestar de los neuquinos por encima de los intereses sectoriales. En el documento firmado, afirmaron: “La sociedad exige una dirigencia comprometida, transparente y unificada, que deje de lado las mezquindades para trabajar en conjunto por el desarrollo de nuestras comunidades”.

La declaración también destacó los avances logrados en la gestión de Figueroa, al señalar que “el trabajo en equipo entre el gobierno provincial, los municipios y las comisiones de fomento ha permitido la puesta en marcha de obras y proyectos clave en las 57 localidades de la provincia”.

Desde su llegada al gobierno, Figueroa logró garantizar la gobernabilidad con el apoyo de más de 30 intendentes y diputados provinciales del MPN, quienes acompañaron las políticas del mandatario, respetando la institucionalidad. La firma del documento refuerza esa postura y proyecta un escenario de unidad de cara a los desafíos electorales de 2025.

El frente Neuquinidad se posiciona como la principal fuerza política, en un escenario donde las encuestas anticipan una polarización entre esta coalición y La Libertad Avanza. El respaldo partidario no solo fortalece a Figueroa, sino que consolida una estrategia conjunta para enfrentar los próximos desafíos.

La carta fue firmada por los presidentes de las seccionales, que se mencionan a continuación.

Aluminé: Alamo Gabriel

Añelo: Parada Fabiana

Buta Ranquil: Alarcón Alejandra

Catan Lil: Varela Lucrecio

Chos Malal: Gutiérrez Hugo

Collon Cura: Figueroa Adriana

Cutral Co: Sepulveda Juan

Lacar: Vita Natalia

Loncopue: Espinoza Claudio

Los Lagos: Caruso Willy

Minas: Parada Andrea, López Juan Carlos

Neuquén: Chapino Germán

Ñorquin: Sánchez David

Picunches: vocal Riquelme Silvana

Picun Leufú: Casteblanco Carlos

Plaza Huincul: Bobadilla Anahí

Plottier: Abdala Lorena

Rincón de los Sauces: vicepresidenta Sepulveda Norma

Senillosa: vicepresidente Rivas Víctor Rolando

Zapala: Mardones Iván