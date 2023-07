Rolando Figueroa dijo cuándo se conocerán nombres del gabinete y habló de las represas

Este viernes 7 de julio, tuvo lugar en el Cine Teatro Español, la proclamación de los candidatos de Neuquén que ganaron las elecciones del 16 de abril. El gobernador electo, Rolando Figueroa, fue uno de los que recibió su diploma.

Figueroa recibió su diplomas como gobernador electo de la provincia de Neuquén, en medio de un ruidoso acto que contó con la presencia de simpatizantes que los ovacionaron levantando globos violetas y gritando «Sí, se puede», y también con alegres cantos por parte de los militantes de la lista Azul, que celebraban la reelección de Mariano Gaido en la capital de la provincia.

Tras el acto, el líder de Comunidad, habló del proceso de transición con Omar Gutiérrez, que debía separarse el ministerio de Desarrollo Social y que en la causa por estafas había que dejar trabajar a la Justicia. También reveló cuándo se conocerán nuevos nombres del gabinete.

El futuro de la planta política, la mayor diferencia en la transición Gutiérrez-Figueroa

Figueroa dijo que solicitaron informes desde su equipo para analizar designaciones de empleados públicos, que «formaban parte de la planta política, no iban a trabajar y que después son premiados con una planta permanente».

Al ser consultado sobre los nombres del futuro gabinete, dijo que en noviembre quizás se conocerán otros integrantes y luego el 10 de diciembre. «Un equipo muy sólido de gente que realmente quiere trabajar por la provincia y con una nueva concepción de lo que queremos visualizar en la administración de los fondos», expresó Figueroa.

Cuando se le preguntó desde este medio si analiza volver al MPN afirmó que «yo quiero fortalecer el espacio de Comunidad, por eso estamos teniendo hoy en día peronistas en Comunidad, radicales en Comunidad, partidos provinciales en Comunidad y por supuesto que tenemos MPN también en Comunidad».

Sobre la investigación por las estafas en Desarrollo Social, sostuvo que hay que dejar «trabajar a la Justicia, creo que tenemos que ser pacientes En este sentido, se ha dado un avance, esperemos a ver cómo se trabaja en los próximos meses y ojalá que todos los responsables puedan ser expuestos ante la sociedad neuquina».

Además, en la conferencia adelantó que cuando asuma «vamos seguramente a separar lo que es el ministerio de Desarrollo Social», ya que explicó que hay «meterle otra mirada» y que es un ministerio que ha sido «muy bastardeado».

Y agregó: «Hoy casi llega a 5000 el número de empleados con lo cual evidentemente hay que reasignar funciones y vamos a trabajar en ese sentido y siempre mostrándole la transparencia que nos está demandando la sociedad en esta temática».

Rolando Figueroa sobre la reunión por las represas

También se refirió a la reunión que mantuvo junto a Omar Gutiérrez, el ministro de Economía, Sergio Massa, y la Secretaria de Energía, Flavia Royón.

Destacó que este domingo un acto por el gasoducto Néstor Kirchner sea en Tratayén y subrayó que hubo una reunión muy fructífera sobre el tema de las represas.

«Surgieron algunos puntos que creo van encaminando que podamos llegar a un acuerdo sin judicializar el traspaso de las represas. Vamos a esperar estos próximos días con muy buen atino. El ministro de Economía dijo que vamos a hacer un impasse de 120 días en donde los distintos representantes van a trabajar, sobre todo los debates respecto a la normativa legal».

Marcó que «a nuestro entender» el Procurador General de la Nación tiene una visión «algo equivocada» respecto al artículo 12, y remarcó que la» Constitución del 94 claramente ha modificado todo y el canon del uso del agua para nosotros es importante, porque es nuestro derecho».

Figueroa sobre las elecciones en Cutral Co

El líder de Comunidad, habló de las elecciones en Cutral Co que tendrán lugar el 23 de julio. «Creo que es importante que exista una competencia como nunca antes ha ocurrido en la historia política de los últimos 26 años. No se vislumbraba que existiera una competencia seria en Cutral Co. Siempre estuvo el mismo proyecto político en los últimos 16 años en manos de una familia«, remató.

Dijo que tienen un gran candidato y que están «entusiasmados» porque se vienen «aires de cambios en la comarca petrolera».

Sobre la transición Gutiérrez-Figueroa

“Un andar con mucho diálogo”, destacó Figueroa sobre el proceso de transición que está llevando adelante con el gobernador Omar Gutiérrez, y que sostuvo que permite “planificar un 2024 de otra naturaleza, incluso estamos gestionando juntos ante organismos internacionales”. Marcó que eso define a Gutiérrez “como un hombre de Estado”.

