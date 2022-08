Rolando Figueroa: “la sociedad está pidiendo nombre y apellido de las personas que jugaron con la necesidad de la gente”

El diputado nacional por el Movimiento Popular Neuquino, Rolando Figueroa, se refirió esta mañana durante una nota con RN Radio a la estafa con planes sociales en Desarrollo Social de la provincia y aseguró que “no se puede tener Justicia Social cuando ocurren estas cosas”. Según investiga la Justicia, personas de la cartera de Desarrollo Social cobraban en nombre de otras planes sociales, mediante la extracción de dinero con tarjetas en el BPN.

Respecto al pedido de renuncia formulado por el ex senador Guillermo Pereyra sobre el ministro de Desarrollo Social, Figueroa aclaró que no conoce todos los detalles del caso y no es su función emitir juicio sobre una persona pero pidió que los responsables sean juzgados “y creo que la Justicia debe tomar este caso con mucha seriedad y premura porque la sociedad está reclamando nombre y apellido de las personas que jugaron con la necesidad de la gente”.

En este sentido, como parte de los lineamientos políticos presentados este fin de semana por el grupo de estudios GENES, se propuso establecer una Secretaría de Control de Gestión, “donde inmediatamente que se detecte que alguien se desliza un milímetro de los legal, sea eyectado de la función pública y denunciado ante la Justicia”. El diputado diferenció esta propuesta de la función del Tribunal de Cuentas, por tratarse de un órgano auditor externo; “junto a GENES consideramos que debemos tener una auditoría interna en el gobierno, porque cuando existen los controles internos y se detecta un desvío ese funcionario debe ser denunciado y pedirse a la Justicia que actúe con celeridad; porque se están administrando fondos públicos”.

Por último, Figueroa pidió que la Justicia preste mucha atención a estos temas. “La Justicia Social es atacada cuando existen este tipo de injusticias”, apuntó.

