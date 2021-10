Rolando Figueroa: «Exigimos al centralismo porteño que se respete la autonomía de nuestra provincia”

Los candidatos a diputados y diputada nacional del Movimiento Popular Neuquino, Rolando Figueroa, Luciana Ortiz Luna y Osvaldo Llancafilo estuvieron este sábado en Villa La Angostura donde mantuvieron distintas reuniones con la ciudadanía. Allí Figueroa recalcó que el proyecto de Ley de Promoción de Hidrocarburos enviado al Congreso de la Nación es una muy buena iniciativa pero insistió en la necesidad de realizar cambios, “apoyamos la llegada de inversiones, y en eso valoramos las intenciones del proyecto, pero consideramos que le quita mucha de la autonomía que le concede la Constitución a la provincia”.



Durante las actividades dadas en un marco de unidad partidaria, donde participaron el intendente Fabio Stefani, los ex intendentes de la localidad, Guillermo Caruso y Roberto Cacault, el presidente de la seccional Los Lagos, Alberto Hermosilla; quien encabeza la Lista 151 de cara a las elecciones del próximo 14 de noviembre explicó que el proyecto fija una mesa de funcionarios nacionales “que no eligió el pueblo, para que puedan decidir acerca del futuro de los neuquinos, y al gobernador de la provincia lo terminan invitando para consultar, siempre y cuando adhiera a esa ley”.



“Sabemos que Neuquén no es una isla, pero lo que no podemos ser es una colonia, donde permanentemente nos extraen los recursos y los terminan administrando como quieren”, afirmó el candidato del MPN, y en esa línea fue contundente sobre la necesidad de levantar la voz en defensa del federalismo como lo vienen haciendo, “gracias a eso, en estos días se pusieron de acuerdo en tratar de invertir en la refinería de Plaza Huincul, porque nosotros desde hace una semana que estamos hablando de este tema”. “El Movimiento Popular Neuquino, aun sin llegar al Congreso, forzó a que se empiece a hablar seriamente de inversiones para nuestra refinería y de la industrialización de nuestros recursos. Seguiremos insistiendo para que la producción, que hoy se orienta hacia otras provincias, llegue a la provincia del Neuquén”, manifestó.



Luciana Ortiz Luna habló a los vecinos de Villa La Angostura sobre la necesidad de involucrarse en las cuestiones que uno cree que debe defender, “esa es mi esencia”, y recordó que la pandemia igualó a todos, “por eso debemos posicionarnos también frente a este nuevo escenario”. “Los temas a defender deben atravesar no solo la salud sino también lo económico. Por eso hacemos un equipo y siento un gran compromiso de defender con la misma fuerza que lo vengo haciendo, cada uno de los temas que le interesan a los neuquinos”.



Finalmente, Osvaldo Llancafilo remarcó que en la política nacional hay una grieta entre dos proyectos que no le encuentran la vuelta a la economía, “por eso no hay ganancia en la grieta, ganancia hay en un partido provincial que busca defender los intereses de neuquinos y neuquinas”. “Tenemos que pensar en ampliar la representación y no quedar el 14 de noviembre con un voto decisivo en el Congreso sino con dos, porque es lo que nos permite más obras, servicios y recursos que lleguen a la provincia”, concluyó.



Durante la jornada se reunieron con empresarios de la localidad y miembros de la Asociación de Hoteles y Restaurantes de Villa La Angostura. Más tarde lo hicieron con afiliados y vecinos de las localidades de Villa La Angostura y Traful.

