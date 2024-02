Rolando Figueroa convocó a todos los intendentes por un «pacto de gobernanza»

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, se reunirá este martes con los intendentes de la provincia. En esta ocasión la reunión se desarrollará en Chos Malal. Allí se firmará un «pacto de gobernanza» que definirá como afronta la falta de giros nacionales en sus administraciones.

Según confirmaron desde Provincia, todos los intendentes fueron convocados al encuentro, incluso aquellos que pertenecen a la oposición. El intendente de la capital Neuquina, Mariano Gaido, ya se encuentra en Chos Malal a la espera de la reunión. Entre los confirmados a participar también está Ramón Ríoseco.

Durante el último encuentro de intendentes, Figueroa aseguró que “el objetivo será la armonización tributaria y ponernos de acuerdo en cómo vamos a administrar con eficiencia nuestros recursos, siempre defendiendo la neuquinidad”.

Además, señaló que “esto significa que el ISSN no se toca, que las empresas públicas no se tocan, que para nosotros son muy importante la salud y la educación pública, que son cuestiones que el neuquino hasta acá se ha manifestado claramente sobre qué es lo que quiere”.

El encuentro se desarrollará a partir de las 10 en la localidad de Chos Malal. Allí se espera el arribo de los intendentes neuquinos.

Esta semana, el gobernador endureció su posición contra el presidente y criticó que son “federales para pedir, pero no para repartir”. Aclaró igual que no es para enojarse y que no se va a parar de la mesa, porque “el que se para de la mesa pierde”.

Fuente Diario Río Negro