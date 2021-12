Reina Reech les propuso a Juana y a Nicolás Repetto hacerse un ADN por los históricos rumores de paternidad de Ricardo Darín

“A Reina le han inventado un montón de cosas. He visto a Juana reírse de algunas, como la historia de la paternidad de Ricardo Darín. No debe ser fácil bancarte una cosa semejante”, rompió el hielo el conductor Luis Novaresio en su programa Debo Decir (América)

“No, no es fácil porque me creo tan íntegra que jamás podría mentir en una cosa así, sobre todo a ella”, empezó a explicar Reina Reech.

El run run está circulando desde hace años y ya alcanzó la categoría de mito. No sólo comparte un gran parecido físico con el actor, sino que también Reina estuvo con Ricardo Darín cuando tenía 17 años. Ella siempre aclaró que a Juana la tuvo a sus 30, en pleno romance con el conductor Nicolás Repetto, a quien jamás le fue infiel.

Reina Reech y Nicolás Repetto salieron durante seis años. (Foto: Archivo)

La bailarina aseguró que “en su momento rogaba para que se hagan un ADN”. Y agregó: “Yo no tengo dudas. Se lo propuse a ambos, a Nico y a Juana. Ninguno quiso, no tienen dudas ellos”.

Reina fue categórica al definir la situación: “A mi me parece perverso”, expresó. También lo analizó desde la perspectiva de su hija: “Supongo que debe ser horrible, ella no tuvo ni tiene ninguna duda de que yo no le mentiría en una cosa así, además la otra parte (por Nicolás Repetto) tampoco lo dejaría pasar”.

Nicolás Repetto junto a su hija Juana y su nieto Toribio. (Foto: Instagram @juanarepettook)

La reacción de Ricardo Darín

Reina Reech cuenta que Ricardo Darín bromea con el tema y que se “toma todo en joda”. La bailarina contó una anécdota al respecto. “Recuerdo que estaba haciendo un show en el Maipo Cabaret y él estaba abajo, un día entro, estaba con Norma Aleandro y dice ‘ah, hoy la vi en mi hija enfrente’, porque vivía enfrente y le digo ‘que lindo, cariño’ (en tono irónico) y el me dice ‘saben que estoy hablando en joda’ “.

También se supo que Juana Repetto le dice “hermano” al Chino Darín, en chiste. En una entrevista con Ernestina Pais, no esquivó su pregunta: “Todos me cargan con el tema del ADN pero no tengo dudas de ser hija de quién soy. No soy hija de Ricardo Darín, pero es verdad que me parezco”, aseguró dándole la razón a las palabras de su madre.

