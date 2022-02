Renuncia de Máximo Kirchner: un llamado telefónico a Alberto Fernández sin el apoyo de Cristina

El líder de La Cámpora, Máximo Kirchner, llamó al presidente Alberto Fernández este lunes por la tarde unos minutos antes de anuncia su decisión de no continuar en el cargo de la presidencia del bloque de diputados nacionales del Frente de Todos.

Según confiaron fuentes del Frente de Todos a PERFIL, Máximo Kirchner expresó al presidente que tomó la decisión después de consultar con su madre, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien no se mostró de acuerdo.

Según explicó Kirchner en el comunicado, su «paso al costado» se debe a «no compartir la estrategia utilizada y mucho menos los resultados obtenidos en la negociación» con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Máximo Kirchner no se va del Frente de Todos

Durante el llamado teléfonico, Kirchner le dijo a Alberto Fernández que, de esta forma, facilitaría la continuidad de las negociaciones por el pago de la deuda. De hecho, en su nota de renuncia dijo que tomaba esta decisión para «liberar al Presidente para que no se sienta ‘presionado’, como tantas otras veces ha hecho trascender su entorno».

Tal y como confirmó después en el comunicado, el jefe de La Cámpora le dijo a Alberto Fernández que continuaría siendo parte del Frente de Todos para «facilitar» la tarea del gobierno.

«Es mejor dar un paso al costado para que, de esa manera, él pueda elegir a alguien que crea en este programa del Fondo Monetario Internacional, no sólo en lo inmediato sino también mirando más allá del 10 de diciembre del 2023», expresó Kirchner en un comunicado oficial.

«Esta decisión nace de no compartir la estrategia utilizada y mucho menos los resultados obtenidos en la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI), llevada adelante exclusivamente por el gabinete económico y el grupo negociador que responde y cuenta con la absoluta confianza del Presidente de la Nación, a quien nunca dejé de decirle mi visión para no llegar a este resultado», explicó el hijo de Cristina Kirchner, quien aún no pronunció su valoración sobre el acuerdo con el organismo de crédito.