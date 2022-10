Rishi Sunak se convierte en el favorito en la carrera a primer ministro británico

El ex canciller de Hacienda británico Rishi Sunak se erige actualmente como el favorito en la carrera para convertirse en el próximo líder del Partido Conservador y nuevo primer ministro de Reino Unido al contar con el apoyo de 185 parlamentarios conservadores, después de que el ex primer ministro Boris Johnson anunciara que no se postulará al cargo, reportan medios locales.

Johnson declaró que comprometerá su apoyo «a quien tenga éxito». El exmandatario agregó que pese a que tiene «mucho que ofrecer», teme que «simplemente no sea el momento adecuado» para presentar su candidatura.

Según las estimaciones de Financial Times, Johnson consiguió poco más de 50 partidarios que le declararon su apoyo públicamente, a pesar de que el político indicó previamente que contaba con el respaldo de más de 100 diputados conservadores. «Johnson y su equipo se dieron cuenta de que sus esfuerzos por volver a la política se estaban estancando», escribe el periódico.

«El candidato con más experiencia es claramente Rishi Sunak»

Mientras, numerosos políticos británicos se pronunciaron a favor de la candidatura de Sunak. Uno de sus simpatizantes afirmó en una entrevista con Reuters que tras el anuncio de Johnson, su primera reacción fue de alivio, ya que si el ex primer ministro se hiciera con la victoria, «el partido se habría deshecho en pedazos».

«Nos enfrentamos a grandes retos en casa y en el extranjero. Dije que necesitamos experiencia en la cúpula del Gobierno y lo mantengo», escribió en su cuenta de Twitter el secretario de Asuntos Exteriores del Reino Unido, James Cleverly. A su juicio, «el candidato con más experiencia es claramente Rishi Sunak».

Por su parte, la legisladora Lucy Allan confesó su apoyo a Johnson, pero considera que este «hizo lo correcto para el país» al renunciar a su candidatura en la carrera a primer ministro.

Asimismo, el ministro del gabinete británico Nadhim Zahawi, quien previamente también se pronunció a favor de Johnson, expresó que Sunak «tiene un inmenso talento y tendrá una fuerte mayoría en el Partido Conservador parlamentario», al tiempo que aseguró que el excanciller de Hacienda contará con su respaldo.

En este contexto, las casas de apuestas británicas consideran que hay un 95 % de posibilidades de que Sunak se convierta en el próximo primer ministro del país, informa Sky.

Tras la retirada de la candidatura de Johnson, la libra esterlina subió más de un 0,6 %, hasta 1,136 dólares, apunta Susannah Streeter, analista de inversiones y mercados de Hargreaves Lansdown, citada por The Guardian. La experta considera que el exmandatario «amenazaba con provocar una nueva inestabilidad política, dado que hace menos de dos meses que dejó el cargo».

Liz Truss comunicó el pasado jueves su dimisión como primera ministra del Reino Unido, apenas 44 días después de su nombramiento. La mandataria ‘tory’ fue blanco de severas críticas tras su anuncio de recortes de impuestos no financiados, que generó desconfianza en los mercados y en la ciudadanía, mientras su popularidad caía hasta los niveles de aprobación más bajos de la historia del país.

