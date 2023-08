Rolando Figueroa se reunió con el representante regional de la FAO Mario Lubetkin para trabajar en la implementación de programas de seguridad alimentaria en la provincia

El gobernador electo de la provincia del Neuquén, Rolando Figueroa, visitó la sede regional de la FAO en Santiago de Chile, donde se reunió con el subdirector general y representante regional para América Latina y El Caribe, Mario Lubetkin; acompañado por el Oficial Superior de Políticas para América Latina y el Caribe y representante de la FAO ad interim en Argentina y en Uruguay, Jorge Meza, y funcionarios del organismo. En el encuentro con los representantes técnicos de la Organización de la Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, Figueroa brindó un panorama sobre la actualidad y las potencialidades de la provincia, y dijo que el principal objetivo es que los avances en materia económica y productiva “impacten en la calidad de vida de los ciudadanos”.

“Creemos que el trabajo que realiza la FAO tiene una gran oportunidad de despliegue en nuestra provincia”, explicó el futuro gobernador y recordó que parten de un diagnóstico “de una provincia con recursos, pero con un 38% de pobreza. Eso es lo que tenemos que atacar y transformar”.

Por su parte, Mario Lubetkin destacó la reunión con Figueroa y dijo que el objetivo es lograr rápidamente resultados, “reducir los niveles de hambre y de pobreza, porque sin eso no hay posibilidad de desarrollo ni de provincia ni de país”. Por otra parte, recordó que la FAO es la agencia líder global de las Naciones Unidas en temas como la planificación territorial para impulsar la agricultura sostenible, la seguridad alimentaria y la gestión de riesgos para promover la adaptación y la resiliencia al cambio climático: “desde ese punto de vista hemos identificado varios puntos en los cuales podemos actuar rápidamente y los desafíos son inmediatos. Nos pondremos a trabajar desde ya para que cuando asuma se puedan comenzar a implementar estas ideas y que los ciudadanos de la provincia puedan ver resultados a corto plazo”.



“Para nosotros es importante apoyar a los gobiernos locales y no solo centrales, las oportunidades que tiene Neuquén son extraordinarias. Nuestro compromiso es apoyar con nuestros técnicos para que avancen en una alimentación saludable y una agricultura resiliente”, agregó.

Ambos coincidieron en que el gran desafío de la región es transformar una parte de los recursos en inversión social para el desarrollo de la economía, y en este sentido Lubetkin remarcó que la misión del organismo es apoyar a los gobiernos locales para cumplir sus objetivos en materia de agricultura y alimentación, y consideró que Neuquén puede ser un modelo para replicar en otras realidades con perfiles similares.

Durante la visita Andrés Herreño, Consultor en Desarrollo Rural de la FAO, interiorizó a los visitantes sobre la iniciativa Mano de la Mano, que busca estructurar inversiones específicas para disparar procesos de desarrollo agrícola sostenibles.La iniciativa se encuentra actualmente en más de 60 países a nivel mundial, donde ayuda a los gobiernos nacionales o territoriales a identificar, estructurar inversiones y hacer un proceso de emparejamiento con diferentes actores para que estas iniciativas se conviertan en una realidad. La FAO ayuda a los gobiernos nacionales o territoriales a que la iniciativa despegue, pero son los gobiernos los llamados dirigirla.

Para Figueroa la implementación del programa sería un paso importante en la provincia e indicó que ya cuentan con posibles fuentes de financiamiento. “Creo que no hay proyecto de gas o de petróleo que resulte exitoso si no es sustentable socialmente, entonces para nosotros es fundamental trabajar para bajar este nivel de pobreza y conseguir el financiamiento para avanzar en este proyecto”, finalizó.

También mantuvo reuniones con parte del staff técnico del organismo para conocer de primera mano los temas prioritarios de cooperación de la FAO en la Región, proyectos, estrategias de gestión de riesgo de desastres e iniciativas para la planificación de inversiones.



Estuvieron presentes el concejal y referente del Movimiento Evita en Neuquén, Marcelo Zúñiga; y el asesor del gobernador electo, Juan Luis Ousset. También mantuvo reuniones con parte del staff técnico de la FAO: la líder de programas, Maya Takagi, la Coordinadora de la Iniciativa Regional de Agricultura Sostenible y Resiliente de la FAO para América Latina y el Caribe, Hivy Ortiz y la especialista de Gestión de Riesgos de Desastres y Resiliencia, Marion Khamis.

Santiago de Chile, 01 de agosto de 2023.-

