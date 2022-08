Rolando Figueroa: “La provincia debe tener un Ministerio de la Vivienda”

El ex vicegobernador realizó distintas actividades y encuentros de trabajo en la búsqueda de afianzar un nuevo espacio político que gobierne la provincia en 2023. El jueves participó junto a los vecinos y vecinas de Chos Malal del desfile por el aniversario de la localidad. En tanto, ayer al mediodía estuvo presente en los actos por los 100 años de la Escuela Rural 66 del Paraje La Salada y por la tarde mantuvo reuniones de trabajo en Tricao Malal y Buta Ranquil junto a comerciantes, trabajadores y referentes locales. Hoy mantendrá reuniones por la mañana en Taquimilán y por la tarde en el Salón de Retirados de Gendarmería de Chos Malal.



Figueroa indicó que gobernar “no es sacarse una foto y salir corriendo”, sino escuchar qué le pasa a la gente. En este sentido, dijo que no puede pasar lo que sucede en Añelo, “donde arriba del yacimiento de gas no convencional más grande del mundo la gente se calefacciona con leña. Existen viviendas donde hace un año no se llevan los servicios. El gobierno tiene que llegar con soluciones a tiempo”.